48 heures chrono

Des coupes avalées, une légende qui fait chialer le monde entier, Sebastien Vettel, Kylian Mbappé... Allez, on rembobine.

Vendredi 26 mai

Comme prévu, Mathilde sort son collier d'immunité, à la grande surprise des cinq aventuriers qui l'entourent ! #KohLanta pic.twitter.com/qzxhw6zyAU — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) 26 mai 2017

You tiny, tiny, tiny little man. pic.twitter.com/mP3mad6cMt — J.K. Rowling (@jk_rowling) 25 mai 2017

Samedi 27 mai

OFFICIAL: #watfordfc is delighted to confirm the appointment of Marco Silva as Head Coach. pic.twitter.com/E90cIca34s — Watford FC (@WatfordFC) 27 mai 2017

[⚽️ VIDEO BUT] 🇮🇹 #SerieA La pépite de Saphir Taïder face à la Juventus !#TeamDZ https://t.co/nYZOIPHbXP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 27 mai 2017

¡BRUTAL el ambiente en el Partizan - Crvena Zvezda! Derbi de Belgrado.[📽vía: @blkqk]pic.twitter.com/ST4HiIuHDL — La cara B del fútbol (@lacarab_futbol) 28 mai 2017

Thomas Meunier prépare déjà sa reconversion ! Le Belge s'est essayé à la météo avec Anaïs Baydemir #SCOPSG @ThomMills pic.twitter.com/3Gkea2SpcJ — francetv sport (@francetvsport) 27 mai 2017

Et c'est Maxwell qui, pour son dernier match, soulève la 11e Coupe de France du PSG 👏👏👏 pic.twitter.com/iDbC4iN7p8 — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 27 mai 2017

Dimanche 28 mai

😱😱😱 Mamma mia ! Quel but d'@asaintmaximin ! 2-0 pour les Bleuets face à la Nouvelle-Zélande #FIFAU20WC pic.twitter.com/vfkQ8fBoCf — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 28 mai 2017

These "three stars" are equal to all the stars of the universe for us!#ChampionsBeşiktaş pic.twitter.com/CZZexHB94W — Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) 28 mai 2017

🙌 A Taça é nossa, a festa também! #BenficaNoJamor pic.twitter.com/nZitGF7nRq — SL Benfica (@SLBenfica) 28 mai 2017

Monica Bellucci, 52ans est une maîtresse de cérémonie en or avec une robe signée Chanel #Cannes2017 #MonicaBellucci #happyquincados pic.twitter.com/RQNj7qfzZ2 — Happy Quincados (@HappyQuincados) 27 mai 2017

Ça c'est fait !!! Maintenant 🍻🍺🔥🔥Merci pour vos tweets, ce maintien, c'est le votre aussi, fetez ça comme il se doit 😜#TeamUSO — P•B (@PBouby) 28 mai 2017

Par Steven Oliveira, avec Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le foot ? Bah, ça fait un moment que Benoît Assou-Ekotto en a un peu rien à branler si ce n’est pour gagner sa vie. Voilà aujourd’hui l’international camerounais de trente-trois piges sans contrat et donc sur le marché. Bingo, Harry Redknapp , actuellement sur le banc de Birmingham City (Championship) souhaite récupérer son ancien poulain. Mais Droopy a un problème : «» Ah, pourquoi pas. Depuis, BEA a démenti les deux pieds décollés. Classique.Olivier Giroud a les boules. Le retourné fou d’Emre Can contre Watford le 1 mai dernier est élu plus beau but de l’année en Angleterre. Olive noyée.Un polo rayé, une belle gueule, des vidéos tournées sous tous les plans. Il n’y a pas de doute, le mercato est bien lancé. Manchester City officialise enfin l’arrivée de Bernardo Silva en Angleterre pour quelques cinquante millions d’euros et pas mal de bonus. Mode langue de bois: «» Chienne de vie.Quatre jours après l’attentat de Manchester, Ariana Grande claque un long message sur les réseaux sociaux et promet qu’elle reviendra «» . C’est noté.Souffle sur le jeu, Patrice Garande est confirmé sur le banc du Stade Malherbe de Caen. Champagne putain.Bordel au PSG. La presse portugais annonce des discussions entre les dirigeants du club et Jorge Jesus, la veille de la finale de la Coupe de France entre les Parisiens et Angers. Unai Emery se retrouve directement sous pression après une semaine déjà étouffante. Résultat : Ben Arfa et Krychowiak sont une nouvelle fois dégagés du groupe. Bim, bam, boum.Fin du match à Ajaccio. La Corse accroche le Nigeria (1-1) grâce à Jean-Jacques Mandrichi. Qui ? Mais si, tu sais, le mec que l’OM voulait choper en 2007.Ah, la douce et belle histoire du rugby. Ou comment terminer premier de la phase régulière d’un championnat et se faire sauter dès les demi-finales. La Rochelle a pourtant tenu le choc pendant près d’une heure face à la machine toulonaise avant de voir Pierre Aguillon se faire expulser. Et voilà, Anthony Belleau claque un drop sur la sirène (18-15). Le RCT est en finale. Pendant ce temps, le Stade Français se fait retourner à Northampton (22-23) en deuxième tour de barrages à la Coupe d’Europe. Par ici la sortie.Cette saison, l'AS Monaco a régné sur le championnat, que ce soit en football ou en basket. Problème, en Pro A, être leader de la saison régulière n'est pas synonyme de victoire finale et l'ASM s'est incliné contre l'ASVEL (71-74) en quart de finale des play-offs. Il jouait Tiémoué Bakayoko ?L’histoire tourne chez les blancs. Mathilde pète le game, Clémentine file en finale.Antoine Griezmann débarque en soirée, son déguisement de pompier et son extincteur sous le bras. Hop, quelques signes commandés par un conseiller de com’ : «» Sacré bonhomme.Hillary Cliton sort la sulfateuse et compare Donald Trump à ce coquin de Richard Nixon lors d’un discours devant des diplômés de son ancienne université. J.K. Rowling, elle, préfère parler par l’image.Patrice Garande sort la sulfateuse, lui aussi, dans: «» Et, bonnes vacances messieurs.Le monde se réveille et c’est reparti. Un attentat dirigé vers un groupe de coptes en Égypte fait 29 morts. Bon, bon.Mario Balotelli, lui, claque une interview sympa au quotidien italien. Son ambition est simple : «» Oh Mario, ça va ?Les infos du vendredi soir se confirment, Sergio Conceiçao a bien eu des contacts avec le FC Porto un peu moins d’un mois après avoir prolongé son contrat avec le FC Nantes. Waldermar Kita sort de son silence : «Choc. La pasteure Emmanuelle Seyboldt est nommée sur le banc de la principale église protestante française qui regroupe les luthériens et les calvinistes. La révolution est en marche.Sebastien Vettel boucle le circuit de Monaco en 1’12’’395. Un petit record et en pleine séance d’essais libres. Tranquille.29 buts en trente matches de Premier League, c'est costaud. Suffisant aussi pour voir Harry Kane être nommé meilleur joueur de la saison PFA par les supporters devant N'Golo Kanté, distingué lui par les journalistes et par ses pairs. Le score : 16 378 contre 13 515 votes. Eden Hazard complète le podium.Décidément, les Silva ont la cote en Angleterre. Après Bernardo hier, c'est son compatriote Marco Silva qui est à l'honneur aujourd'hui. Le technicien portugais, auteur d'un bon travail à Hull City, malgré la relégation, est nommé entraîneur de Watford. Alors que son nom circulait aussi du côté de Porto, le Marco a donc préféré rester en Angleterre. Logique, comment refuser de coacher Etienne Capoue et Brice Dja Djédjé ?Shanghai SIPG a beau dépenser des millions pour recruter Hulk et Oscar, le meilleur buteur du club reste le Chinois Wu Lei, auteur d'un doublé contre Beijing Guoan (5-1). Une rencontre marquée par le doublé d'un autre chinois, Wei Shihao. Les deux brésiliens, eux, termineront le match avec un petit but au compteur pour l'un (Hulk) et trois passes décisives pour l'autre (Oscar). Chine > Brésil.Cocorico. Jo-Wilfried Tsonga remporte le tournoi de Lyon en dominant en finale le Tchèque Tomás Berdych (7-6, 7-5). De bonne augure avant Roland-Garros.Cocorico bis. Le Français, Thibaut Pinot s'impose sur la 20étape du Tour d'Italie et grimpe à la troisième place du podium avant l'ultime contre-la-montre.Sacrilège ! Un homme a osé vandalisé la tombe du général De Gaulle : «» Ouf !Après le championnat et la Coupe de la Ligue, le Celtic Glasgow s'offre la Coupe d'Écosse grâce à un but dans les dernières secondes de l'attaquant australien Tom Rogiić. Résultat, un quatrième triplé dans la besace des, après ceux de 1967, 1969 et 2001. Le tout, sans perdre la moindre rencontre. Costaud.Arsenal entame parfaitement sa finale de FA Cup face à Chelsea. Dans l'incompréhension la plus totale, Alexis Sanchez ouvre le score pour les. Un but que l'arbitre accorde après deux minutes de discussion avec son juge de touche en raison d'un hors-jeu passif. En revanche, la main du Chilien, elle, n'est pas dérangeante.Grâce à sa victoire contre Brno (4-0), le Slavia Prague remporte le championnat de République Tchèque pour la première fois depuis 2009.Après avoir déjà grimpé l'Everest sans oxygène la semaine dernière, Kilian Jornet s'est fait un petit kiffe en le remontant à nouveau sans oxygène. Tu sais ce qu'on dit Kilian, jamais deux sans trois.Des nouvelles de l'ancienne pépite du GF38, Saphir Taïder ? Il va bien, merci pour lui.Comme le veut la tradition, en lever de rideau de la finale de Coupe de France avait lieu celle de la Coupe Gambardella. Et ce sont les jeunes montpelliérains qui se sont imposés aux tirs au but face à l'OM. «Qui dit derby de Belgrade, dit ambiance de folie. Victoire de l'Étoile Rouge en tribunes, mais du Partizan sur la pelouse en finale de Coupe de Serbie (1-0).Du haut de ses 17 piges, Moise Kean offre la victoire à la Juventus dans les arrêts de jeu (2-1) et devient au passage le premier joueur né dans les années 2000 à marquer en Serie A. Kylian, who ?Le piston droit de Chelsea, Victor Moses, s'engouffre dans la surface, puis s'effondre tout seul en réclamant le penalty. Une mascarade qui ne plait pas du tout à l'arbitre. Deuxième carton jaune. Au revoir.Clermont s'impose contre le Racing (37-31) et rejoint Toulon en finale du TOP 14. Comment ça Toulon est déjà champion ?Coaching gagnant partie 1. Trois minutes après son entrée en jeu, Willian adresse une merveille de centre pour Diego Costa qui égalise pour Chelsea. Prends-ça Arsène.Coaching gagnant partie 2. Trois secondes après son entrée en jeu, Olivier Giroud adresse une merveille de centre pour Aaron Ramsey qui redonne l'avantage à Arsenal. Prends-ça Antonio.Tonton Arsène peut avoir le sourire, Arsenal remporte la FA Cup au terme d'une rencontre magnifique face à Chelsea (2-1). C'est la treizième FA Cup de l'histoire deset la septième de Wenger. Un double record qui vient sauver en partie une saison moyenne terminée à la cinquième place de Premier League.Quatorze ans après son dernier sacre, le Budapest Honvéd remporte le titre de champion de Hongrie grâce à son succès contre Videoton (1-0). Gratulálok.Le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, débarque sur la pelouse du Stade de France pour serrer la pince des joueurs avant le coup d'envoi de la rencontre. Une mise en scène bien préparée puisqu'il avait un mot différent pour chacun. Impossible de savoir, en revanche, s'il a osé dire un «» à Blaise Matuidi.D'une panenka sur penalty, Pierre-Emerick Aubameyang offre la Coupe d'Allemagne au Borussia Dortmund (2-1). Mais, le grand bonhomme de cette finale reste Ousmane Dembélé, auteur de l'ouverture du score et coupable de cassage de reins avec préméditation sur la défense de l'Eintracht Francfort.C'est la mi-temps au Stade de France (0-0). Absent sur blessure, Thomas Meunier en profite pour présenter la météo. Non, ce n'est pas une blague.Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, le latéral gauche Théo Hernandez, frère de Lucas, marque déjà des points dans le cœur des supportersavec ce coup-franc sublime en finale de Coupe du Roi face au Barça.Avec la suspension de Luis Suarez, le Barça a dû troquer sa MSN pour une MAN avec Paco Alcacer en pointe. Aucune différence, après Lionel Messi et Neymar c'est à l'ancien valencian de trouver le chemin des filets juste avant la pause.Que c'est cruel pour Angers. Alors que les Angevins pensaient tenir leur prolongation, le latéral droit, Issa Cissokho , contre le corner de Di María dans ses propres cages. Coup de sifflet final. Dur.Et c'est la fête à Bordeaux où les Girondins se qualifient pour la Ligue Europa grâce au succès des Parisiens. En revanche à Marseille on tire la gueule. L'OM n'est plus le club le plus titré de la Coupe de France puisque le PSG en compte désormais onze, conte dix pour Marseille.» .Malgré la blessure de Jérémy Mathieu et la présence sur le banc de Lucas Digne, le Barça s'impose en finale de Coupe du Roi face à Alavés (3-1). Une belle manière de sauver légèrement la saison et de tourner la page Luis Enrique sur un nouveau titre.» Après la victoire en finale de Coupe de France, Nasser Al-Khelaïfi confirme Unai Emery sur le banc parisien. Pas trop vite le sourire Unai, Lolo White aussi avait été confirmé avant de se faire dégager.La malédiction Aaron Ramsey a encore frappé. Le rockeur Gregg Allman est décédé à l'âge de 69 ans. RIP.À priori, le match amical entre le Mexique et la Croatie à Los Angeles n'avait que très peu d'intérêt. Sauf que Chicharito a voulu marquer l'histoire cette nuit en devenant le meilleur buteur de la sélection mexicaine avec quarante-sept brindilles, soit une de plus que Jared Borgetti. Un bon moyen de faire passer la défaite 2-1 au second plan.Déçus, 800 supporters angevins refont le match dans le train depuis leur départ de la Gare Montparnasse à 1h17. Sauf que le véhicule se stoppe en gare de Sablé-sur-Sarthe en raison d'un «» . Bloqués durant plus de trois heures, les supporters s'occupent comme ils peuvent comme l'avoue Christophe à l': «» Vous avez pensez à sonner chez François Fillon ?Nicolas Hulot révèle aule discours d'Emmanuel Macron pour le faire venir au gouvernement : «» «Troisième et dernier match de poules pour l'Équipe de France U20 en Coupe du Monde. La qualification étant déjà acquise pour les Bleuets, le sélectionneur, Ludovic Batelli, avait décidé de faire tourner. Pour ses premiers pas dans la compétition, Allan Saint-Maximin en a donc profité pour frapper fort à la porte des titulaires. Un premier but en solitaire suivi d'un second, totalement fou. Aucunes nouvelles du défenseur mystifié depuis.Entre deux pages de publicité,annonce une offre de 130 millions d'euros de Manchester City pour Kylian Mbappé. Pourquoi ne pas acheter directement l'AS Monaco ?Ça y est. Roland-Garros a débuté et la Tchèque, Petra Kvitova, est la première qualifiée pour le second tour suite à sa victoire facile contre Julia Boserup (6-3, 6-2). #ÀJamaisLaPremièreEn ce TottiDay, les bus de la capitale italienne ont un message pour le capitaine de la Roma qui jouera, cet après-midi, son dernier match avec lesPremière sensation à Roland-Garros avec l'élimination de la numéro 1 mondiale, Angelique Kerber. L'Allemande s'est inclinée face à Ekaterina Makarova (6-2, 6-2). Comme quoi le tennis, ce n'est pas comme le football, ce ne sont pas toujours les Allemands qui gagnent à la fin.Défait 3 à 0 au match aller, Utrecht a refait son retard au retour contre Alkmaar (3-0), avant de remporter aux tirs au but son ticket pour la prochaine Ligue Europa.De retour au sommet cette saison, l'Allemand Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de Monaco au volant de sa Ferrari et conforte sa première place au classement. Comme quoi, la formule 1 c'est comme le football, ce sont toujours les Allemands qui gagnent à la fin.Luciano Spalletti n'en a rien à foutre du romantisme. Pour son dernier match avec la Roma, Francesco Totti commencera sur le banc.Le Néerlandais Jos Van Emden remporte la 21 étape du Tour d'Italie, mais l'important est ailleurs. Second du contre-la-montre, Tom Dumoulin récupère son maillot rose au Colombien Nairo Quintana et soulève le Giro 2017. Auteur d'un mauvais chrono, Thibaut Pinot termine finalement quatrième du Tour d'Italie. Plus Cocorico.Blackpool remporte sa finale de Playoffs face à Exeter (2-1) et rejoint Portsmouth, Plymouth et Doncaster en League One. Et dire que lesétaient en Premier League lors de la saison 2010/2011. Avec l'immense Elliot Grandin.La rencontre de la Roma n'a pas encore débuté que Francesco Totti est déjà célébré par le Stadio Olimpico et laPietro Pellegrin n'en a rien à foutre de Francesco Totti. L'attaquant du Genoa glace le Stadio Olimpico et devient au passage le deuxième joueur né dans les années 2000 à marquer en Serie A après Moise Kean hier. Sauf que lui est né en 2001, quelques jours avant que Totti, qui jouait sa septième saison à la Roma, ne soulève son seulTotti entre sur la pelouse. Il aura le droit à quarante minutes de jeu pour son dernier match avec la Roma. Cela tombe bien, c'est son âge.L'acteur Jean-Marc Thibault nous quitte à l'âge de 93 ans. Enfoiré d'Aaron Ramsey.Dix-huitième de Ligue 2, Orléans peut remercier l'instauration des barrages. Après son succès 2 à 0 sur la pelouse du Paris FC, l'USO confirme au retour avec ce but de l'ancien caennais, Livio Nabab. 1-0, score final. Orléans reste en Ligue 2 et le Paris FC en National. On attend le tweet de Pierre Bouby.Après son succès 4 à 0 sur la pelouse de Gaziantepspor, le Besiktas est officiellement sacré champion de Turquie, pour la quinzième fois de son histoire. De quoi ajouter une troisième étoile au logo des Aigles Noirs. La question reste de savoir si Ricardo Quaresma a soulevé le trophée avec l'extérieur de la main ou pas.Bousculée par le Genoa, la Roma s'en sort finalement in extremis grâce à un but dans les arrêts de jeu de Diego Perotti. Ouf, la deuxième place est assurée et l'hommage à Totti peut débuter.Grâce à des buts de Raúl Jiménez et de Salvio, le Benfica Lisbonne remporte sa vingt-sixième Coupe du Portugal face au Vitória Guimarães (2-1). Onzième doublé de l'histoire pour les, le premier depuis 2014. De quoi faire deux ou trois drifts en Vespa, Eliseu ?Bilan de cette première journée de Roland-Garros pour nos? Seuls deux chez les hommes (sur six) se sont qualifiés pour le second tour. Lucas Pouille en battant un autre français, Julien Benneteau (7-6, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4), et Benjamin Bonzi grâce au forfait de son adversaire. Heureusement, les femmes sont là pour relever le niveau. 100% de victoires pour elles. Enfin, pour elle. Seule française en lice ce dimanche, Océane Dodin accède au tour suivant grâce à sa victoire face à l'Italienne Camila Giorgi (6-2, 6-3).Le film suédois,remporte la Palme d'or à Cannes, Diane Kruger le prix d'interprétation féminine, Joaquin Phoenix le prix d'interprétation masculine et Monica Bellucci le prix de la plus belle femme du red carpet.Les joueurs de la Louve font une haie d'honneur pour leurLe public du Stadio Olimpico pleure, Francesco Totti pleure, je pleure. C'est beau putain.Les larmes ont à peine le temps de sécher que Francesco Totti balance une lettre aux supporters. Où sont les mouchoirs ?Le tweet de Pierre Bouby est arrivé.Inespéré ! Avec deux points en dix journée, personne n'avait misé un centime sur le maintien de Crotone. Pourtant, les Calabrais, auteurs d'une fin de saison canon, ont arraché leur maintien en s'imposant contre la Lazio (3-1) lors de la dernière journée. Mais, Crotone peut aussi remercier Palerme. Déjà relégués, les Siciliens ont entraînés Empoli dans leur chute (2-1) et offert le maintien à Crotone.Le retour du cocorico. L'équipe de France de volley s'impose easy face à l'Allemagne et se qualifie pour le Mondial 2018.Barrage partie 2. Après sa victoire à l'aller (2-1), Troyes gratte un nul sur la pelouse de Lorient (0-0) et valide sa montée en Ligue 1. À l'inverse, les Merlus rejoignent Bastia et Nancy au Domino's. C'est triste pour Lorient qui proposait historiquement un jeu chatoyant, mais Benjamin Nivet est de retour en Ligue 1, et ça c'est beau.