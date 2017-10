50 supporters niçois retournent la commune de Lunel

1

Incapables de marquer dans une rencontre qui les a vus perdre à Montpellier (2-0) , les joueurs niçois ont eu un peu plus de mal dans l'animation que leurs supporters. Ces derniers ont mis à mal la commune de Lunel, commune située dans l'Hérault et sur le chemin entre Nice et Montpellier Les fans de l' OGC Nice ont tout anticipé en faisant la foire avant le match, précisément à 14h30 dans le centre-ville de Lunel, d'après. Légèrement au nord-est de Montpellier , la commune a pu admirer des supporters niçois aussi pleins que leurs grosses caisses, qu’ils tambourinaient sans vergogne. À cela s’ajoutaient les incontournables cornes de brume, instrument réputé autrefois pour son utilisation maritime. Et tant pis si les Niçois ne tournaient a priori pas qu’à l’eau douce.Les quelque cinquante supporters se sont finalement calmés sous les regards sévères de vingt policiers, avant de regagner les six mini-bus qui les conduisaient vers la Mosson.