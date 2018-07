408€ à gagner avec Brésil & Belgique

Brésil - Mexique :

Belgique - Japon :

Si vous misez sur les victoires du Brésil et de la Belgique dans un pari combiné, la cote atteindra :

Arrivée en Russie avec l'étiquette d'ultra-favori, le Brésil est monté en puissance au fil de la compétition et a tranquillement décroché la 1ère place de la poule E, devant la Suisse. Accrochés par les Helvètes lors de la 1ère journée (1-1), les partenaires de Philippe Coutinho ont ensuite enchaîné 2 victoires de rang contre le Costa Rica (2-0) et la Serbie (2-0). Toujours aussi talentueuse devant, la Seleçao montre également une belle assise défensive dans ce tournoi. De son côté, le Mexique a débuté sa Coupe du Monde 2018 par 2 très bons résultats, obtenus contre face à l'Allemagne (1-0) et la Corée du Sud (2-1). Toutefois, les coéquipiers de Guillermo Ochoa se sont complètement loupés au cours de l'ultime journée, humiliés par la Suède (0-3). Malgré cette gifle, la Tri a tout de même fini 2ème du groupe H, derrière les Suédois. Sur sa lancée, le Brésil peut logiquement remporter ce 8ème de finale contre une formation du Mexique courageuse, mais clairement à sa portée.Auteur d'un parcours parfait jusqu'à présent, la Belgique a confirmé son statut de gros outsider de ce %ondial 2018. En effet, les Diables Rouges ont gagné tout leurs matchs au sein de la poule G, respectivement contre le Panama (3-0), la Tunisie (5-2) et l'Angleterre (1-0). A noter que Roberto Martinez a installé une équipe "bis" pour la finale de la poule face aux Anglais, et qu'il pourra donc compter sur le retour de tous ses cadres pour ce 8èmes de finale. En face, le Japon est un miraculé du 1er tour. 2èmes du groupe H derrière la Colombie, les Nippons doivent leur qualification à un meilleur classement "fair-play" par rapport au Sénégal (4 cartons reçus contre 6 pour les Lions de la Teranga). Après avoir dominé la Colombie pour son entrée dans le tournoi (2-1), les Blues Samouraï ont ensuite résisté au Sénégalais (2-2), avant de s'incliner face à la Pologne (0-1). En pleine bourre et renforcée par le retour de tout ses leaders, la Belgique ne devrait pas se louper face à une formation japonaise largement inférieure.