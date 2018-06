444€ à gagner avec Belgique & Mexique

Belgique - Tunisie :

Corée du Sud - Mexique :

Si vous misez sur les victoires de la Belgique et du Mexique dans un pari combiné, la cote atteindra :

La Belgique a fait une très belle impression lors de la 1ère journée en prenant la mesure du Panama (3-0). Largement dominateurs, les Diables Rouges ont fait état de leurs belles dispositions offensives avec un quatuor De Bruyne-Hazard-Mertens-Lukaku qui n'a que peu d'équivalent dans cette Coupe du Monde 2018. Le robuste avant-centre de Manchester United s'est d'ailleurs illustré en marquant un doublé. Ce samedi, les Belges affrontent la Tunisie qui a déçu face aux Anglais. Pour leur entrée en lice dans la compétition, les Aigles de Carthage ont encaissé un but dans les derniers instants de la rencontre face à l'Angleterre (1-2), mais ils ont subi les attaques anglaises tout le match. Opposée à une formation tunisienne en difficultés et privé de son gardien niçois Mouez Hassen, la Belgique devrait logiquement enchaîner.Dimanche dernier, le Mexique a créé la sensation en dominant le champion du monde en titre, l'Allemagne (1-0). Peu mis en danger par la National Mannschaft, les hommes de Juan Carlos Osorio ont su se montrer réalistes grâce à un but inscrit peu après la demi-heure de jeu par l'ailier Hirving Lozano. Le Mexique est un grand habitué de la Coupe du Monde et s'est à chaque fois extrait des poules lors des 6 dernières éditions. En face, la Corée du Sud a mal débuté la compétition en s'inclinant, sur la plus petite des marges, face à la Suède (0-1). Les partenaires de Heung-Min Son ont affiché de grosses difficultés offensives, ne parvenant pas à cadrer le moindre tir. Après avoir fait forte impression contre l'Allemagne, le Mexique peut composter son billet pour le tour suivant en s'imposant ce samedi face à un adversaire a priori à sa portée.