48 heures chrono

Andy Delort rabiboché avec Madame, la monarchie qui s'effondre en Italie, un grand Benjamin Jeannot et un Mauro Icardi qui s'offre le derby milanais. Un week-end de foot marqué par des attaques de requins enragés.

Vendredi 13 octobre

Le coup franc a la 94eme minute qui nous donne la victoire ! Seul le foot peut t'emmener aussi loin c'était magnifique ! Merci @NabilFekir pic.twitter.com/DMfzJht8NO — Antho Lopes (@LopesElGato87) 14 octobre 2017

Samedi 14 octobre

- Le festival de #ManCity et les 7 buts tous aussi beaux les uns que les autres à voir icihttps://t.co/Tjw95hAywf #MCISTK pic.twitter.com/Z84FIik3PI — SFR Sport (@SFR_Sport) 14 octobre 2017

L'énorme coup de la Lazio face à la Juve : première défaite à domicile depuis 41 matchs !https://t.co/9V42m5fazs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 14 octobre 2017

The streets of Naples when Dybala missed his penalty vs Laziopic.twitter.com/fnreimiOTX — LegendsOfCareer (@LegendsOfCareer) 15 octobre 2017

This is what football is all about.... pic.twitter.com/YM5UFNpTkT — Conor Purcell (@Conor_Purcell) 14 octobre 2017

Dimanche 15 octobre

Romain Alessandrini named to shortlist for @MLS Newcomer of the Year: https://t.co/6AbISvrKSu pic.twitter.com/UgWLxAJWXA — LA Galaxy (@LAGalaxy) 15 octobre 2017

INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROJIUNSELAMAT JALAN CAP CHOIRUL HUDA THE REAL LEGEND OF PERSELA#riphuda pic.twitter.com/SnuiddqdUo — PerselaFC (@PerselaFC) 15 octobre 2017

[ VIDEO BUT] #SerieA Taarabt conclut une action délicieuse !https://t.co/ySfEFq7P1D — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 15 octobre 2017

[VIDEO BUT] #LaLigaLe golazo monstrueux de Guedes !!! https://t.co/LOgtVsro9x — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 15 octobre 2017

#RCSAOM - Le but de Dimitri Liénard, dévié par Rami, qui permet à Strasbourg de mener 3-2 : pic.twitter.com/LDa8RPJkLZ — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) 15 octobre 2017

: L’ambiance est au recueillement à Auguste Bonal. Les supporters sochaliens rendent hommage à un grand monsieur de la maison, Olivier Baudry , emporté par un cancer le 1er octobre dernier.: Alerte Fashion Police ! Les joueurs d’ Orléans se pointent sur la pelouse de Nîmes dans leur maillot camouflage.: loin d’être «» , cette tenue risque de ne pas leur porter chance en ce vendredi 13.: Face à la brigade militaire orléanaise, Umut Bozok lance la soirée Domino’s. Le Turc n’a besoin que de quatre minutes pour ouvrir le score face à l’USO, et planter ainsi son troisième pion en trois journées. Bozok est loin d’être un clown.: Alerte cafouillage ! La défense rémoise s’enraye, d’abord par Abdelhamid qui tergiverse et s’emmêle les pinceaux. Tounkara récupère et ajuste son centre pour la tête de Mandanne. Mendy se troue et laisse le ballon lui filer entre les gants. Entre défenseur maladroit et portier gaffeur, on se serre les coudes.: Florin Berenguer agrémente cette soirée pizza d’une petite praline qui offre la victoire à Sochaux face au Paris FC . Elle est pour toi, Olivier.: Le doublé de Cristian Lopez met fin à l’humiliation des Bressans. BOOM, 6-0 à l'extérieur pour les Sang et Or. Heureusement pour les locaux, il n’y a pas de deuxième set à l’Open de l'Ain. À Châteauroux , le leader rémois est tombé, 3-1. Aux Costières, Orléans repart avec un 4-1 dans la tronche. Une défaite à oublier, comme ce maillot…: Lyonnais et Monégasques rentrent aux vestiaires avec chacun deux pions dans leur besace. Les Gones ont mené à chaque fois une dizaine de minutes.: Que ferait l’OL sans Nabil Fékir ? Il perdrait des matchs contre Monaco. Mais à la dernière seconde, le capitaine lyonnais transforme un coup-franc en trois points. Si seulement Didier Deschamps avait Canal+ Sport…: Après l’affaire Weinstein - «» , selon l'actrice Emma Thompson, interviewée par la-, des femmes témoignent sur Twitter du harcèlement et des violences sexuelles dont elles ont été victimes en politique ou dans le milieu audiovisuel.: L’instant melon est sponsorisé ce week-end par Memphis Depay. Dans une interview à, l’ancienne manque pas d’ambition. «» , confie le Lyonnais. Il a bon dos, Dieu.: Une domination des, mais pas de but dansentre Liverpool et Manchester United. Le bus mancunien peut donc quitter la pelouse d’Anfield pour rentrer à Old Trafford.: On connaissait Colin Kaepernick et tous ces sportifs américains qui mettent le genou à terre lors de l’hymne US pour manifester contre les violences policières envers les afro-américains. Les joueurs du Hertha Berlin les ont imités ce samedi, en marge de la réception de Schalke (0-2). Comme une marque de soutien à tous ceux qui se sont déjà fait traiter de «» par Donald Trump.: Oubliez les, appelez-les. À l’origine, il y a cette interview de Benjamin Mendy dans le: «» . Depuis, les supporters de Manchester City se sont appropriés le requin et le surnom a été repris par le club.: Alerte aux requins, Man City mène 3-0 contre Stoke au bout d’une demi-heure. Allégorie ?: Dans la famille Amalfitano, je demande Romain. Après le Bordelais Malcom, c’est le Dijonnais qui vient gratter le maillot de Neymar à la mi-temps de DFCO-PSG. À-LA-MI-TEMPS ! La Ligue 1L’École des fans.: Les requins de Pep Guardiola ont dévoré Stoke tout cru, 7-2. Un véritable carnage. «» , se félicite l’entraîneur catalan. Mardi, City recevra le Napoli en C1. Un gros poisson qui n'impressionne pas une bande de requins affamés.: Arrêtez tout !!! Benjamin Jeannot vient d’allumer le pétard de l’année. Une reprise en extension qui mystifie Areola. On joue la 88minute au stade Gaston Gérard et le DFCO accroche le PSG, 1-1. Mais pas pour longtemps. En rôdeur du troisième poteau, ce sauveur de Thomas Meunier - déjà auteur de l’ouverture du score - va donner la victoire au PSG dans le temps additionnel.: Dans la vie, il y a des erreurs grossières à ne pas commettre. Comme la bourde de cet agent du renseignement français qui a envoyé par inadvertance un SMS à une « cible » en croyant s’adresser à un de ses collègues. M6 révèle que le destinataire du message, qualifié d’ «» , aurait rappelé le fonctionnaire pour lui indiquer «» . Ruiner le fruit d’un travail de longue haleine, c’est ce qu’a failli commettre Patric. On joue la 96au Juventus Stadium, lorsque le défenseur de la Lazio découpe Federico Bernardeschi au couteau à kebab dans la surface. Penalty ! La Juve va-t-elle égaliser in-extrémis ? Non, puisque l'immense Strakosha remporte son duel face à Dybala. La Lazio fait tomber la Juve en Serie A pour la première fois depuis quatorze ans. 2-1,Quelques centaines de kilomètres plus au Sud, à Naples, le Vésuve entre en éruption.: Les blessés du stade de la Licorne sont invités au bord de la pelouse de Pierre Mauroy au plus près des Dogues avant LOSC-Troyes. À ce propos, à Toulouse, les Indians Tolosa ont un message à faire passer : «(interdiction administrative de stade, ndlr): En Aveyron, une femme est tombée raide dans son jardin. La victime a été mortellement touchée par une balle perdue d’un chasseur lors d’une battue organisée non loin de son domicile à Taussac. Selon France 3 Occitanie , l'homme aurait tiré à travers une haie en pensant viser un cerf. Tragique accident. En Allemagne aussi, on tire à tout berzingue : le Bayern Munich a éclaté Fribourg 5-0, Mayence a fait péter Schalke 3-2 et surtout Leipzig s’est offert le scalp du leader Dortmund , chez lui, 2-3 - malgré un doublé d’Aubameyang.: «» Au micro de Bryan Dabo fait référence à la culture manga pour expliquer l’anticipation de Kawashima sur son penalty arrêté par le portier de Metz . Mais quelques secondes après sa tentative ratée, le Stéphanois a retrouvé le Karma en marquant de la tête. Menés 1-0 à un gros quart d’heure de la fin, les Verts l’emportent 3-1.: Qui a dit que leétait enraillé depuis le début de saison ? Luis Suarez dégaine sur la pelouse de l’ Atlético pour offrir un point précieux au Barça , 1-1. Chuuuuuuuuuuuuuut !: Après la glissade de la Juve, le Napoli continue son carton plein ! Du beau jeu, une partition collective parfaitement au point et une huitième victoire de rang sur la pelouse de la Roma (0-1). On fait les comptes : 24 points pris sur 24 possibles dans l’escarcelle des hommes de Maurizio Sarri. Ce qui leur fait une bonne tête de champion d’Italie, en somme.: Dans la famille Amalfitano, je demande Morgan. Du haut de son mètre 76, l’ancien Marseillais intime à Mustapha Diallo d’avoir la victoire modeste à Roudourou (2-0 pour l’En Avant). Réponse du Guingampais : l’étranglement. Comme lorsque le sixième veut se castagner avec le troisième à la sortie du collège, il faut l’arrivée des potes pour éviter la torgnole. Et comme à chaque début de bagarre, il y a les engraineurs, campés ce samedi soir par une partie des supporters rennais qui ont tenté d’envahir la pelouse avant même le coup de sifflet final.: Laissé sur le banc par Pascal Dupraz Andy Delort fait un câlin à son coach. L’attaquant a retrouvé le chemin du but. Mieux que la victoire 1-0 du Téfécé contre Amiens , ce but va surtout réconcilier son couple : «» Un homme qui ne va sûrement pas rigoler en rentrant chez lui, c’est Marcelo Bielsa . Ultra-dominateur face à l’ESTAC, deux fois buteur dans le jeu, son LOSC a concédé le match nul dans les dernières secondes sur un penalty d’ Adama Niane , 2-2.: Jean-Michel sulfateuse, bonsoir. Le président du Stade Rennais, René Ruello, n’a pas du tout digéré la défaite à Guingamp, et encore moins le carton rouge adressé à Wahbi Khazri : «» Et de reprendre de plus belle : «» . Même dans le combat Tony Yoka/Jonathan Rice , les coups n’étaient pas aussi violents. Victoire sans frisson du champion olympique tricolore aux points.: Allez, René, détendez-vous en regardant ce petit bonhomme aux anges après avoir reçu le maillot de l’immense Troy Deeney. Watford a battu Arsenal 2-1 dans les dernières secondes.: De paria à Marseille à idole, il n’y a qu’un pied gauche, celui de Romain Alessandrini. Ses onze buts et dix passes décisives en vingt-huit rencontres valent au Français d’être en lice pour le trophée de nouveau venu en MLS. Un beau message d’espoir pour tous les mal-aimés de Ligue 1.: «» . Un tacle à la carotide lâché par leaprès la performance petit bras desà Anfield.: Coup de vieux général. David Trezeguet, le plus beau des renards, fête ses quarante ans. Joyeux anniversaire, ô Roi David !Pour le plaisir et parce qu’on ne s’en lassera jamais :: Rafael Nadal n'a plus battu Roger Federer depuis 1360 jours ? Bah il patientera encore un millénaire. Le Maestro suisse remporte le Master 1000 de Shanghaï 6-4, 6-3. «» , confiera Federer après ce combat des chefs. Oui, on a tous un pote qui imite vachement bien Federer.: L’Indonésie pleure une figure de son championnat. Le gardien de but emblématique du club de Persela est décédé quelques heures après une collision avec son coéquipier lors d’un match face à Semen Padang. Âgé de 38 ans, le regretté Choirul Huda défendait les cages de son club, dont il était capitaine, depuis 1999. Repose en paix, Légende.: Lea la cote à Florence. Jordan Veretout et Cyril Théréau sont à l’origine du deuxième but de la Fiorentina face à Udinese. La frappe du premier est repoussée par le gardien adverse sur le second, qui en profite pour se payer un doublé. La Viola et sess’imposent 2-1.: Ami des belles combinaisons, bonjour. Sur la pelouse de Cagliari, Adel Taarabt profite d’un une-deux réalisé avec Luca Rigoni pour ouvrir son compteur but en Serie A. Le Genoa l’emporte finalement 3-2. Un but et une passe décisive pour le Marocain dans cette rencontre. La vie d’Adel.: Trezeguet, Federer… Comme cette journée est dédiée aux esthètes, Malcom régale les supporters bordelais. Si l’on oublie ses coups francs qui partent dans les nuages, le Brésilien est magnifique quand il dribble et va marquer le but égalisateur face au FC Nantes. 1-1, score final, au terme d’une belle partie. À noter que Douwi n’était toujours pas présent sur la feuille de match.: Un à un, Montpellier a décidé de se faire les anciens leaders du dernier exercice. Après avoir fait match nul contre Paris et Monaco, les Héraultais se payent le scalp de Nice grâce à Stéphane Sessegnon et Isaac Mbenza. Il n’en fallait pas plus aux Niçois pour sombrer au classement. Pas moins non plus.: Les journées se suivent et se ressemblent à Brême. Défaits 2-0 sur leur pelouse par le Borussia M'Gladbach, les Brêmois n'ont toujours pas goûté à la victoire cette saison. Quatre nuls, quatre défaites en huit journées, les joueurs du Werder sont blêmes.: La descente aux enfers continue pour Málaga et son coach Michel. Pour la septième fois de la saison, les Andalous quittent la pelouse bredouilles. Contre Leganès cette fois-ci. Avec un seul point en huit journées, ils réalisent le pire début de saison en Liga depuis dix ans.: Les Marseillais prennent rapidement leurs marques au Stade de la Meinau. Il ne faut pas plus de cinq minutes à Dimitri Payet pour lancer les hostilités face à Strasbourg. Trop rapide pour Emmanuel Macron, qui est encore en direct sur TF1 à ce moment là. «: D’un bijou face au Betis, Gonçalo Guedes fait oublier ses quelques matchs d’adaptation. Une frappe pure du droit et le jeune Portugais prend part aux festivités offertes par Valence et le Bétis Séville. Le joueur prêté par le PSG y va même de sa passe décisive en toute fin de partie, pour permettre à Andrea Pereira de clore le score (3-6). Les dirigeants parisiens se frottent les mains.: On prend les même et on recommence. Les Phocéens n’ont besoin que de trois minutes au retour des vestiaires pour reprendre l’avantage sur les Strasbourgeois. C’est un Morgan Sanson chanceux - son centre-tir trompe Bingourour Kamara - qui va pouvoir écrire: Pour la troisième fois ce dimanche soir, Mauro Icardi donne l’avantage à l’Inter dans le derby milanais. Mais cette fois-ci, l’Argentin arrive à venir à bout dequi s’inclinent 3-2. Lesvolent directement à la deuxième place.: Après être revenu au score pour la deuxième fois du match, les Alsaciens prennent cette enfin la tête au tableau d’affichage. Dimitri Liénard se charge d’envoyer un missile dans les cages de Steve Mandanda pour espérer empocher les trois points. Suspense !: Konstantinos Mitroglou vient de faire les présentations. À deux minutes de la fin du temps réglementaire, la recrue marseillaise permet à son équipe de recoller au score. Bilan de ses débuts en France : un but, un point, un prime time sur Canal+. Propre.