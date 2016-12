429 victimes de pédophilie dans le foot anglais

240

Un chiffre dont on se serait bien passé.Depuis les révélations de l'ancien joueur de Crewe Alexandra, Andy Woodward, qui a avoué avoir été victime d'actes de pédophilie de la part de Barry Bennell, son entraîneur chez les jeunes, la police britannique avait lancé une enquête dans tout le pays. Et depuis un mois maintenant, de nombreux anciens footballeurs ont déclaré avoir été agressés sexuellement durant leur enfance par un entraîneur, un recruteur ou encore un médecin de leur club.Au total, la police, d'après le dernier bilan effectué ce mercredi, recense 429 victimes d'abus sexuels dans le milieu du football anglais. Des victimes âgées de quatre à vingt ans au moment des faits – qui remontent pour la plupart à plus de vingt ans – et de sexe masculin pour 99% d'entre eux.Si on ajoute le nombre de victimes qui n'osent pas encore en parler, le chiffre devrait gonfler encore un peu plus...