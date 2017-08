48 heures chrono

Le spectacle explosif au Parc des Princes, les grosses galères du RC Lens, Wesley Sneijder, des buts somptueux, la blessure la plus bête du monde, Paul Le Guen qui gagne, le week-end a été très chargé sur la planète football. Et c'est tant mieux.

Vendredi 18 août

Samedi 19 août

Dimanche 20 août

Tottenham se décide enfin à dépenser un peu les 57 millions de la vente de Kyle Walker . C’est Davinson Sanchez , le jeune défenseur central de l’Ajax, qui rejoint officiellement les Spurs. Et les Ajacides closent officiellement leur grand vide-grenier estival. À l’année prochaine.Le FC Nantes annonce un partenariat avec KFC et présente la nouvelle version de sa mascotte Riri le Canari. Et Bravo à Lola.Le beau Wesley Sneijder est enfin annoncé dans le groupe niçois pour affronter Guingamp.Après Alexandre Lacazette avec Arsenal la semaine dernière, c’est au tour de Coco Tolisso de marquer sur sa première frappe en championnat avec le Bayern Munich.La MLS va encore devoir attendre avant de récupérer Zlatan. En attendant, voici Michaël Ciani , qui rejoint Romain Alessandrini chez les Los Angeles Galaxy.. Ces années à Lorient et Bordeaux cachaient donc une acclimatation à la87minute. Une déviation aérienne. Une grosse reprise de volée en pleine lucarne. Florian Martin donne le point du match nul à Sochaux. Beau. Rachid Ghezzal est un homme libre. Désormais sous le maillot monégasque, il entre en jeu et délivre une délicieuse passe décisive pour l’inévitable Falcao. Monaco l’emporte 1-0, sa quinzième victoire consécutive en Ligue 1. Avec ou sans Mbappé.Trézéguet égalise à dix minutes du terme pour Kasimpasa face au Besiktas. Si si, c’est vrai, vérifiez !De l’autre côté de l’Atlantique, Nick Kyrgios crée la sensation en sortant le numéro un mondial Rafael Nadal dès les quarts de finale du tournoi de Cincinnati (6-2, 7-5). Pas mal pour un mec qui déteste le tennis.Rien n’est trop beau pour le beau pied gauche de Marco Asensio Florentino Pérez l’a bien compris et voudrait de nouveau prolonger le crack de Majorque, jusqu’en 2023, avec une clause à... 500 millions d'euros. À la vitesse où les prix augmentent, dans six ans, ce sera le prix d'un Damien Da Silva Rien ne va plus à Londres. Fatigué d’attendre la fin du feuilleton Diego Costa à Chelsea, le carillon de l’horloge dese met en grève pour quatre ans, le temps de se refaire une santé.Début du festivalen Maine-et-Loire. Un festival sans alcool. Kamoulox.Eric Bailly marque le deuxième but de sa carrière en 102 matchs. Une belle source d’espoir pour le Casterloussin Alexandre Raineau qui attend toujours son premier but après 183 matches en pro.Pogba triple la mise pour les Mancuniens au Liberty Stadium avec un piqué qui pue la classe, avant que Martial n’enterre Swansea (0-4). Lescartonnent avec leurset réalisent leur meilleure entame de saison depuis 1907. Costaud. Pendant ce temps-là, Djibril Cissé régale en offrant le soutien de Steven Gerrard à un coéquipier d’Yverdon gravement blessé. Avant de claquer un triplé dans la soirée avec son équipe de D3 suisse face au United Zurich (6-1).Le champion du week-end. En manque d’inspiration au moment de célébrer son pion inscrit après huit minutes face à Augsbourg, le Hambourgeois Nicolai Müller fait la toupie... Et finit sa course sur le poteau de corner. Bilan : une perte de dignité, et surtout sept mois à l’infirmerie. Du rire aux larmes.Les malheurs d’avril sont bien loin pour Marc Bartra Face au triste spectacle offert par les Lensois, menés 1-3 à Bollaert par Brest après l’heure de jeu, les supporters Sang & Or envahissent la pelouse pour abréger leur souffrance. Le jeu reprend tout de même et plonge un peu plus les gens du nord dans la galère avec un nouveau revers malgré un doublé de l'immense Kevin Fortuné (2-4).Un peu d’amour dans ce monde de brutes. Et de troll aussi. De passage à Anfield pour s’incliner face aux, les supporters de Crystal Palace prouvent qu’ils n’ont pas oublié Mamadou Sakho et glissent un clin d’oeil à celui que Liverpool avait généreusement prêté à Palace l'hiver dernier. Et qui est actuellement dans une prison dorée sur les bords de la Mersey.Pour son premier match en Bundesliga avec le Hertha Berlin, Karim Rekik soigne ses débuts en réussissant ses tacles et même une transversale parfaite à la 42. Impensable.Chicharito est bel et bien de retour en PL. Sur la pelouse de Southampton, le petit pois mexicain claque un doublé pour son deuxième match sous les couleurs de West Ham. Pas de quoi éviter la défaite pour les Hammers (3-2). Mais depuis quand le résultat final est le seul à avoir le droit de dicter des émotions ?Annoncé dans toute l’Europe cet été, Aubameyang, buteur, participe grandement à la balade de Dortmund, premier leader de Bundesliga grâce à sa victoire à Wolfsburg (0-3). Ou l’art de briller pour faciliter son départ. Pendant ce temps-là, Dembélé se planque à l’ombre.Fekir. Depuis la ligne médiane. Du pied droit. Ça fait 1-0 à Décines. «Le départ de la Vuelta est donné dans le sud de l’Hexagone, à Nîmes. Dans la soirée, la gare de la ville est évacuée sur une... fausse alerte terroriste. Ouf.Visiblement, le prix Puskas se joue au Groupama Stadium. Après Kenny Tete , Bertrand Traoré ouvre son compteur dans le Rhône d’un coup de patte royal qui met un Lyon sur orbite, 3-1. Dix-sept minutes plus tard, un missile de Malcom assassine Lopes et valide la remontée des Girondins initiée plus tôt par Lerager. Un bon petit match de fou.Devinez qui ouvre son compteur pour sa première apparition en Premier League ? Jesé Rodriguez, oui messieurs dames. Le chanteur de reggaeton croise du gauche face à Cech et Arsenal paume au Bet365 Stadium. On est mieux sous la grisaille anglaise que dans l’obscurité d’un placard.Matuidi et ses quatre poumons sont déjà lancés en Serie A. Blaisou rentre en fin de match face à Cagliari, contre qui la Juve s’impose sans sourciller (3-0).Le beau Wesley Sneijder honore pour la première fois son numéro 10 niçois.Le beau Wesley Sneijder cale un sale petit pont à Étienne Didot.Le FC Nantes marque enfin après 261 minutes de jeu cette saison en Ligue 1. Une reprise de volée parfaite de l’immense Emiliano Sala Premier succès pour Paul Le Guen à la tête de Bursaspor. Un championnat de Turquie que le néo-Stambouliote Gomis continue de plier, avec une troisième praline en deux journées. Bafélicitations.Du coup, les Aiglons l’emportent 2-0 face à Guingamp et prennent leurs premiers points de la saison. Normal, le beau Wesley Sneijder a joué.Gand(h)i débarque en Ligue 1. Non, le guide spirituel de l'Inde n’est pas revenu de l’au-delà. Mais Claudio Ranieri lance pour la première fois dans l’élite Najib Gandi , en fin de match au stade de l’Aube, pour un succès minimal (0-1). Le jeune Canari pourrait donner quelques conseils de sagesse Antoine Griezmann , qui prend une deuxième biscotte pour une simulation/contestation et voit son Atleti éviter l’humiliation de justesse à Gérone (2-2).Sainté démarre en trombe. Les Verts flanquent un 3-0 à Amiens, grâce notamment à deux pénos arrachés par Diony et un doublé de Dabo, et signent une entame parfaite en collant aux basques des Asémistes. Les Picards, eux sont bons derniers. Destins croisés.Et la minute Micka Landreau nous vient de Roumanie, plus précisément du derby de Bucarest. Sur un penalty à la 96, alors que son équipe n’est menée que d’un but, George Calintaru ne trouve rien de mieux à faire que de tenter une panenka. Les images qui suivent sont terribles.En préparation pour l’Euro, les Bleus de Vincent Collet collent cent points au Monténégro et le coach entre dans l’histoire en devenant le sélectionneur français le plus victorieux de l’histoire. Prends ça Didier Méchant !Le Barça balance les millions par quarante, actuellement. Selon la presse espagnole, lesseraient prêts à payer ce montant pour arracher de l’entrejeu du Gym le magicien Jean-Michaël Seri , avec qui ils seraient tombés d’accord. Et on dit quoi nous à Sneijder, qui n’était venu sur la Côte d’Azur que pour jouer aux côtés du milieu de poche ? Lucien Favre réagit à la rumeur Seri au Barça : «» Pour le coach suisse, un être lui manque et tout est dépeuplé.Le journaliste français Loup Bureau passe le triste cap des vingt-cinq jours de détention en Turquie. Manchester City devrait de son côté se débarrasser de son boulet Samir Nasri , attendu dans le pays de l’ami Erdogan ce dimanche pour signer à Antalyaspor et ainsi rejoindre le même vestiaire que Ménez et Eto’o. Suspendu pour avoir fait des calinous à Aurélien Collin la semaine dernière, Kakà voulait soutenir ses coéquipiers d’Orlando à Colombus. Il a donc regardé le match depuis les virages avec les supporters des Violets. Alexy Bosetti style.Dédé Gignac envoie une praline pour les Tigres face à la Universidad. Un but qui ressemble à tous ceux qu’il a déjà inscrit dans sa carrière : un second ballon et une bonne demi-volée à l’entrée de la surface. Une réalisationqui devrait désormais permettre à l’ancien Marseillais de donner son blase à une mule.À 82 ans, la Canadienne Mary Grams retrouve sa bague de fiançailles qu’elle avait perdue dans son potager il y a treize ans, accrochée à une carotte ramenée par sa fille.Lerévèle que Karim Benzema est sur le point de prolonger jusqu’en 2021 avec le Real. Un avant-centre en moins sur le marché pour l'OM.» . Dans, Iniesta se la joue vieux jeu en critiquant les transferts du foot européen. Il n’a qu’à rejoindre son pote Xavi à Al Sadd pour fuir tous ces millions.Première fulgurance d’ Anthony Modeste au pays de la Grande Muraille. Le buteur français permet au Tianjin Quanjian d’arracher le nul sur la pelouse de l’immense Changchun Yatai.annonce que le Gaz se donne un coup de gaz en changeant de gazon.On annonce un Eurovision asiatique pour bientôt. On en salive déjà.Huddersfield s’impose dans le choc des promus face à Newcastle et recolle tout de suite à Manchester United dans la course au titre.Coup d’envoi du mondial des cracheurs de graine de melon dans le Lot-et-Garonne. Quelle époque !Alors que Caen n'avait plus gagné à Lille depuis 1991 et que les Nordistes avaient remporté les onze dernières confrontations en Ligue 1 face aux Normands, Patrice Garande donne une leçon de football à Marcelo Bielsa . Quelle époque !Ocampos rate son contrôle dans la surface angevine, Njie a l’habitude et anticipe. Derrière, un demi-sombrero sur Thomas et une reprise de volée foirée qui finit au fond. Letellier est battu sur cet enchaînement qui rappelle celui de Denis Bercamp, l’attaquant de l'équipe C de Vesoul. Marcos Alonso est un filou. L’Espagnol gâche la crémaillère de Tottenham dans sa nouvelle maison de Wembley avec un coup franc bien sympathique. Sauf pour Hugo Lloris L’enfant du club, Eric Sikora , revient au Racing Club de Lens. Alain Casanova est remercié et laisse le banc à la légende nordiste. Eric Sikora , c’est le sang (et or).Sous la forte chaleur sudiste, Karl Toko Ekambi jette un gros coup de froid sur le Vélodrome en dribblant une défense de l’OM trop occupée à admirer la technique de l’ancien Sochalien.Heureusement que Michy est là pour ramener le cadeau à l’hôte. Entré trois minutes plus tôt dans le derby londonien, l’ex-olympien égalise d’un joli coup de casque contre son camp : la générosité belge. Bon, Alonso est têtu et revient foutre le bordel ; les filets de Hugo tremblent encore sur une banderille du héros du jour, et cette fois, c’est un peu pour sa poire. Stéphane Ruffier manque à Zlatan, qui a trouvé autre chose pour se défouler. Vincent Aboubakar va bien, merci pour lui. L’ancien Lorientais plante deux pions en trois minutes avec Porto lors de la réception de Moreirense. Avant de tripler la marque à un quart d’heure du terme. Dragon indomptable.C'est fini pour Jerry Lewis.» . Pascal Dupraz parle tactique au Canal Football Club.Avant de découvrir les sucreries de son nouveau n°10, le Parc rend hommage à son Blaisou chéri. Le marathonien se fait une dernière fois acclamer par le public de la capitale, avec un joli «» encadré à emporter. Bon vent champion.Alors que Neymar n’a pas encore réussi à concrétiser ses situations, la vraie star de la soirée ouvre la marque. De retour en Ligue 1 sous les couleurs du Téfécé, Max-Alain Gradel rafraîchit l'écrin parisien d’une volée limpide.Boum ! Le voilà, le premier tremblement de filets de N10 dans son nouveau jardin. Célébration hommage à Matuidi. Neymar charo ! Niska peut fanfaronner sur Twitter, son rap va trouver un public au Brésil.Les Bleuettes s’inclinent en finale de l’Euro U19 face à la redoutable Espagne (2-3). Pour la deuxième année consécutive. Lose à la française.Le TFC reprend espoir sur corner mais le PSG fait plus que plier l’affaire avec des buts du turfu de Pastore, Kurzawa et celui qui va encore faire les unes des journaux pour quelques siècles. Neymar humilie une dernière fois l’arrière-garde des visiteurs pour finir avec deux pions, deux caviars, deux poteaux et un penalty provoqué.La rencontre du siècle a enfin lieu au terme du récital. Le joujou de Nasser fait la connaissance de Paga, histoire de bien clôturer la soirée. Et de récupérer le trophée d’homme du match.Savoie libre.