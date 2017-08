400€ à gagner avec Neymar meilleur buteur de la Ligue 1 !

Au JT de TF1 ce vendredi soir, Neymar sera peut-être dans le groupe parisien qui défiera Amiens samedi après-midi. Le Brésilien a faim de foot et il veut empiler les buts cette saison. Le titre de meilleur buteur de L1 sera l'un de ses objectifs personnels

Neymar futur meilleur buteur de Ligue 1 ?

Auteur d'une saison délicate l'année dernière, avec la perte du titre de champion de France et l'incroyable remontada subie face à Barcelone en 8èmes de finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a frappé fort sur le marché des transferts cet été en finalisant l'arrivée du Brésilien Neymar. Les tractations avec les dirigeants catalans ont été longues mais l'épilogue est finalement survenu au début du mois d'août, à quelques jours seulement de la reprise de la Ligue 1. La star brésilienne est devenue le joueur le plus cher de l'histoire du football (222 millions d'euros), devançant le Français Paul Pogba, transféré de la Juventus de Turin à Manchetster United pour 105 millions d'euros en 2016. Avec un salaire de 30 millions nets annuels, Neymar devient également le joueur le mieux payé d'Europe, devant son ancien coéquipier Lionel Messi (25 millions nets) et le Portugais Cristiano Ronaldo (23,6 millions nets). Pour la petite anecdote, à lui-seul, Neymar se classerait au 15ème rang des budgets de Ligue 1 pour la saison 2017/2018.Après avoir vécu dans l'ombre de Messi à Barcelone pendant 3 saisons, Neymar devient cette fois-ci le joueur majeur d'une grande écurie européenne. Il ne fait aucun doute qu'il saura prendre ses responsabilités, à l'image de ce qu'il réalise depuis quelques années avec la sélection brésilienne qu'il porte sur ses épaules (vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2013, 1/2 finaliste de la Coupe du Monde en 2014 et champion olympique en 2016). Sous les couleurs de la Seleçao, le 3ème du Ballon d'Or en 2015 s'est mué en véritable machine à marquer avec 52 buts inscrits en seulement 77 sélections. Cela augure de belles promesses sous les couleurs parisiennes. En Catalogne, il a tout d'abord connu une période d'adaptation avec 9 buts marqués en 26 matchs de Liga la 1ère année. Il a ensuite pris son envol avec 22 buts marqués lors de la saison 2014/2015 et 24 en 2015/2016. L'année dernière aura été moins prolifique (13 buts en 30 matchs de championnat) et la tutelle de Messi conjuguée aux affaires extra-sportives ont semblé influé sur le rendement de l'ancien joyau de Santos. Plus grosse tête d'affiche du projet parisien, Neymar peut marcher sur la Ligue 1 dans les années à venir et prendre un abonnement au titre de meilleur buteur de Ligue 1 en s'inspirant de sa folle efficacité en sélection.► Surtout si Mbappé quitte Monaco, le titre de meilleur buteur devrait se jouer entre Cavani et Neymar en Ligue 1. Mais s'il veut vraiment décrocher le Ballon d'Or, le Brésilien devra marquer les esprits dès cette saison 2017/2018.Si vous souhaitez parier sur le titre de meilleur buteur de Neymar en Ligue 1, en vous inscrivant chez un site de paris sportifs, vous pouvez gagnez jusqu'à 400€. On vous a sélectionné les meilleures cotes et les meilleurs bonus proposés parmi les 11 sites de paris sportifs français