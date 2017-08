40 nuances de Thierry Henry

#35: Arsenal-Manchester United (1-0)

Contrôle dos au but, 360 pour ajuster une reprise et mystifier Fabien Barthez ... Près de deux décennies plus tard, les supporters de Manchester United persistent à penser qu'il s'agit d'un gros coup de chance. Une seule certitude : le plus beau but de la carrière de Thierry Henry ...