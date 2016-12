400km par un froid glacial pour supporter leur équipe en D5

337

Credit to the 2 North Ferriby fans who have travelled to support their team at Chester tonight. 👏🏼 pic.twitter.com/diaG41cv5Y — Football Away Days (@AwayDays_) 29 novembre 2016

PM

Quand on aime, on ne compte pas les kilomètres.Mercredi soir, l'équipe de Chester FC s'est imposé aussi largement que facilement, 3-0, à la maison face à North Ferriby United, en National League, l'équivalent de la cinquième division. Mais l'important était ailleurs. Dans les tribunes du Deva Stadium, plus exactement. Alors que les fans locaux ont logiquement répondu présents, ils n'étaient que deux à avoir fait le déplacement... Un déplacement courageux de 400 kilomètres aller-retour, par des températures négatives pour traverser le pays d'est en ouest afin de supporter leur équipe.Bien entendu, l'image a fait le tour des réseaux sociaux.Quelques minutes après, leur tribune s'est remplie à ras bord, puisqu'ils étaient finalement neuf à soutenir leur formation. Une véritable armée !Et vous, vous feriez ce trajet pour aller supporter votre équipe en CFA2 un mercredi soir en plein hiver ?