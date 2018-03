50+1 nuances de Buli

Le 22 mars dernier, le football professionnel allemand a tranché. L'emblématique règle du 50+1, qui stipule qu’un club ne peut être détenu à plus de 49% par un seul actionnaire, sera maintenue. De quoi défier les noires prédictions de Karl-Heinz Rummenigge, pour qui cette réglementation instaurée en 1998 limite la compétitivité du football d'outre-Rhin. Le débat est ouvert.

Le coup de gueule de Rummenigge

« Le 50+1 est un réflexe conservateur, mais dans le bon sens du terme »

Vox populi

Modèle alternatif

Par Adrien Candau et Julien Duez

Tous propos recueillis par AC et JD sauf ceux de Rummenigge.

La réunion de la DFL, la ligue de football allemande, vient à peine de s'achever et, face aux médias, Karl-Heinz Rummenigge bouillonne. Les 36 clubs professionnels allemands se sont rassemblés ce jeudi 22 mars et le sentiment général ne laisse pas de place au doute : le 50+1, cette règle instaurée en 1998 qui empêche tout investisseur privé de posséder plus de 49% des parts d’un club, et donc de le contrôler, vient d'être maintenue. Une régulation emblématique du football allemand, qui laisse aux supporters cotisant pour leur club favori un certain pouvoir de décision. Mais une relique du passé pour Rummenigge, pour qui le 50+1 agit comme un repoussoir à l’encontre des investisseurs de poids. Et condamnerait ainsi la Bundesliga à stagner économiquement et sportivement., mitraille d’entrée le gourou munichois.» La compétitivité, voilà le maître-mot des critiques du 50+1. Alors que l’ Allemagne est repassée derrière l’ Italie au coefficient UEFA, que les droits TV de la Premier League explosent et que le Bayern s’inquiète du puits sans fond de dépenses qui caractérise le recrutement du PSG ou de Manchester City , certains acteurs de la Bundesliga s’effraient de voir les clubs allemands distancés économiquement et sportivement. De quoi diviser le football allemand. Avec d'un côté ceux qui militent pour le maintien du 50+1, une mesure tenante d’un modèle économique sain et populaire, et de l'autre ceux qui prônent l’introduction d’une forme de dérégulation ouverte à de nouveaux investisseurs.» , se réjouit Manuel Gaber, co-fondateur du mouvement, une association qui réunit 3000 fans-clubs de tout le pays et qui a reçu le soutien d’initiatives similaires dans toute l’Europe. «» Pour le sociologue Albrecht Sonntag, spécialiste du football allemand, cette règle serait même liée à l’identité culturelle du football outre-Rhin : «» , explique-t-il. Dit autrement, la Ligue professionnelle reconnaît que le football est devenu un business, mais elle souhaite empêcher les dérives financières provoquées par la prise de pouvoir d'un seul investisseur, dont les exemples sont légion, en Angleterre ou en Italie Concrètement, l’application de la règle du 50+1 permet de maintenir – dans la mesure du possible – un football populaire. Le prix des places, qui est resté relativement bas au sein de nombreux stades allemands, est aussi démocratique que la participation des supporters dans le processus décisionnel. Ces derniers ne manquent pas de renvoyer l'ascenseur en consommant allègrement des produits dérivés de leur équipe de cœur. Mais surtout, en ces temps de mondialisation, elle garantit une valeur chère aux Allemands : l’ancrage local. «» , poursuit Albrecht Sonntag. Et gare à celui qui tenterait de changer la donne : «» rappelle Marius Kunziger, du mouvementPourtant, la règle n’est pas intouchable. Des clubs comme le RB Leipzig la contournent subtilement quand d’autres, à l’image du Bayer Leverkusen ou du VfL Wolfsburg , l’outrepassent carrément, mais en toute légalité. «» , résume Albrecht Sonntag. Malgré cela, les équipes concernées n’en profitent pas pour dépenser sans compter. «» La fameuse rigueur allemande ?S’il fallait faire une corrélation entre les moyens financiers théoriques et les bons résultats sportifs, Leverkusen et Wolfsburg en seraient les contre-exemples parfaits. Jamais titré en championnat, le club du groupe Bayer porte bien son surnom de « Neverkusen » . Quant à celui de Volkswagen, depuis son sacre de 2009, chacune de ses fins de saison ressemble à un long combat contre la relégation, à l’image de sa quinzième place actuelle. A priori surprenant pour deux équipes qui appartiennent à des groupes dont les chiffres d’affaires dépassent allègrement les dix milliards de dollars. Signe que, même s'ils sont parvenus à s’émanciper du 50+1, les deux clubs restent fidèles au contrat moral que la règle implique, en se tenant à une gestion financière raisonnée. Peut-être aussi parce que faire pleuvoir les billets verts ne serait pas forcément populaire auprès d’une part non négligeable de leurs supporters. «, reprend Albrecht Sonntag.Reste que le problème de la compétitivité des clubs allemands à l'échelon continental se pose toujours. «, concède Manuel Gaber.» En substance, exporter le modèle allemand dans toute l’Europe, au lieu de photocopier celui des voisins. La sempiternelle «» , encore et toujours.