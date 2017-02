48 heures chrono, épisode 1

0

Vendredi 3 février

Samedi 4 février

Le @PSG_inside a donc dépensé 30M pour faire jouer Krychowiak en #CFA contre nous. On ne savait pas qu'on faisait si peur! Cc @CulturePSG pic.twitter.com/G3tmxdjMVr — US Granville (@US_Granville) 4 février 2017

Once del Barça : pic.twitter.com/DbEezsFea2 — Sergio (@Sergiyecla) 4 février 2017

À Crystal Palace fan had to be restraîned by security after reportedly trying to punch Delaney. (Telegraph) #CPFC pic.twitter.com/H4lSbv5SWl — Premier League Zone (@ThePLZone) 4 février 2017

Lionel Messi amplia em cobrança de falta: Barcelona 2x0 Athletic Bilbaopic.twitter.com/neXeq7sYJm — Goleada Info (@goleada_info) 4 février 2017

Ross Barkley there, actually celebrating before he's scored hahaha! 💎 pic.twitter.com/5MgwvsiH6S — Matt Desai (@MatthewDesai) 4 février 2017

: L'ami Gomis est sur le banc pour l'affiche Metz-Marseille. Du coup, qui est titularisé en pointe ? Sarr. Bouna Sarr, quoi. C'est ça, l': CheickDiabaté.: On apprend que Krychowiak sera titulaire... en CFA 2. Victoire 3-0 pour lui.: Hop, Alonso envoie un coup de coude dans la tronche de Bellerín en ouvrant le score pendant qu'Hazard marche sur les Arsène Wenger a déjà posé une main courante pour coups et blessures.: La main courante s'est transformée en plainte pour homicide volontaire après le meurtre d'Hazard, coupable d'avoir tué la défense d'Arsenal à la force de ses jambes. Du coup, Conte plonge dans les bras du Bridge.: Pas de match entre le Celta et le Real Madrid dimanche soir pour cause de dégâts matériels sur le toit du Balaídos, à la suite d'une forte tempête. De toute façon, sur le toit du Celta Vigo, il n'y a jamais eu plus d'une personne. Elle y a habité entre 2001 et 2004 et s'appelle Peter Luccin.: Pour se rapprocher à un point du Real au moment de recevoir l'Athletic Bilbao, Luis Enrique décide d'aligner un onze bien moisi avec des joueurs en manque de confiance comme Mathieu, André Gomes, Neymar et même Paco Alcácer. Logique.: Et là, qui sont les deux protagonistes du premier pion du match ? Neymar à la passe, et Alcácer au but. Son deuxième de la saison, en quinze matchs. Bah ouais, logique.: Il y a quarante-cinq minutes, Sam Allardyce était entré en dansant sur la scène de Selhurst Park. Mi-temps et Sunderland mène 0-4. Résultat : Damien Delaney doit rendre des comptes aux supporters. Pas de deuxième période pour lui. Luis Suárez = 16 buts + 16 buts = meilleurs buteurs de la Liga. Le Barça révise ses maths.: Et pendant que le Barça déroule grâce à Aleix Vidal, Gerard Piqué doit sortir sur blessure. C'est tout Paris qui s'agite.Ross Barkley est à 11 sur 10 sur l'échelle du Ntep dans le manque de respect. Le mec marque le but de 6-3 face à Bournemouth et célèbre avant même d'avoir fait amorcer son plat du pied. Exceptionnel. Vite, qu'on lui donne un Ballon d'or !: Champagne pour Jack Rodwell . Celui qui n'avait pas gagné un seul de ses 39 derniers matchs comme titulaire (22 défaites et 17 nuls) a brisé sa série noire en s'imposant avec Sunderland. Hasard ou pas, il est sorti blessé en début de seconde période.: Valère Germain joue le coup classique du joueur qui marque contre son ancienne équipe et qui ne célèbre pas après son but contre Nice. Ross Barkley a tellement plus de classe.: Non, Falcao n'est pas mort. Un appel/contre-appel comme à l'entraînement, qui laisse le plot Dante sur place, pour s'offrir un doublé et enterrer définitivement les espoirs du voisin niçois.: Et voilà, ça recommence, Antoine Griezmann est à nouveau frappé par le syndrome Simone Zaza, la course ridicule en moins. Face à Leganés, le Français rate une fois de plus son péno. Du coup, quand Fernando Torres reprend la balle pour la mettre au fond des filets, la joie est contenue.

via GIPHY

19 years old Ousmane Dembélé has scored 17 goals this season pic.twitter.com/8m8LQQqA2q — Mootaz (@MHChehade) 4 février 2017

#LaLiga 85' | Pues lleva razón @pedro_morata, la grada de Mestalla está vacía. Qué enfadada está la afición con su equipo... pic.twitter.com/KlfoyqTR9J — Carrusel Deportivo (@carrusel) 4 février 2017

: Ousmane Dembélé est flashé pour excès de vitesse et permet à Dortmund de remporter le choc face au RB Leipzig en adressant un caviar à PEA.: Alors qu'Harry Kane, lui, donne la victoire auxen inscrivant son neuvième penalty depuis la saison 2015-2016. Si Falcao n'était pas là, Fabinho serait un bon concurrent.: Jérémie Beyou, troisième du dernier Vendée Globe, avance sa coque pour donner le coup d'envoi du bouillant Guingamp-Caen. Solide.: Le FC Valence, réduit à dix, est mené 0-2 sur son terrain face à Eibar à la mi-temps. Lassé de voir une équipe au fonds de jeu aussi dégueulasse, le Mestalla fustige le proprio Peter Lim et l'invite à se casser aussi vite que possible. Ambiance.: Thiago Silva assure parfaitement son rôle de capitaine de soirée en sauvant le PSG du piège dijonnais. Déjà trois buts pour lui, ce qui lui permet de devenir le troisième meilleur buteur parisien en championnat cette saison derrière Cavani et Lucas. Tous les trois buteurs contre Dijon.: Oh, un stade vide. En même temps, à 0-4...: Les trois coups de sifflet résonnent à Valence, et le fond n'est peut-être pas encore touché... Six points séparent lesde la zone rouge, avec un match en plus. Où sont passés Santiago Cañizares, Roberto Ayala , Gaizka Mendieta, Ruben Baraja, Claudio López et Kily Gonzalez ?

via GIPHY

Dimanche 5 février

Youtube

Carton rouge pour Tolisso ! #ASSEOL pic.twitter.com/6GZuDqrX8c — Canapé Football Club (@CanapeFC) 5 février 2017

Par la rédaction de sofoot.com

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

: Dans la rencontre poussive qui oppose le FC Séville à Villarreal, Samir Nasri s'est rappelé de ses années de formation en tirant un penalty tel un U9.: Folie du Championship, Acte I. Un derby du Yorkshire, ça se gagne. Alors quand son équipe arrache la victoire 2-1 face à Leeds United, David Wagner, le coach d'Huddersfield Town, traverse tout le terrain pour congratuler ses. La suite, c'est une empoignade musclée avec son homologue Garry Monk et l'exclusion des deux lascars.: Folie du Championship, Acte II. Il y a trois minutes, le dénommé Konstantin Kerschbaumer pensait bien donner la victoire à Brentford face à Brighton en toute fin de match. Sauf qu'à la 97minute, Tomer Hemed est venu placer son coup de tête au fond des filets pour égaliser à 3-3. Qu'en pensent les salauds qui préfèrent partir avant la fin pour éviter les embouteillages ?: Eh non, Mathieu Valbuena n'a pas marqué dans le derby.: Les supporters stéphanois n'en démordent décidément pas...: Le Cameroun est champion d'Afrique ! Joël Matip a donc vraiment bien fait de refuser la sélection pour rester à Liverpool enchaîner les défaites.: Dans la foulée de l'expulsion de Rachid Ghezzal, Corentin Tolisso se défoule sur la cheville de Fabien Lemoine. L'OL termine à neuf et s'incline dans le Chaudron 2-0. Ce soir, Geoffrey Jourdren va faire de beaux rêves.