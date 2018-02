48 heures chrono

SOFOOT.com // Ce qu'il faut retenir du week-end

Un week-end qui débute avec un Tongien à poil en Corée et qui se termine par un micro tendu à Jean-Michel Aulas un soir de défaite et de penalty non sifflé est forcément un bon week-end. Et qui dit bon week-end, dit replay à la machine à café le lundi. C'est par là.