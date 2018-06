442€ à gagner avec Espagne & Portugal

Comme lundi, tentez de gagner avec notre combiné Coupe du monde sur les matchs de mercredi et les victoires de l'Espagne et du Portugal !

Iran - Espagne :

Portugal - Maroc :

Si vous misez sur le succès du Portugal et la victoire de l'Espagne avec 2 buts d'écart ou plus dans un pari combiné, la cote atteindra :

Malgré un match nul concédé face au Portugal lors de la 1ère journée (3-3), l'Espagne a montré une qualité de jeu très intéressante, supérieure à celle affichée par les autres candidats au sacre final cet été. L'attaquant Diego Costa a notamment répondu aux attentes en inscrivant un doublé et le collectif de la Roja a semblé bien rôdé. De son côté, l'Iran a eu beaucoup de réussite pour arracher la victoire contre le Maroc (but inscrit contre son camp à la 95ème minute). Opposés à un adversaire d'un tout autre calibre, les hommes de Carlos Queiroz devraient éprouver de légitimes difficultés ce mercredi soir. Obligé de remporter son 1er succès du tournoi et de soigner sa différence de buts pour aller chercher la 1ere place, l'Espagne devrait s'imposer avec la manière.Emmené par un Ronaldo énorme, le Portugal a obtenu le point du match nul face à l'Espagne (3-3). Malgré la qualité de l'adversaire, la formation lusitanienne a fait état d'un état d'esprit irréprochable, à l'image de ce qu'elle avait démontré à l'Euro 2016. En face, le Maroc a dominé l'Iran lors de son 1er match mais n'est pas parvenu à concrétiser ses occasions. Les Lions de l'Atlas se sont même inclinés suite à un but encaissé dans les derniers instants de la rencontre (0-1). Sans doute démoralisés, les hommes d'Hervé Renard ont pêché par marque d'expérience et ils auront fort à faire ce mercredi face au champion d'Europe en titre. Auteur d'un triplé contre l'Espagne, Cristiano Ronaldo est au top de sa forme et il peut même remporter à lui tout seul cette rencontre.