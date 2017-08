48 heures chrono

Le retour de la Premier League, la folie à la Meinau, les débuts réussis de Neymar et un Clásico très agité pour finir... Il fallait bien s'échauffer avant d'attaquer ce week-end.

Vendredi 11 août

@Sporf thought you'd appreciate the newest street art in Melbourne pic.twitter.com/ONvRJ6pDeB — Tom Steinfort (@tomsteinfort) 10 août 2017

Samedi 12 août

VIDEO : Le "premier" but de Wayne Rooney sous le maillot d'Everton en PL. En 2017. À Goodison Park. MAGIQUE ! pic.twitter.com/Kr1AE2g9ST — Everton FC France (@EFCFrance) 12 août 2017

Lord Bendtner doing an absolute madness for Rosenborg. Quaresma-esque finish pic.twitter.com/wCvAny5G61 — Tom Mason (@Mase159) 12 août 2017

Dimanche 13 août

After Video Review, a red card is shown to Kaka of Orlando City SC for violent conduct. #NYvORL https://t.co/eoyP2CckxJ — Major League Soccer (@MLS) 13 août 2017

We see that he is joking we are brothers !!!! — Aurelien COLLIN (@ampC2) 13 août 2017

Le tifo de la Tribune Ouest pour l'entrée des joueurs ! #RCSALOSC pic.twitter.com/EzgjYov6mD — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 13 août 2017

oh my god pic.twitter.com/z2Ugg0UsJd — Philou (@philousports) 13 août 2017

#RCSALOSC - Le but sur pénalty de Dimitri Liénard : pic.twitter.com/6C7bpcE8Vs — La Causerie de L1 (@CauserieDeL1) 13 août 2017

#DFCOASM - Le but du doublé pour Radamel Falcao d'une frappe légèrement contrée par Yambéré : pic.twitter.com/nRvo8XBjfE — La Causerie de L1 (@CauserieDeL1) 13 août 2017

Benzema, très sale sur Piqué pic.twitter.com/atWsWfXYoM — Paic Citron (@paicweb) 13 août 2017

Par Robin Richardot

Le jeune Denis Shapovalov bat Rafael Nadal à Montréal et empêche l’Espagnol de redevenir numéro un. Chapeau Valov.» , se demandait Céline dans. Un artiste australien a dû se poser la même question et a peint la grimace de Fellaini sur un mur de trois mètres de hauteur. Liverpool met un stop au Barça et affirme que Coutinho ne quittera pas le club cet été. Point final.Message bien reçu pour le Barça , tout comme les 222 millions envoyés par le PSG . Les Catalans débloquent le certificat de Neymar qui pourra se frotter à l’enfer du Roudourou dimanche.Le Maroc présente sa candidature pour la Coupe du monde 2026. Vive les pelouses verdoyantes. Marvin Martin résilie son contrat avec le LOSC . Qui veut de l’ex-futur- Zinédine Zidane Gros scoop annoncé par Thomas Meunier Serge Aurier va quitter le PSG . Ça ne veut pas dire ça «» en espagnol ?Il aura fallu 85 secondes à Lacazette pour inscrire son premier but en Premier League avec Arsenal face à Leicester . Précoce.Okazaki égalise pour Leicester et ça fait déjà deux buts en cinq minutes dans ce match.Fin du match à l’Allianz Riviera où l’ OGC Nice chute face à Troyes (1-2). Il arrive quand Sneijder ?Vardy jaillit et punit Arsenal ! Bon dieu, il fallait bien se mouiller la nuque avant de se mater ce premier match chez les Anglais.La tête de Giroud dans la lucarne !!! Arsenal renverse complètement le match et s’impose 4-3.Il est bien confortable ce trône de la Ligue 1, alors les Lyonnais ont décidé de rester dessus. En plus, il n’est pas de fer, mais bien de Conforama.Terrible nouvelle pour le PSG : Jean-Christophe Bahebeck est prêté au FC Utrecht . Elle va être dure offensivement cette saison pour les Parisiens.Pour leur rentrée en championnat, Liverpool et Watford offrent six buts aux spectateurs (3-3). Ça fait donc treize buts en seulement deux matches, cette Premier League commence vraiment trop bien.C’est cette même Premier League qui avait éjecté Paulinho en Chine parce qu’il n’avait pas le niveau à Tottenham. Voilà que le bonhomme va signer au Barça. Et pour 40 millions.Dans le plus grand des calmes, Burnley mène 3-0 à la mi-temps à Stamford Bridge contre les champions d’Angleterre, réduits à dix après l’expulsion de Cahill. C’est bon la Premier League, on a compris que tu étais mieux que la Ligue 1. Tu peux arrêter maintenant.Un bon retour au bercail se fête évidemment avec un but. Et ça, Wayne Rooney l’a bien compris.Face à Sochaux, le RC Lens enchaîne une troisième défaite en trois matches de Ligue 2. Plus sang que or, ce début de saison.Décidément, tout le monde réussit ses débuts en Premier League. Après le doublé de Steve Mounié pour Huddersfield, c’est Alvaro Morata qui inscrit son premier but chez les. Ça fait quand même toujours 3-1.Chelsea s’incline 3-2 en finissant à neuf après un nouveau carton rouge pour Fabregas. Comme tout écolier, Chelsea a lepour cette rentrée.Les Canaris gazouillaient gentiment. Quand soudain, venant de nulle part, surgit l’aigle Ocampos, et Marseille s’impose 1-0.Gerard Piqué reconnaît que son tweet «» avec Neymar était un coup de bluff. C’est loupé, Gerard. Profite du prochainentre Shakira et Patrick Bruel pour demander quelques conseils poker.. Tout simplement.Bordeaux gagne 2-0 contre Metz pendant qu’Amiens perd 0-2 contre Angers. Toulouse gagne 1-0 contre Montpellier pendant que Caen perd 0-1 contre Sainté. Un multiplex Ligue 1 en mode miroir.Pas demais un décathlon pour Kevin Mayer. L’athlète français est sacré champion du monde. L’histoire d’un homme qui détestait Go Sport.Pour sa der des ders, Usain Bolt se claque. Aussi moche que de finir sa carrière sur un carton rouge.Et si le problème ce n’était pas la vidéo, mais tout simplement les arbitres ?Aubameyang lance sa carrière dans le. «» , répond PEA sur son live Instagram quand on lui demande s’il va rejoindre l’ AC Milan Toujours du côté de Dortmund , Ousmane Dembélé est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Le pauvre n’a même pas fait sa rentrée qu’il est déjà envoyé au coin.Yohann Diniz devient champion du monde du 50 kilomètres marche. Un nouveau soutien pour Emmanuel Macron.La Meinau retrouve la Ligue 1. Et c’est beau.Kane-Eriksen-Alli, le trio magique de Tottenham se met en marche et ça fait 1-0 pour les Spurs contre les, réduits à dix.Mbappé veut rejoindre Paris ? Et bah Jardim le met sur le banc.Superbe sauvetage de Nuno da Costa qui empêche son coéquipier Saadi d’ouvrir le score.Kane pensait enfin marquer un but en août, mais le poteau desen a décidé autrement. Trente secondes plus tard, l’Anglais envoie enfin le ballon au fond, mais il y avait hors-jeu au début de l’action. Fichue malédiction. Ça n’empêche pas Tottenham de gagner 2-0 et de bien commencer sa saison.Et c’est le rouge pour Maignan ! Problème, Bielsa a déjà fait ses trois changements en première mi-temps à cause des blessures. Du coup c’est De Préville qui enfile les gants.Et la parade parfaite de De Préville !! Et si c’était le début de la reconversion ?Bon cette fois le plat du pied de Jonas Martin finit au fond des filets lillois.Changement de gardien pour Lille. De Préville retourne en attaque et Ibrahim Amadou le remplace. Pour le prochain but ça se passe comment ? Le dernier qui touche la barre va aux cages ?Une note pour le plongeon du Lillois sur le pénalty de Liénard ?C’est la folie à Strasbourg et Grimm alourdit le score ! Un beau conte à la Meinau.Lukaku suit la mode et marque, lui aussi, pour son premier match en Premier League sous ses nouvelles couleurs.Pendant ce temps, à Dijon, Falcao en est déjà à son deuxième coup de griffe.Le Belge rattrape son retard sur le Colombien et claque son doublé. Trop tard, le Monégasque en a mis un troisième entre temps.Martial et Pogboum se mêlent à la danse et viennent inscrire le troisième puis quatrième but desqui s'installent sur le trône anglais.Les caméras du monde entier peuvent souffler un ouf de soulagement : Neymar est bien titulaire. Les Pastoristes peuvent faire la gueule : c'est leur idole qui en pâtit.Neymar manque sa toute première passe en Ligue 1. Remboursez !Neymar manque son premier tir. Et ça veut gagner le Ballon d’Or ?Neymar a livré sa première passe décisive ? C'est bien, mais ça ne fait que 2-0 pour le PSG, alors qu'à Dublin, les Bleues écrasent l'Australie 48-0. Niveau spectacle, y a pas photo.Il y avait un autre brillant numéro 10 sud-américain qui faisait sa rentrée ce dimanche soir. Sauf qu'il est argentin, qu'il joue à la Juve, qu'il a mis un doublé et surtout qu' il a perdu face à la Lazio en finale de Supercoupe d'Italie Sans pitié, les Parisiens déroulent face à Guingamp et ça fait 3-0. Pas de jaloux entre Cavani et Neymar : un but et une passe dé de chaque côté.Neymar reçoit déjà un trophée d'homme du match. Grosse déception pourtant chez tous les amoureux du football, ce n'est pas Paganelli qui lui remet le trophée.Piquépar terre.: Alexander Zverev s'offre Roger Federer en finale de l'Open du Canada. Un week-end qui se finit comme il avait commencé.Cristiano Ronaldo fait taire le Camp Nou en inscrivant le deuxième but des Madrilènes. Puis il le réveille en se faisant expulser.Asensio s'occupe de tuer tout suspense et le Real s'impose 3-1 dans cette première manche de Supercoupe d'Espagne. Et le premier qui prononce le mot «» prend un coup de boule de Zizou.