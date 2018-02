4 000 supporters parisiens à Bernabeu !

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qui a dit que le Paris Saint-Germain n'avait plus de vrais supporters ?Ils seront un plus de 4 000 à faire le déplacement jusqu'à la capitale espagnole, demain, pour assister au huitième de finale aller très attendu entre le Real et le PSG . Parmi eux, entre 600 et 700 membres du Collectif Ultras Paris seront présents au Santiago- Bernabé u.L'effectif parisien, quant à lui, prendra l'avion en fin d'après-midi, après une dernière séance d'entraînement en fin de matinée au Camp des Loges.Espérons que tout ce petit monde fera bon voyage, parce qu'il y a une montagne à soulever à l'arrivée, messieurs.