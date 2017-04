48 heures chrono

La Ligue 1 qui bascule, Strasbourg toujours plus proche de la montée et le retour des grosses punchlines de Pat' Évra. Un week-end de foot à savourer avec du muguet.

0

Vendredi 28 avril

Victime de pickpockets dans le métro parisien, Ladji Doucouré est enfin arrivé dans #LeVestiaire après avoir coursé et rattrapé les voleurs! pic.twitter.com/E8xRI4ce3k — SFR Sport (@SFR_Sport) 28 avril 2017

Youtube

Samedi 29 avril

Après la trahison de Dupont Aignan,les ambiguïtés de Mélenchon,le ni ni de certains,Il faut se réveiller!L'heure est à la mobilisation — Manuel Valls (@manuelvalls) 29 avril 2017

Dimanche 30 avril

[😂 VIDEO] #SerieA 🇮🇹#RomaLazio Énorme simulation de Strootman qui offre un penalty à Rome ! De Rossi le transforme https://t.co/FVxy93Uotp — beIN Sports (@beinsports_FR) 30 avril 2017

I believe Gylfi Sigurdsson is the first player to score a Premier League away goal at Old Trafford in three consecutive seasons. — ᗷIᒪᒪ ᖇIᑕᕮ 🎙📻 (@billrice23) 30 avril 2017

bravo pour le triplé et belle celebration @FlorianThauvin pic.twitter.com/0OmGNWe0zm — Philou (@philousports) 30 avril 2017

Par Kevin Charnay et Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

: Quand les légendes du Barça et du Real Madrid se donnent rendez-vous à Beyrouth pour se remplir les fouilles, ça donne quand même de jolies sucreries. À commencer par l’indémodable passe à l’aveugle de Ronnie. Ludovic Giuly à la finition. Doux.: Esthète du ballon rond, toujours, Luis Fernandel, dans ses œuvres au stade Raymond Kopa : Cauchemar en cuisine. Il s’avère que 300 enfants rouennais ont été victimes de vomissements après avoir mangé à la cantine. Une intoxication alimentaire ? Peut-être. Autre hypohèse : les élèves seraient, eux aussi, pris de nausée à l’idée d’apercevoir le blason du « Quevilly Rouen Métropole » . Toujours est-il que le leader de National s’incline 2-0 face à Consolat.: Neuf ans après sa dernière saison en L1, le Racing Strasbourg, qui était descendu jusqu’en CFA 2, n’a jamais été aussi proche de retrouver l’élite. Les Alsaciens tapent Le Havre 2-0, et en plus l’AJA gagne à Nîmes 1-0 grâce à un lob de 50 mètres signé Mohamed Yattara. Sinon, Tours, alias le Lorient de la Ligue 2, continue sa remontée en giclant Clermont 3-0. Et Orléans sort la tête de l’eau en faisant boire la tasse au Red Star, 3-0. On attend le barrage Ligue 2/National entre les Audoniens et le Paris FC.: Huitième titre de champion consécutif et une deuxième étoile sur le maillot du FC Bâle, qui compte 21 points d’avance sur les Young Boys, après 30 journées. Ces gens ne laisseront donc jamais un trophée à l’immense Guillaume Hoarau : L’OL s’est fait bousculer, mais l’OL ramène la victoire d’Angers, avec un but de la cuisse signé Petit Vélo (2-1). Et Corentin Tolisso repart avec les chevilles en compote après avoir goûté aux crampons affûtés de Mateo Pavlović.: Ladji Doucouré arrive essoufflé sur le plateau de l’émission Le Vestiaire de SFR Sports. Les embouteillages ? Non, «» , lâche le champion du monde 2005 sur 110 m haies. Le jeune retraité s’est offert une course poursuite dans le métro avec un pickpocket qui a eu la bonne idée de lui dérober sa carte bleue. Mais le malfrat ne savait pas qu’il avait affaire à la légende d’Helsinki, et Doucouré a pu récupérer son bien.: En plus d’avoir passé un très beau vendredi soir, les Strasbourgeois ont droit à un moment nostalgie au petit-déjeuner, grâce à Kevin Gameiro . «, confie l’attaquant de l’Atlético, dans les colonnes de(Rires)» Bizarrement, Kev’ ne s’est pas inspiré de la coupe de cheveux de Ljuboja...: Manuel Valls qualifie de trahison la décision de Nicolas Dupont-Aignan de se rallier à Marine Le Pen. Est-ce que Fabrice Fiorèse a ramené sa fraise quand Higuaín est parti à la Juve ? Non.: Attention les yeux, ceci est un tacle... écossais.Bah quoi ? L’arbitre laisse jouer.En vérité, cette intervention un brin musclée de Jozo Šimunović sur Kenny Miller n’est qu’une allégorie du: le Celtic détruit les Rangers 5-1, à Ibrox Park.: Bien servi par Canales, Juanmi donne la victoire à la Real Sociedad et crucifie Grenade. Désormais à dix points du premier non-relégable, les Andalous sont fixés sur leur sort. Ils évolueront en seconde division l’année prochaine. Après cinq saisons à se battre pour le maintien, Grenade a fini par exploser.: «» Quand Patrice Évra parle de Christophe « Duarig » , il n’y va pas avec le dos de la cuillère. Le générateur officiel des noms sans licence de Konami.: Juste avant la pause, Stéphane Darbion lance Benjamin Nivet . Le capitaine troyen contrôle et dégaine une reprise de volée folle en angle fermé. Un but de génie qui donne la victoire à l’ESTAC contre Brest et relance les Troyens dans la folle course à la montée. Benjamin « Button » Nivet. Va quand même falloir songer, un jour, à lui donner le trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 2. Hatem Ben Arfa n’est pas retenu dans le groupe pour affronter son ancien club, Nice. Et aujourd’hui, il l’accepte sa situation ? Cristiano Ronaldo bat son record hebdomadaire. En ouvrant le score contre Valence, il inscrit là son 367e but en championnat (trois avec le Sporting, 84 avec Manchester United et 280 avec le Real Madrid). Le Portugais est désormais le joueur à avoir le plus marqué dans les six grands championnats européens, juste devant Jimmy Greaves.: Thomas Lemar est au bout d’une fantastique action monégasque et inscrit le but du break contre Toulouse. Même si Monaco a eu un peu peur après l’ouvertur du score toulousaine contre le cours du jeu, le rouleau compresseur s’est mis en marche. Et voilà l’ASM qui maintient le rythme dans sa course au titre contre le PSG. Le tout sous les yeux de Claudio Ranieri , l’homme avec qui tout a commencé en Ligue 2.: C’est bon, tout est oublié. En football féminin, le PSG élimine le Barça en demi-finale de Ligue des champions en l’emportant 2-0 au Parc des Princes (après avoir déjà gagné 3-1 à l’aller). Un partout, balle au centre entre les deux clubs, puisque chez les hommes, c’est le Barça qui avait éliminé Paris. Comment ça, non ? Kevin Gameiro rend hommage à ses idoles Ljuboja, Niang et Pagis en inscrivant un doublé en moins quinze minutes. L’Atlético finira par l’emporter 5-0 contre Las Palmas.: Joshua Kimmich tape une dernière fois dans le sac de frappe qu’est Wolfsburg. Grâce à sa victoire 6-0 chez les Loups, le Bayern Munich s’offre son 27e sacre de champion d’Allemagne. Carlo Ancelotti devient le premier entraîneur à remporter le championnat dans quatre des cinq grands championnats (Allemagne, France, Italie, Angleterre). C’est vrai qu’en Espagne, avec le Real Madrid, il a dû seulement se contenter de la Ligue des champions. Ça mérite bien un chant lancé par Philippe Lahm, mégaphone en main. Diallo Guidileye est bouillant. Le derby lorrain, c’est pour lui. Dès la demi-heure de jeu, il rentre à la place d’ Alou Diarra , blessé. Diallo Guidileye a la tête à l’envers. Le derby lorrain, c’est fini. Il est remplacé par Loïc Puyo pour le dernier quart d’heure. Sanctionné pour son non-match par Pablo Correa . Et Metz va s’imposer 2-1 grâce à un énorme Simon Falette. Soirée de merde pour Guidileye !: Ça y est ! Grâce à Enzo Crivelli, Bastia remporte enfin sa première victoire à domicile en 2017. Enfin à domicile, c’est vite dit, puisque le match s’est déroulé au Stade Parsemain de Fos-sur-Mer. Une enceinte bien plus impressionnante pour les adversaires que Furiani. En même temps, Rui Almeida, lui, c’est sa spécialité, l’année dernière, il devait jouer à Beauvais avec le Red Star.: Juste après la victoire contre Lorient arrachée à la dernière minute par Emiliano Sala, le FC Nantes annonce une autre bonne nouvelle à ses supporters. Sergio Conceição prolonge son contrat jusqu’en 2020 à la Beaujoire. Pendant ce temps-là, Wladimir Klitschko, lui, prolonge le plaisir de la douleur. Envoyé au tapis par Anthony Joshua dans la cinquième reprise, puis à nouveau dans la onzième, il se relève à chaque fois en champion qu'il est , avant que l’arbitre ne le déclare K-O.: Malgré la défaite 1-0 contre Manchester City, les Lyonnaises, victorieuses 3-1 à l’aller, sont qualifiées pour la finale de la Ligue des champions. Elles affronteront donc le PSG. On ne peut pas mélanger foot masculin et féminin pour les fameux points à l’indice UEFA ?: Quoi de neuf, docteur ? À quarante-quatre piges, Oscar Pérez, que l’on surnomme « Le Lapin » , continue de gambader dans le championnat mexicain. Mieux, le gardien vétéran place un coup de tête puissant qui permet à Pachuca de carotter le match nul face à Cruz Azul, à la 90e+3.: Putain de foot moderne. Après Inter - AC Milan, Roma - Lazio est aussi programmé à l’heure du déjeuner pour faire de l’audience en Asie.: Cette garce de Kevin Strootman simule magnifiquement un tacle de Wallace et la Roma obtient un penalty dans le derby de la Ville Eternelle. De Rossi marque juste avant la mi-temps, tout est à refaire après l'ouverture du score de Keita Baldé.: Ce diable de Keita Baldé tue le suspense et la Lazio empoche la victoire 3-1. Lesn’avaient plus gagné le derby en Serie A depuis novembre 2012. Et c’était peut-être le dernier disputé par: «» «» Bon, en fait, Ander Herrera aurait dû rester sur sa première intuition. Le splendide coup franc de Gylfi Sigurdsson fait perdre deux points à United contre Swansea.Avec la stat inutile du week-end, mais qu’il fallait aller chercher : Sigurdsson devient le premier adversaire desà marquer en Premier League à Old Trafford sur trois saisons consécutives. Solide.: Un triplé et une passe décisive, Flotov’ glisse sur le Stade Malherbe, qui se prend un 5-1 dans les dents à la maison. Mais cette gifle n’est rien à côté du chagrin qui habite les Caennais après la blessure de Nicolas Seube . «» , a lâché le talisman normand, qui comptait arrêter sa carrière à l’issue de la saison. La fin d’une légende ?: Qui a dit que le centre de formation marseillais était tout naze ? Les U19 de l’OM se qualifient en finale de Coupe Gambardella en sortant le RC Lens aux tirs au but. Merci Marcelo . Les Marseillais affronteront Montpellier au Stade de France.: «» . À Cagliari, le Ghanéen Sulley Muntari se plaint vivement de cris racistes venus des tribunes, auprès de l’arbitre, mais celui-ci n’a pas réagi sinon en adressant un carton jaune au milieu de Pescara, qui a quitté le terrain de son plein gré. Tristesse.: Pour le dernierde l'histoire à White Hart Lane, Delle Alli et Harry Kane permettent auxde kicker Arsenal, qui peut s’estimer heureux de n’en avoir pris que deux. Pour la première fois depuis 1995, Tottenham va terminer la saison de Premier League devant son voisin. Louper la qualification pour la Ligue des champions, passe encore, mais ne pas pouvoir fêter le, elle est là la grande déception desen 2017.: Vitesse Arnhem remporte le premier titre de son histoire en battant l’AZ Alkmaar, 2-0, en finale de la Coupe des Pays-Bas. Le double buteur s’appelle Ricky van Wolfswinkel , une vieille connaissance des Stéphanois.: En renard des surfaces, José Callejón ouvre la marque pour le Napoli face à l'Inter, à Giuseppe Meazza . 1-0, le score ne bougera pas et cette courte victoire permet auxde revenir à une petite longueur de la Roma et sa deuxième place qualificative directe pour la C1.: Réduit à neuf contre onze en fin de match après un mauvais geste de Motta et un tacle raté de Di María, le PSG s'incline à Nice, qui aura fait le dos rond en fin de match pour s'imposer finalement 3-1. Avant cela, il y a eu du Ricardo Pereira des grands soirs : le Portugais fait danser Maxwell sur le premier but et décoche une merveille de frappe en lucarne sur le deuxième. Trois points de retard et un match en plus sur Monaco, qui aura simplement besoin de gagner deux de ses quatre derniers matchs pour être champion... Oui, Paris voit s'envoler le titre. Et Monaco dità Nice.