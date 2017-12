450€ à gagner avec Chelsea & Leicester

Après avoir remporté 427€ dimanche et 375€ dimanche, tentez de gagner 375€ ce mercredi sur les matchs de milieu de semaine

Chelsea - Southampton :

Leicester - Crystal Palace :

Si vous misez sur les victoires de Chelsea et Leicester dans un pari combiné, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vainqueur à Huddersfield mardi sans Morata (1-3), Chelsea retrouve Stamford Bridge où ils ont remporté leurs 4 derniers matchs de championnat joués, dont l'un face à Manchester United (1-0). 3es de Premier League, les Blues reçoivent Southampton dont le niveau de jeu laisse à désirer cette saison. Battu sévèrement par Leicester et leur ancien coach Claude Puel (1-4) mercredi, les Saints n'ont pris que 2 points sur leurs 5 derniers matchs à l'extérieur, et ils auront un jour de moins de récupération.Beau vainqueur donc en milieu de semaine face à Southampton (1-4), Leicester revit sous les ordres de Claude Puel. Victorieux de ses 4 derniers matchs, le champion d'Angleterre 2016 a gagné 4 de ses 5 dernières rencontres à domicile (1 défaite contre Manchester City mais 1 victoire face à Tottenham). En face, Crystal Palace va mieux mais affiche un bilan de 7 défaites et 2 nuls cette saison à l'extérieur. En plus, la nouvelle blessure de Mamadou Sakho est un gros coup dur pour les Londoniens dont la défense était tenue souvent à bout de bras par l'ancien Parisien depuis son retour au club.