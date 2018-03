416€ à gagner avec Manchester United & AS Roma

Après avoir doublé votre mise ce week-end, tentez de remporter plus de 400€ sur les matchs de Champions League ce mardi

Manchester United – FC Séville :

Roma - Shakhtar Donetsk :

Si vous misez sur les victoires de Manchester United et de la Roma dans un pari combiné, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Manchester United a fait parler son expérience des grands rendez-vous européens pour ramener un bon match nul de Séville à l'aller malgré une nette domination des Andalous (0-0). En Premier League, les Red Devils sont 2èmes du classement et sur une belle série de 3 succès d'affilée avec notamment 2 victoires face à Chelsea (2-1) et Liverpool (2-1) récemment ) Old Trafford. De son côté, le FC Séville affiche moins d'expérience mais aussi de certitudes que son adversaire du jour. 5èmes de Liga, les Andalous se sont inclinés à domicile contre Valence ce week-end (0-2) et devraient logiquement plier à l'extérieur face à la traditionnelle réussite mancunienne.Lors du match aller disputé en Ukraine, la Roma s'est inclinée mais a conservé toutes ses chances de qualification en parvenant à inscrire ce fameux but à l'extérieur (1-2). De retour en forme, les Giallorossi, 3èmes de Serie A, ont remporté 5 de leurs 6 derniers matchs de championnat, pour 1 défaite. Après avoir ramené une surprenante victoire de Naples (4-2), ils ont pris la mesure, à domicile, du Torino vendredi dernier (3-0). En face, le Shakhtar Donetsk occupe logiquement la tête de la Premier League ukrainienne. A l'aller, les hommes de Paulo Fonseca ont dominé la Roma grâce notamment aux belles performances des Sud-Américains Marlos, Taison, Bernard et Ferreyra. Néanmoins, les Ukrainiens sont toujours moins tranchants à l'extérieur en C1 (1 seule victoire sur leurs 7 derniers déplacements).