533€ à gagner avec Manchester City, Chelsea, Lyon & l'OM

Après 3 combinés passés d'affilée, la série a malheureusement pris fin ce week-end. Pour ces matchs de milieu de semaine, on vous propose de tenter une grosse cote à 5,00 en utilisant des bonus de 100€ offerts remboursés en CASH. Pas de risque pour vous donc

Manchester City - Southampton :

Chelsea - Swansea :

Lyon - Lille :

Metz - Marseille :

Si vous misez sur les victoires de City, Chelsea et l'OL avec 2 buts d'écart ou +, et sur la victoire simple de l'OM dans un pari combiné, la cote atteindra :

Toujours sur un nuage (carton plein en C1 et 37 points pris sur 39 possibles en championnat), Manchester City attaque une semaine avec 2 matchs de Premier League à la maison et l'objectif de prendre 6 points. Ce mercredi, les Citizens vont accueillir une équipe de Southampton, 10e du classement et battu 3-0 sur son dernier déplacement, à Anfield Road face à Liverpool. Il y a une classe d'écart entre ces deux équipes et City devrait pouvoir s'imposer facilement à l'Etihad.Comme City, Chelsea entre dans une semaine avec 2 matchs de championnat à jour à domicile. Beaucoup mieux depuis le retour de Kanté et Morata, les Blues viennent d'aller chercher leur qualification en 1/8es de finale de Champions League sur la pelouse de Qarabag (0-4) et ils se sont bien remis à l'endroit en championnat (victoires face à Man U et WBA, match nul ce week-end à Liverpool. En face, Swansea est vraiment d'une grande faiblesse sur cette 1ere moitié de saison et n'a pris qu'un point sur les 6 dernières journées. Là encore on voit une victoire confortable de Chelsea à domicile.Encore en démonstration ce week-end face à Nice (5-0 à l'Allianz malgré le forfait de dernière minute de Fékir), Lyon fait peur offensivement avec 24 buts marqués sur ses 7 dernières rencontres, une période pendant laquelle la défense rhodanienne a su également se montrer irréprochable en préservant à chaque fois sa cage inviolée Face à des Lillois qui semblent complètement perdus (3-0 à Amiens avec Bielsa puis 3-0 à Montpellier sans El Loco), les Lyonnais devraient passer le handicap comme City et Chelsea.En pleine confiance et avec un peu de réussite, l'OM vient de connaître une belle semaine avec une qualification quasiment acquise pour la suite de l'Europa League et une 4e place conservée en Ligue 1. Lanterne rouge du championnat de France, Metz a perdu tous ses matchs de L1 disputés à Saint-Symphorien cette saison (encore face à Amiens samedi 0-2). A Marseille d'en profiter pour rester collé aux places qualificatives pour la prochaine Champions League.- 5,33 chezqui offre- 5,17 chezqui offre- 4,38 chezqui offre