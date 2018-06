416€ à gagner avec Mexique & Suisse

Mexique – Suède :

Suisse – Costa Rica :

Si vous misez sur le pari "Mexique ou nul" et sur la victoire de la Suisse dans un pari combiné, la cote atteindra :

Vainqueur de l'Allemagne sans contestation possible lors de la 1ère journée (1-0), le Mexique a enchaîné par une victoire sérieuse face à la Corée du Sud le week-end dernier (2-1). Portés par un trio d'attaque Chicharito-Vela-Lozano en totale confiance, les Mexicains a besoin d'un point pour se qualifier et valider la 1ere place du groupe. En face, la Suède avait bien débuté le tournoi en dominant la Corée du Sud (1-0), mais elle n'a pas su résister à l'Allemagne au cours de la 2ème journée (2-1). Après avoir ouvert le score par Toivonen, les Scandinaves ont finalement craqué en fin de match sur un magnifique coup-franc direct de Kroos. 3de la poule, les Suédois vont devoir attaquer et prendre des risques pour aller chercher leur qualification. Peu habituée à faire le jeu, la Suède pourrait bien chuter contre une formation du Mexique ultra-dangereuse en contre-attaques.Solidaire face au Brésil pour son entrée dans la compétition (1-1), la Suisse a réussi à confirmer lors de la 2ème journée, en s'imposant face à la Serbie (2-1). Menés 1-0, les Helvètes ont pu compter sur leurs cadres Xhaka et Shaqiri, buteurs, pour renverser la situation et prendre les 3 points. Avec 4 unités au compteur, les Suisses sont co-leaders de cette poule E, avec les Brésiliens. De son côté, le Costa Rica a perdu ses 2 premières rencontres dans cette Coupe du Monde 2018 et se retrouve déjà hors-course en vue des 8èmes de finale. En effet, après avoir chuté contre la Serbie (1-0), les Costariciens sont retombés de justesse face à la Seleçao (2-0). Déjà éliminés et presque incapables de créer offensivement, les partenaires de Bryan Ruiz devraient logiquement s'incliner face à une brillante formation suisse qui vise la 1ère place du classement.