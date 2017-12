427€ à gagner avec OM & Manchester United - Manchester City

1

OM - Saint-Etienne :

Manchester United – Manchester City :

Si vous misez sur la victoire de l'OM et le pari "Les deux équipes marquent" lors du derby mancunien dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 120€ chez Unibet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 210€ chez Netbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après un début de saison compliqué, l'OM a bien redressé la barre depuis quelques semaines maintenant et se classe au 4ème rang de Ligue 1. Depuis la défaite concédée à domicile contre Rennes début septembre, Rudy Garcia a opéré un changement tactique salvateur en 4-2-3-1 qui lui permet d'afficher une belle série en cours de 11 matchs sans revers (7 victoires et 4 matchs nuls). Ce dimanche soir, l'OM est opposé à une formation de Saint-Etienne en souffrance qui n'a remporté aucun de ses 7 derniers matchs de championnat (4 défaites et 3 matchs nuls). Ayant fait le minimum jeudi en C3 pour se qualifier, Marseille devrait enclencher la vitesse supérieure, comme d'habitude, en championnat.2e de Premier League, Manchester United compte 8 unités de retard sur les Citizens et doivent absolument l'emporter pour réduire cet écart et continuer à espérer le titre. Pour cela, José Mourinho pourra s'appuyer sur un secteur offensif beaucoup plus efficace ces derniers matchs avec les jeunes Lingard, Martial et Rashford pouvant entourer le serial buteur Romelu Lukaku. En face, Manchester City impressionne depuis le début de la saison, et a toujours trouvé le chemin des filets lors de ses 23 matchs disputés toutes compétitions confondues. La logique voudrait que l'on assiste à une rencontre animée où les deux meilleures attaques de Premier League peuvent s'illustrer.- 2,37 chezqui offre!!!- 2,25 chezqui offre!!!- 2,34 chezqui offre, dont 60€ pour 20€ déposés- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce combiné et gagnez 357€ (237€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !- Vous obtenez un premier pari remboursé jusqu'à 190€ + 20€ de bonus supplémentaires- Misez votre premier pari de 190€ sur ce combiné et gagnez 427€- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pourrez rejouer vos 190€ !- Vous aurez aussi 20€ de bonus en + à utiliser en exclu, que ce pari soit gagnant ou perdant.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez 351€.- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez 140€.- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un NOUVEAU BONUS de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 107€avecqui vous offre 100€ de remboursement EN CASH sur votre 1er pariavecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui vous offre un bonus pari sportif jusqu'à 100€