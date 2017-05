50 cent sur le rocher.

MA

Les rappeurs US ont la cote en Ligue 1. Après Will I Am pour l’inauguration du Parc OL, c’est 50 Cent qui va prendre le micro pour l’AS Monaco. Décidés à faire les choses en grand, les dirigeants monégasques l'ont booké pour ambiancer Louis II et fêter le huitième titre de champion de France desdimanche prochain. Choyés, les supporters du club de la principauté pourront assister au concert gratuitement.Un petit featuring avec Stéphanie sur «» ?