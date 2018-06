430€ à gagner avec Belgique & Angleterre

Belgique - Panama :

Tunisie - Angleterre :

Si vous misez sur la victoire de la Belgique avec au moins 2 buts d'écart et le succès de l'Angleterre dans un pari combiné, la cote atteindra 2,15 chez Winamax qui offre un 1er pari remboursé de 200€ EN CASH pendant le Mondial !!!

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 200€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 200€ directement sur votre compte bancaire

Les détails du Bonus Winamax pendant le Mondial

Ce nouveau bonus de 200€ est très simple

retirer votre remboursement directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quart de finaliste au Mondial 2014 et à l'Euro 2016, la Belgique espère franchir un cap cet été en accédant au dernier carré. Tous les observateurs s'accordent à dire que les Diables rouges disposent d'un effectif de qualité qui devraient leur permettre de bien figurer lors de cette Coupe du monde 2018. Pour leur entrée en lice, les coéquipiers d'Eden Hazard sont opposés à l'équipe la plus faible, a priori, du groupe A. En effet, le Panama dispute la 1re Coupe du monde de son histoire. Les Panaméens ont arraché leur ticket pour la Russie grâce à un succès acquis lors de la dernière journée des éliminatoires de la zone CONCACAF face au Costa Rica et un but inscrit dans les tous derniers instants de la rencontre (2-1). La Belgique devrait pouvoir s'imposer avec au moins 2 buts d'écart.L'Angleterre s'est facilement qualifiée pour le Mondial 2018 en s'adjugeant la tête du groupe F des éliminatoires de la zone Euro (8 victoires et 2 matchs nuls). Lors des matchs de préparation, lesont dominé le Nigeria (2-1) et le Costa Rica (2-0), confirmant ainsi les belles dispositions de l'équipe. Tout le temps présents, mais rarement convaincants lors des grandes compétitions internationales, les Anglais espèrent faire meilleure figure cette fois-ci. Pour cela, le sélectionneur Gareth Southgate compte bien s'appuyer sur la colonne vertébrale de Tottenham (Trippier, Dier, Alli et Kane) et les tauliers Walker, Cahill, Henderson et Sterling. En face, la Tunisie fait son retour en Coupe du monde après avoir manqué les 2 dernières éditions. Le manque d'expérience des Aigles de Carthage devrait permettre à l'Angleterre de l'emporter ce lundi.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 200€- Misez votre premier pari de 200€ sur ce combiné et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 200€Gros bonus chezpour ce début de Coupe du monde avec :à l'inscription pour tous les nouveaux joueurs !- Vous faites votre 1er pari sur le match de votre choix- Si votre 1er pari est perdant, vous récupérez votre mise en cash (vous êtes remboursé de 200€ si votre 1er pari était d'un montant de 200€ et qu'il a été perdu)- Vous faites ce que vous voulez avec l'argent remboursé (retrait direct sur votre compte, nouveaux paris, etc.)- Pensez à envoyer une copie des documents demandés (papiers d'identité et RIB) pour valider votre compte et être en mesure de retirer vos gainsAvec ce bonus, vous disposez en quelque sorte de 200€ à jouer sans risque puisque votre 1er pari est remboursé en ARGENT RÉEL s'il est perdant et que vous donc décider de