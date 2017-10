450 supporters de Sion avec un masque de Christian Constantin

LG

Ce n'est pas encore Halloween, mais l'heure était pourtant au concours de déguisement ce week-end. Après l'équipe de D3 argentine déguisée en Messi , place aux supporters du FC Sion et un hommage à leur président Christian Constantin Le boss du FC Sion était ainsi représenté par une réplique encartonnée qui a fait fureur dans les tribunes du FC Sion, dimanche. La rencontre entre le club sédunois, septième, et le FC Saint-Gall, quatrième (défaite 1-2), a ainsi vu plus de 450 supporters s’affubler du visage de l’enfant terrible du football helvète. Les spectateurs ont fait l’acquisition de masques achetés cinq francs suisses (4,30 euros), dont un reviendra à la section junior du club, croit savoir le site suisseSachant que 2000 masques étaient en vente, il reste donc un joli stock de 1500 masques à écouler.