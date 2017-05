48 heures chrono

Une haie d'honneur pour John Terry, un aligator à Roudourou et la légende Manu Bourgaud. Il est temps de regarder dans le rétro de ce week-end de foot complètement barré.

1

Vendredi 19 mai 2017

Thierry Laurey en direct sur beIN SPORTS : "Un état d'esprit fantastique" pic.twitter.com/c4IVgs6vK7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 mai 2017

[VIDEO] @DominosLigue2 : Amiens, la minute folle qui a tout changé ! 🔥🔥🔥https://t.co/1BgQBOjpPi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 mai 2017

[VIDEO] Les supporters d'Amiens envahissent la pelouse https://t.co/Rq9rpRXcKV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 mai 2017

Samedi 20 Mai 2017

📺 Video Technology makes its first big impactMartinez sees red for a flailing elbow pic.twitter.com/36knqYRwqT — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 20 mai 2017

Ready for the final Une publication partagée par IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) le 20 Mai 2017 à 6h04 PDT

[VIDEO] 🇩🇪 Un moment émouvant 😲> Revivez les derniers instants de Philipp Lahm sur un terrainhttps://t.co/b03tG888eV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 mai 2017

[VIDEO] 🔶 Un mois après l'attaque du bus de Dortmund, Marc Bartra fait un retour plein d'émotionshttps://t.co/N2rYu0SnU6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 mai 2017

[VIDEO] 🇪🇸Liga : Ivan Cuellar doit se sentir bien seul après cette énorme bourde 😱https://t.co/yP9hyJ1H6H — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 mai 2017

[VIDEO] 🇩🇪 Bayern : Carlo Ancelotti a pris une bonne douche ! 🚿https://t.co/RecdLLcfRQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 mai 2017

Nous n'étions pas 11 mais des milliers, place Kléber ! 🔥🔥🔥 #RacingEnL1https://t.co/WWY96swb2m — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 21 mai 2017

⚽️ Rouge et blanc jusqu'à la pointe des cheveux... Les joueurs de Monaco célèbrent leur titre à Rennes ⚪️🔴 #AFPSports #instantanés pic.twitter.com/hxwp1lZYAb — AFP Sports (@AFPSport) 20 mai 2017

Dimanche 21 Mai

Le jardinier de Leicester a magnifiquement préparé la pelouse du King Power Stadium pour la réception de Bournemouth cet après-midi. pic.twitter.com/EBAVoGlTQI — Vines Foot (@vinesfoot) 21 mai 2017

La Sud ha le idee chiare: Pallone d'oro per il G1. #Buffon #JuveCrotone pic.twitter.com/zfOm8E5Zhn — Edoardo Siddi (@Edosiddi) 21 mai 2017

Aïe aïe, lourde chute de Tanel Kangert à 10km de l'arrivée. Le coureur estonien est passé par dessus le guidon en percutant le terre-plein. pic.twitter.com/44crjofxVq — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 21 mai 2017

Moment bouleversant et déchirant à Stamford Bridge lors la sortie de John Terry à la 26e minute pour sa dernière 😭💙#CHESUN #FinalDay pic.twitter.com/9rZch6y1CL — SFR Sport (@SFR_Sport) 21 mai 2017

Klopp's reaction to Wijnaldum's goal. What a moment for Liverpool. pic.twitter.com/qpC7jpCgSE — Mootaz (@MHChehade) 21 mai 2017

Vidéo

🔥🇬🇧 La fête est totale à Stamford Bridge ! Chelsea est CHAMPION de Premier League 2016-2017 ! Bravo aux Blues d'Antonio Conte ! 🏆🏅 pic.twitter.com/RFjIjO8PeX — SFR Sport (@SFR_Sport) 21 mai 2017

Fenerbahce fans celebrate winning the Euroleague after beating Olympiacos in final match tonight. #basketball pic.twitter.com/7pzTC3zdG1 — When Sunday Comes (@WSCsupporters) 21 mai 2017

🍾 Celebrating in style. 😂 Zidane was drenched in his post-match press conference pic.twitter.com/AEGd45oxEF — Super 6 (@Super6) 21 mai 2017

Coup d'envoi de la dernière journée de Ligue 2. Oui, la lutte pour le maintien est un tout petit peu serré : le Nîmes Olympique , sixième, peut encore finir champion. Mais, alors, Strasbourg va-t-il enfin revenir en Ligue 1 ? Amiens tiendra-t-il le choc à Reims ? L'ESTAC va-t-il enfin gagner à l'extérieur ? Lens peut-il s'infiltrer sur le podium ? Et qui affrontera le Paris FC en barrage de descente ? En renard des surfaces, Kermit Erasmus lance les hostilités pour les Sang et Or. À ce moment-là, le RC Lens est leader.: Le premier a un blase de programme d’études à l’étranger, le deuxième a voyagé dans tout le Royaume-Uni (Huddersfield, Shrewsbury, Northampton) et a même fait une partie de son cursus en Roumanie Kermit Erasmus feat Cristian Lopez, 2-0 pour Lens Boubacar Kamara ouvre le score pour Amiens SC ! Premier, Amiens . Deuxième, Lens . Peur sur la Meinau.: Même pas le temps d’angoisser, le coup de tête de Kader Mangane donne l’avantage à Strasbourg . Mieux, le deuxième but arrive quelques minutes plus tard.: Les parties génitales de Quentin Bernard se frottent au poteau de la cage de Francis Le Blé. Du courage, Quentin, le Stade Brestois est au pied du podium !: Arrêt aux stands. À la mi-temps : 1er Strasbourg , 2 Amiens , 3 Lens . La grosse déception, c’est Troyes qui est mené 2-0 par Sochaux ! Sinon, Le Havre mène 2-1 contre Orléans , sous les yeux du Premier ministre, Edouard Philippe, et le Red Star n’a besoin que d’un petit but pour aller chercher la place de barragiste.: TERRIBLE but de Diego . Le Rémois marque un but tout pourri du genou, qui éjecte Amiens du trio de tête. Brest , qui déroule 4-1, contre le Gazélec , monte sur le podium pour la première fois de la soirée ! 1er, Strasbourg , 2 Gaëtan Courtet libère l’Abbé Deschamps et dégage le Red Star en National. Un beau jubilé pour Lionel Mathis : But de Téji Savanier pour Nîmes !!! À cet instant précis, un but des Chamois Niortais permettrait aux Crocos de monter sur le podium.: L’ESTAC REVIENT DE L’ENFER !!! Mené 2-0 à Sochaux , les Troyens prennent l’avantage à la 88minute grâce à une reprise de folie signée Samuel Grandsir Troyes est 2 Brest est cocu !: 90+3 à Reims Emmanuel Bourgaud envoie la dernière cartouche amiénoise… mais il est signalé hors jeu. À Lens , on est prêt à exulter. À Strasbourg , on fête le deuxième titre consécutif du Racing. Neuf ans qu’ils attendaient ça, la Meinaupause a assez duré !: 90+5 à Reims . Les dernières secondes du dernier match en jeu. Grenade s’incline 2-1 face à l’ Espanyol . Il est temps de faire le bilan du coach Tony Adams , arrivé en Andalousie début avril : sept matchs, sept défaites, quatre buts marqués, dix-sept encaissés. Et Grenade termine même lanterne rouge de Liga. Pompier pyromane.: Les Lyonnaises doivent attendre les tirs au but pour s’imposer une nouvelle fois face aux Parisiennes cette saison, et remporter leur sixième Coupe de France Patrice Lair et ses joueuses auront l'occasion de prendre leur revanche le 1er juin prochain, en finale de Ligue des Champions, cette fois.: Histoire de ne pas concurrencer cette dernière journée de Ligue 2 totalement folle, TF1 nous a offert un épisode debien plat. Seule bonne nouvelle, le départ de Kelly, la soeur cachée de Fernando Torres , qui sera rentrée à temps pour aller admirer une dernière foisau Vicente Calderón.: Une veste du Milan AC apparaît sur la pelouse du stade Auguste Delaune. Amiens , RPZ. Jérémy Blayac soulève le trophée de la Ligue 2. Le point final d’un très grand cru. Bernard Joannin , le président d’ Amiens SC , est un homme heureux. Un chic type, surtout : «: À la maternité Victor Pauchet d’ Amiens , le prénom Emmanuel a la cote. Et rien à voir avec le nouveau Président de la République. Xavi qui n’a jamais été aussi bavard que depuis qu’il s’ennuie… pardon… qu’il joue au Qatar , tresse des laurier à Adrien Rabiot dans: «: La Coupe du Monde U20 débute à peine que l’arbitrage vidéo fait déjà son apparition. Et c’est l’Argentin, Lautaro Martinez, qui en a fait les frais en se faisant expulser par l’arbitre de la rencontre suite à un coup de coude remarqué grâce à la vidéo. La mort du football ?: L’un des fessiers les plus célèbres du Royaume-Uni n’est plus célibataire. Pippa Middleton, la petite sœur de Kate, a dit oui à James Matthews, un riche gestionnaire de fonds d’investissement.: Un ordinateur Apple de 1976 vient d’être vendu aux enchères pour 110 000 euros. Un club intéressé pour acheter Beckenbauer, le Ballon d’Or 1976, au même prix ? Marc Bartra foule la pelouse pour la première fois depuis le 11 avril, date à laquelle un petit malin a voulu jouer en bourse.: Seulement un mois après sa rupture des ligaments croisés, Zlatan Ibrahimovic se dit prêt à jouer la finale d’Europa League mercredi prochain. À côté de lui, Achille, le héros de la guerre de Troie, passerait presque pour un minable.: Après-midi émotion à Munich où Xabi Alonso fait ses adieux à l’Allianz Arena et à sa carrière de joueur. Attention aux âmes sensibles.: Suite et fin de l'après-midi émotion à Munich, où Philipp Lahm fait ses adieux à l’Allianz Arena et à sa carrière de joueur. La mise en garde pour les âmes sensibles est toujours valable.: Gian- Luca Waldschmidt délivre le Volksparkstadion face à Wolsfburg, et offre à Hambourg une saison de plus en Bundesliga. Joshua Guilavogui et Paul-George Ntep joueront les barrages pour ne pas descendre. C’était bien la peine de quitter Sainté et Rennes , hein.: Zéro tracas, zéro blabla, PMA. Grâce à son sauveur Pierre-Aymeric Aubameyang, qui remporte au passage le trophée de meilleur buteur du championnat, le Borussia Dortmund s’impose face au Werder (4-3) et se qualifie directement pour la Ligue des Champions. Au coup de sifflet final, sur les conseils d’Amel Bent, Marc Bartra ne retient pas ses larmes.: À vingt-neuf ans, Julian Nagelsmann fera ses premiers pas d’entraîneur en Ligue des Champions la saison prochaine. Des petits pas, puisque Hoffenheim passera par les barrages.. Aprèes sa grosse boulette face à au Betis Séville , Ivan Cuellar a du se chanter en boucle cette chanson de Laura Pausini.: «» Millwall remporte la finale des playoffs de League One, en battant Bradford à Wembley (1-0). Certains fans des Lions envahissent la pelouse pour… frapper les joueurs adverses. Toujours des génies par là-bas. Les autres célèbrent joyeusement la remontée en Championship.: À Kerala, dans le sud de l’Inde, une femme a coupé le pénis d’un gourou religieux qui voulait la violer. À Hambourg, on découpe le poteau et on le ramène comme souvenir à la maison.: De grands gamins. Quelques secondes après avoir vu Philipp Lahm soulever le trophée de Bundesliga, les Bavarois se lancent dans une gigantesque bataille de bières comme le veut la tradition. Arrosé par ses poulains, Carlo Ancelotti a préféré sourire de la situation : «Arjen Robben, lui, n’a pas ce problème.: La place Kléber est sans dessus-dessous pour fêter les champions de Ligue 2 et surtout le retour dans l’élite.: Le public est en place au Roudourou. Sur la pelouse guingampaise, se baladent un dromadaire, un boa et un alligator. Le cirque peut commencer.: À l’instar des Lyonnais il y a quelques années, les Monégasques ont fait un petit tour chez Franck Provost.: «» . «» , les Gones ont un petit message à faire passer à Jean-Michel Aulas. Sinon, on attend toujours une banderole d’Adieu pour Alexandre Lacazette.: C’est le début de la fin pour Pantxi Sirieix, Nicolas Seube, Saïd Ennjimi, Lionel Jaffredo et Sylvain Armand. Snif.: Bah alors Mathieu, on a un peu trop arrosé le dernier match d’Alexandre Lacazette avec les potes dans les vestiaires ?: Carlo Ancelotti est en roue libre. En direct depuis le balcon de l’hôtel de ville de Munich, l’entraîneur italien prend le micro et dévoile son joli timbre de voix en entonnant le tube de Renato Zero,: Et hop, un penalty transformé qui permet au Lillois, Nicolas de Préville, de signer un triplé (quatorze buts au total en L1, cette saison) devant le FC Nantes. Marcelo Bielsa doit apprécier…El Loco est à Angers, avec son adjoint Diego Reyes, pour superviser Nicolas Pépé. Comptez quand même sur lui pour revoir le match du LOSC à la vidéo, une bonne dizaine de fois.: Au lendemain du but hollywoodien d’Emmanuel Bourgaud à Reims, Vincent Le Goff libère Lorient ! Bourgaud-Le Goff, c’est, comme chacun sait, la connexion des anciens du Poiré-sur-Vie ! Et ouais.: Naples reste sur les talons de la Roma en se débarrassant de la Fiorentina (4-1). La place de dauphin se jouera lors de la dernière journée.: Et de cent pour Lacazette, l’attaquant lyonnais inscrit son centième but en 203 matchs de Ligue 1. Après ça, il peut partir tranquille. Même à l'Atlético.: Le Stade Rennais est mené 3-1 par l’AS Monaco, Christian Gourcuff décide de faire rentrer Nicolas Janvier. C’est son troisième et dernier changement. Et même pas un baroud d’honneur pour Sylvain Armand, qui aura donc joué en tout et pour tout 65 minutes de cette L1 2016-17.: ILS L’ONT FAIT !!! Les Caennais sont allés chercher leur maintien au Parc des Princes avec panache. Un penalty raté de Ronny Rodelin, un but refusé sur un hors jeu pas évident, et finalement ce diable de Ronny qui égalise dans les dernières minutes. Nancy et Bastia sont dans la charrette, Lorient en salle d’attente. En haut de tableau, Marseille tamponne son passeport européen. Le point final d’une très belle saison, où l’on aura vu 991 buts. Du jamais vu depuis 34 ans. Un peu plus de 2,6 buts par match, c’est costaud.: Le grand Maxwell quitte le PSG après cinq années exemplaires. Jean-Michel Aulas a trouvé son nouvel entraîneur. Il s’agit de Reynald Pedros . L’ancien Nantais ne vient pas à l’OL pour remplacer Bruno Genesio, mais Gérard Prêcheur , le coach de l’équipe féminine. Il faut dire que le CV de l’actuel consultant sur Canal + est plutôt impressionnant avec ses trois ans à la tête du St-Pryvé St-Hilaire FC en CFA 2.: Alors que 50 Cent s’apprête à donner un concert à Monaco pour célébrer le titre de l’ ASM , Kylian Mbappé donne son avis sur le rappeur américain : «» Merci de respecter un peu plus un homme qui nous a offertet: Il y a un an, Leicester était sacré champion d’ Angleterre . 365 jours plus tard, lesterminent la saison à la douzième place du classement. En revanche, leur jardinier domine toujours le championnat.: «» Hein ? Comment ça il a replongé ?: Alors que la Juventus déroule tranquillement son jeu face à Crotone , une banderole fait son apparition au Juventus Stadium : «» . C'est oui.: Chute à l’arrière ! Sur la route du Giro, en Lombardie, Tanel Kangert dessine un soleil. 10/10 pour la note artistique. Dans son malheur, le coureur estonien a de la chance, au moins, il ne s'est pas fait faucher par un conducteur de corbillard comme ce malheureux cycliste de Montargis Chelsea ne blague pas avec les adieux. Pour son 717et dernier match sous le maillot des John Terry reçoit un vibrant hommage de la part de ses supporters et de ses coéquipiers lors de son remplacement à la 26minute de jeu. De quoi lui faire lâcher une petite larme.: Les supporters despeuvent souffler. En ouvrant le score face à Middlesbrough , Wijnaldum permet à Liverpool de retrouver son fauteuil de quatrième. Une réaction, Jürgen ?: C’est fait. Large vainqueur de Crotone (3-0), la Juventus décroche un sixième titre de suite inédit en Serie A. Une performance XXL qui mérite bien un petit coup de spray sur ce qu'il reste de cheveux à Massimiliano Allegri De son côté, le Milan AC retrouvera l’Europe après trois ans d’absence grâce à sa victoire face à Bologne (3-0). Sixièmes, lesdevront toutefois se confronter à un barrage pour espérer intégrer la phase de poules de Ligue Europa. Un premier pas vers la résurrection ?: Qui d’autre que l’enfant du pays, Fernando Torres , pour inscrire un doublé lors du dernier match de l’ Atlético Madrid dans son antre du Vicente -Calderon.: Grâce à sa victoire contre Montauban (41-20), Agen gagne son ticket pour le TOP 14. Aymeric Laporte aime ça.: Un an après l’avoir quitté, le VFB Stuttgart et Hannovre retrouvent la Bundesliga. De son côté, l’Eintracht Braunschweig affrontera son voisin de Wolfsbourg en barrages. Miam.: Quatre jours après avoir laissé Giorgio Chiellini soulever le trophée de la Coppa Italia , Gigi Buffon reprend sa place pour le Scudetto. Avant la Ligue des Champions le 3 juin prochain ? Puis le Ballon d’or en fin d’année, donc.: Auteur d’un nouveau triplé, Harry Kane remporte le trophée de meilleur buteur de Premier League pour la deuxième année consécutive.: En s’imposant en finale du tournoi de Rome face à Novak Djokovic (6-4, 6-3), Alexander Zverev remporte son premier Masters 1000 de sa carrière à seulement vingt ans et intégrera ce lundi le TOP 10 mondial. Kylian Mbappé n’est pas impressionné.: Malgré sa victoire contre Everton (3-1), Arsenal ne verra pas la Ligue des Champions la saison prochain. Leséchouent aux portes dupour la première fois depuis l’édition 1995-1996. Une C1 que joueront Chelsea Tottenham et Manchester City , tombeurs par KO respectivement de Sunderland (5-1), Hull City (1-7) et Watford (0-5). Grâce à sa victoire contre Middlesbrough (3-0), Liverpool termine quatrième et jouera un match de barrage pour intégrer la fameuse phase de poules de Ligue des Champions. Une réaction, Jürgen ?: Après le Leicester de Claudio Ranieri , le Chelsea d’ Antonio Conte soulève le trophée de Premier League.: Adieux et larmes, encore et toujours. Arrivé à l’ Atlético Madrid en janvier 2010, le mileu de terrain portugais, Tiago , recevait un bel hommage pour son dernier match avec les: Auteur d’une réalisation quelques secondes après son entrée en jeu, Ángel Correa restera à jamais le dernier buteur des Vicente Calderon. #ÀJamaisLeDernier: Vainqueur à Valence (1-3), Villarreal termine la saison à la cinquième place et se qualifie directement pour la phase de groupes de Ligue Europa. Diego Simeone est catégorique : «» Il fallait peut-être le dire avant que Tiago ne se mette à chialer lors de sa sortie du terrain.: La gendarmerie du Jura a arrêté un homme de 65 ans, alors qu'il roulait à 243 km/h - au lieu des 110 km/h autorisés - sur la D1083 au niveau de la commune de Saint Jean d'Étreux, entre Bourg-en-Bresse et Lons-le-Saunier. Quelques centaines de kilomètres plus au sud, sur le Camino la Palmilla de Málaga, Cristiano Ronaldo , lui, se fait un petit. Le Portugais ouvre le score dès la deuxième minute pour le Real Madrid , qui fonce vers un 33titre de champion d’ Espagne : Après avoir détesté Francesco Totti durant vingt-cinq ans, les supporters de la Lazio profitent du départ à la retraite de l’attaquant de la Roma pour lui adresser un message : «» Romulus et Rémus, enfin réconciliés.: Sensation au Camp Nou où le Barça est mené deux à zéro par Eibar suite à un doublé du Japonais, Takashi Inui . Sensation, Inui… Vous l’avez ?: En plein Festival de Cannes, Jordi Alba prouve ses talents d’acteur sur la pelouse du Camp Nou. Palme d'or pour lui. : Le Barça a redressé la barre et l'emporte 4-2 suite à un énième but de Lionel Messi . Mais l'essentiel est ailleurs. Victorieux à Malaga (0-2), le Real Madrid s'adjuge le titre de champion d' Espagne , cinq ans après son dernier sacre.: Istanbul est en feu : Fenerbahçe ramène l'Euroleague de basket en Turquie pour la première fois, après une finale rondement menée contre les Grecs de l' Olympiakos (80-64). Le neuvième sacre européen pour le sorcier Željko Obradović.Réduit à neuf, la Lazio s'incline à domicile contre l' Inter (1-3) et devra s'imposer à Crotone lors de la dernière journée pour garder sa quatrième place. Un premier pas vers la résurrection pour l' Inter ? #LOLÀ l'image de son mentor, Carlo Ancelotti , Zizou aussi a le droit à sa douche froide.