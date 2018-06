5000 à 8000 supporters français pour Danemark-France

1

Les Bleus ne seront pas seuls face au Danemark Pour la finale du groupe C qui se joue au stade Loujniki de Moscou cet après-midi (16h), les joueurs de Didier Deschamps devraient avoir deux fois plus de monde pour les encourager que lors des matches précédents.Selon, 5000 à 8000 fans des Bleus seront là pour encourager leurs protégés face aux danois. Une estimation beaucoup plus haute que lors des deux précédents matches de l'Equipe de France , qui avait attirés entre 2000 et 3000 supporters français à Kazan et Iekaterinbourg.Suffisant pour ne pas trop dépayser Pogba et les siens