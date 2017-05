48 heures chrono

Des multiplex comme on les aime, une Ligue 2 indécise comme jamais et le retour de l'indéboulonnable Dirk Kuyt. C'était un très grand week-end de foot.

0

Vendredi 13 mai 2017

Que de souvenirs qui remontent. Que de plaisir qui resurgit. Que de frissons qui reviennent.😍😍😍#AbediPelé #Magicien pic.twitter.com/CCalRnqH3A — Michaël Michée (@Michael_Michee) 12 mai 2017

Samedi 14 mai 2017

Dimanche 15 mai 2017

Vidéo

For the biggest league game of the season, @AFCAjax have named the youngest-ever starting XI in Eredivisie history (20 years, 139 days) pic.twitter.com/ke99fYiQKP — B/R Football (@brfootball) 14 mai 2017

#ATPExtra 🎾 Rafael Nadal remporte l'Open de Madrid ! pic.twitter.com/ZMc2sWw8CQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 14 mai 2017

Magnifique ambiance pour la dernière du Coach stéphanois à Geoffroy-Guichard. #Galtier @ASSEofficiel pic.twitter.com/yGulkViWTG — Margot Dumont (@Margot_Dumont) 14 mai 2017

Vidéo

Par Steven Oliveira et Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

: Une vague de cyberattaques s’abat dans 150 pays et frappe le système bancaire russe, des hôpitaux britanniques ou encore Renault. Avant bientôt de faire trembler la planète, la terreur Amine Gouiri s’abat pour sa part sur l’Euro U17 : huit buts (plus une passe décisive) en quatre matchs pour le Lyonnais. Malgré leur gâchette sûre, les Bleuets de Lionel Rouxel s’inclinent en quart de finale face à l’ Espagne (1-3).: Un Abedi Pelé grassouillet donne le coup d’envoi de Niort Strasbourg , pour célébrer les trente ans de la montée des Chamois en première division. Mais ce match, c’est surtout l’occasion pour le Racing de retrouver la Ligue 1 neuf ans après.: Le Strasbourgeois Stéphane Bahoken croit marquer de la tête, mais Arthur Desmas se détend de tout son long sur sa ligne. La balle a-t-elle franchie la ligne ? Impossible à savoir, mais l’arbitre n’accorde pas un but qui aurait alors permis au Racing de mener 2-0. Paul Pogba et ses frangins sont en deuil. Le papa, Fassou Antoine Pogba, a passé le dab à gauche à l’âge de 79 ans. RIP. Condoléances et courage à la famille.: Folie au stade René-Gaillard de Niort Strasbourg est désormais mené 2-1 après un doublé d’Anda Dona Ndoh. Stupeur, le Racing se retrouve provisoirement troisième de Ligue 2 et donc barragiste.: Parce qu’il n’a pas envie de rejoindre Geoff Hurst au panthéon des actions les plus mystérieuses qui ont marqué l’histoire du foot, Stéphane Bahoken dégaine un retourné qui donne l’égalisation au Racing avec beaucoup de réussite. Chamois niortais - Strasbourg , 2-2.: La Ligue 2 est plus resserrée que jamais avant la dernière étape. Excepté Strasbourg , tous les candidats à la montée tiennent la cadence. Le club alsacien, leader, peut encore terminer sixième ! Amiens et Troyes sont dans sa roue. Lens Brest et Nîmes complètent ce sprint massif.Derrière, leroule au pas : Auxerre, Orléans et le Red Star font match nul. Pendant ce temps-là, en National, Quevilly-Rouen-Métropole et la Berrichonne de Châteauroux poinconnent leur ticket d’accession en L2.: Moins serré que la Ligue 2 : la Premier League écossaise. Le Celtic gagne 3-1 à Aberdeen et atteint la barre des 100 points. San-té pour les: Face à WBA, Chelsea s’impose 1-0 grâce à Michy Batshuayi et est officiellement sacré champion d’Angleterre.Clap de fin en beauté pour John Terry. Le capitaine quitte lesaprès avoir soulevé cinq fois la Premier League en tant que capitaine. Colossal. Un palmarès complété par une Ligue des champions, une Europa League, quatre Cup, trois Coupes de la Ligue, deux Community Shield et une Vanessa Perroncel. Vraiment colossal.: «» À l’instar de Nicolas Batum, Rudy Gobert annonce dansqu’il fera l’impasse sur le prochain Euro de basket. Cet été 2017 n’a donc d’ores et déjà plus aucun intérêt.: Mené 2-0 sur la pelouse de Manchester City, Leicester revient dans la course sur une inspiration géniale de Shinji Okazaki. À la réception d’un centre d’Albrighton, le Japonais dégaine une sublime reprise acrobatique du gauche qui transperce Caballero. Prends-ça Olivier Atton.: Riyad Mahrez peut en vouloir à Antoine Griezmann. Lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions, l’attaquant desavait transformé son penalty de manière illégale puisque le ballon avait touché son pied d’appui. Un but accordé à tort qui a eu le mérite de faire rappeler la règle aux arbitres. Bon élève, Robert Madley a donc logiquement refusé le tir au but de Mahrez et accordé un coup-franc indirect à Manchester City, qui s’en sort avec les trois points contre Leicester (2-1).: Deux semaines avant de s’affronter en finale de Ligue des Champions féminine, l’OL et le PSG se retrouvent en championnat. Déjà sacré championne de France, les Lyonnaises plient la rencontre en vingt-huit minutes avec trois buts de Le Sommer, Hegererg et Alex Morgan. 3-0, le score ne bougera pas. Espérons que le suspense durera plus longtemps à Cardiff, le 1er juin prochain.: C’est ce qu’on appelle perdre dans la joie et l’allégresse. Malgré la défaite sur la pelouse de Ternana, la SPAL est assurée de retrouver la Serie A la saison prochaine, quarante-neuf après son dernier passage dans l’élite italienne. Lespeuvent remercier l’attaquant de Benevento, Fabio Ceravolo, et son but en fin de match contre Frosinone qui offre la montée au club de Ferrare, en Émilie-Romagne. Santé.: Leipzig est en train de réaliser un gros coup. Après leur saison remarquable, les buveurs de RedBull dominent 4-2 le Bayern Munich, déjà sacré champion de Bundesliga. Il ne reste plus que six minutes à jouer dans le temps réglementaire.: Après son nul à Fribourg (1-1), Ingolstadt est officiellement relégué en deuxième division allemande. Marcel Tisserand ne réalisera donc pas un second exploit de suite après le maintien du Téfécé la saison dernière.: Bon bah c’est raté pour Leipzig. Après être revenu au score grâce à des buts de Lewandowski et David Alaba, le Bayern Munich s’offre une victoire totalement folle (4-5) sur une dernière percée de Robben sur son couloir droit qui repique dans l’axe pour terminer sereinement du gauche. La fameuse spéciale Robben.: Trois ans après ses larmes de fin de saison suite à la relégation de Sochaux en Ligue 2, Jordan Ayew va enfin pouvoir retrouver le sourire. Vainqueur à Sunderland (0-2), Swansea a fait un grand pas vers le maintien. De quoi libérer Jordan, qui n’a toujours pas marqué en Premier League depuis son arrivée en janvier ?: Papy est de retour. Près de quatre ans après sa retraite, Dimitri Loskov, quarante-trois ans, dépoussière son maillot du Lokomotiv Moscou pour participer à la raclée infligée à Orenburg (4-0) et devenir ainsi le premier joueur russe à jouer vingt saisons en pro. On parle d’un homme qui avait commencé sa carrière en 1991. Au temps de l’URSS, donc.: Après son élimination en quart de finale de l’Euro U17, la France devait espérer que l'Angleterre et l’Allemagne s’imposent dans leurs quarts respectifs pour avoir une chance de disputer la prochaine Coupe du Monde U17. Bingo, en dominant l’Irlande (1-0) et les Pays-Bas (2-1), les Anglais et les Allemands envoient donc les Bleuets dans un barrage qualificatif contre la Hongrie qui aura lieu ce mardi. Le but d’Amine Gouiri est coté à 1,04.: Comment dit-on Benfica Lisbonne en français ? ASM Clermont Auvergne. Maudit par son ancien coach Béla Guttmann, les Lisboètes restent sur huit finales européennes perdues. Ridicule à côté de l’ASM qui a échoué en finale pour la quatorzième fois de son histoire en quinze tentatives (Coupe d’Europe + Championnat). Cette fois-ci, les bourreaux se nomment les Saracens, qui remportent la European Rugby Champions Cup pour la deuxième fois consécutive.: Buteur trois minutes après son entrée en jeu le 10 mai dernier face à Southampton, Olivier Giroud était titulaire cette fois-ci sur la pelouse de Stoke City. Résultat, un doublé en renard pour offrir la victoire aux(1-4). Karim: Déjà relégués en deuxième division espagnole, Osasuna et Grenade s’affrontent pour ne pas finir dernier du championnat. Et à ce petit jeu se sont les coéquipiers de Sirigu qui s’en sortent vainqueurs (2-1) et transmettent ainsi leur bonnet d’âne aux Andalous.: Bel hommage du Benfica Lisbonne à Julien Lepers avec ce quatre à la suite dans le championnat portugais. Déjà vainqueur des trois dernières éditions, le SLB a largement dominé le Vitória Guimarães (5-0) pour s’offrir son trente-sixième titre de champion du Portugal. De quoi rendre le latéral gauche, Eliseu, fou de joie.: Sale journée pour les Français. En finale du tournoi de Madrid, Kiki Mladenovic s’incline face à la Roumaine Simona Halep (7-5, 6-7, 6-2). En revanche, victoire par K-O contre son ex-coéquipière de double, Caroline Garcia. Morceaux choisis dans: «» Faites que la magie du tirage au sort les opposent bientôt à Roland Garros.: Après la défaite un peu plus tôt de la Lazio sur la pelouse de la Fiorentina (3-2), l’Atalanta avait l’occasion de se rapprocher de la quatrième place de Serie A. Et, les supporters de Bergame y ont cru, jusqu’à ce que Gerard Deulofeu n’en décide autrement et égalise dans les dernières minutes pour le Milan AC (1-1).: Le car qui transportait l’équipe des U17 du Vasco de Gama a eu un accident au retour d'un match contre Friburguense. 22 blessés, dont cinq dans un état grave sont à déplorer.: Moins d’un an après avoir remporté son premier trophée international en football, le Portugal s'offre un doublé en dominant l’Eurovision pour la première fois de son histoire. Éder file donc son costume d’homme providentiel au chanteur à la voix de velours, Salvador Sobral. La France, elle, termine douzième.: Portugal toujours, les joueurs du Benfica sont désormais sur la place Marquês de Pombal de Lisbonne où sont présents plus de 200 000 supporters. Eliseu, lui, est toujours sur son scooter.: Jour de classique dans notre championnat national. L’OM va tenter de gagner chez les Girondins pour la première fois en quarante ans. De Bordeaux-Marseille, je me souviens…: Changement. Sortie du numéro 24, François Hollande. Entrée du numéro 25, Emmanuel Macron. Reste à connaitre la musique que le nouvel entrant a choisi d’interpréter pour son bizutage., de Soprano ?: Les supporters de l’Inter n’ont pas apprécié la saison de leur équipe et le font savoir pour la dernière à la maison contre Sassuolo. Après avoir déployé un tifo immaculé en signe de protestation, lesde la Curva Nord se barrent du stade en plein match : «» .: Pendant que certains hésitent entreet, à Giuseppe Meazza, Pietro Iemmello donne l’avantage à Sassuolo. Il marquera même un doublé en seconde période, pour donner la victoire 2-1 aux: L’Ajax aligne la plus jeune équipe jamais vue dans l’histoire du championnat des Pays-Bas, et en plus, c’est le match décisif pour le titre ! Moyenne d’âge : 20 ans et 139 jours.: Défait quatre à zéro à Crystal Palace, Hull City rejoint Sunderland et Middlesbrough dans le bus en direction du Championship.: Disparu des radars, Jean-Christophe Bahebeck est réapparu comme par magie sur la pelouse de Bologne pour inscrire le seul but de la rencontre de Pescara (3-1). Suffisant pour convaincre le PSG de le garder la saison prochaine ?: Déjà géants, les baby ajacides remportent le match décisif sur la pelouse de Willem II (1-3). Sauf que dans le même temps, le Feyenoord bat Heracles 3-1 grâce à un triplé d’un homme qui pourrait être le daron de tous les joueurs de l’Ajax : Dirk Kuyt. L'ancien attaquant despermet à Feyenoord de remporter le championnat néerlandais pour la première fois depuis 1999.: Que voit Joe Hart lorsqu’il est en plein cauchemar ? L’attaque de Naples . Après avoir encaissé cinq buts avec son Torino lors du match aller, le portier anglais en a repris cinq dans la besace lors de la victoire du Napoli dans le Piémont (5-0).: Décidé à redorer le blason tricolore en ce week-end morose sportivement pour les Français, Thibaut Pinot a tout tenté sur la neuvième étape du Giro. Problème, le Colombien, Nairo Quintana, était bien trop fort et le Français doit se contenter de la seconde place.: Grâce à un doublé de Coutinho et des buts de Sturridge et Origi, Liverpool écrase West Ham (4-0) et sécurise encore un peu plus sa place dans le. Anfield se prépare déjà à entendre la musique de la Ligue des Champions la saison prochaine. Avec ou sans Coutinho, telle est la question.: Pour sa dernière à White Hart Lane, Tottenham s’offre une victoire de prestige face à Manchester United (2-1). Une défaite qui ne fait ni chaud ni froid au Mou, qui fait all-in sur l’Europa League. Nacho surprend tout le monde en tirant rapidement un coup franc. Ça file au fond et le Real ouvre le score face à Séville. Un but de crapule : Ça se castagne dans le parcage visiteurs à Bordeaux . Canal + avance que la bagarre oppose des supporters marseillais entre eux. Une autre version indique qu’une banderole, enlevée par les stadiers, est la cause des incidents.: Olé ! Rafael Nadal plante l’ultime banderille sur l’Autrichien Dominic Thiem, au terme d’une superbe finale du tournoi de Madrid (7-6, 6-4). Le roi de la terre-battue a donc enchaîné les titres à Monte Carlo, Barcelone et Madrid. De quoi préparer sereinement saà Roland Garros.: Le Chaudron est en ébullition pour la dernière à domicile de Christophe Galtier.: But à Bordeaux ! 1-0 pour les Girondins. But à Saint-Étienne ! 1-0 pour le PSG. Le multiplex commence sous les meilleures auspices.: Falcao lance le festival monégasque. La soirée va être très, très longue pour les Lillois.: Kylian Mbappé fait l'amour à Franck Beria et offre une caresse à Bernardo Silva qui double la mise pour l'ASM. Monaco atteint donc la barre des cent pions inscrits sur une saison de Ligue 1. Escort, caviar et champagne.: Le Real Madrid éclate Séville 4-1, Barcelone fait de même à Las Palmas. Le mano à mano se poursuit en tête de la Liga. En bas de classement, Gijon est officiellement relégué en deuxième division où il pourrait affronter Valladolid. Un commentaire Stéphane Guy ?: Ce malpoli de Giovanni Sio vient gâcher la grande fête d’adieu de Nicolas Seube. Stade Malherbe-Rennes, 0-1.: La moitié du Matmut Atlantique est debout. Bafé Gomis vient d’égaliser pour l’OM sur un service de Flo’Tauv. Quel duo. Bordeaux-Marseille, 1-1.: Enzo Crivelli réveille le Sporting à Fos-sur-mer. Le Sporting n’est pas mort. Il va même taper Lorient 2-0.: Ce taulier de Loïs Diony libère Dijon ! Le DFCO fait le break face à Nancy (2-0) et s’apprête à faire la MEGA opération de la journée dans la course au maintien.: Et pendant ce temps-là, la Roma se paye la Juve 3-1 et revient à quatre points de la première place à deux journées de la fin.: MAIN OPPOSÉE RICHARD !!! Yohann Pelé se détend sur une merveille de frappe d’Adam Ounas, et préserve le point du nul à l’OM, et donc la cinquième place devant les Girondins.: Ouf. C’était beau. C’était prenant. Et c’est fini. 29 buts au total. Monaco champion à 99%99 parce que le PSG a torché Sainté pour la der’ de Galtier à Geoffroy Guichard. ce qui arrange l’ASM, qui voulait à tout prix éviter un envahissement de la pelouse de Louis II. Ils ne sont pas habitués à trop de ferveur, hein. L’autre carton est à l’actif de Nantes, qui broie Guingamp 4-1. En bas, Nancy est la nouvelle lanterne rouge.: Quand une légende prend le micro, on écoute. Au revoir, et merci, Super Seube.