396€ à gagner avec Naples, Milan AC & CSKA Moscou

Naples - Atalanta :

Milan AC - Cagliari :

CSKA Moscou - Terek Grozny :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Avec son onze de départ inchangé par rapport à la saison passée, le Napoli est déjà prêt en ce début de saison. Très faciles face à Nice en Barrage de Ligue des Champions, les Napolitains ont dominé de la tête et des épaules les matchs aller et retour. Entre les deux, ils sont allés chercher les 3 points sur la pelouse de l'Hellas Vérone en ouverture de Serie A (1-3). En face, l'Atlanta a démarré par une défaite à domicile face à la Roma (0-1). Beau 4es la saison passée du championnat italien, les Bergamesque ont perdu Kessié, Conti, Grassi et Zukanovic à l'intersaison, et ne semblent pas être en mesure de résister actuellement à la furia napolitaine.Auteur du plus beau mercato de la Serie A, le Milan AC a parfaitement démarré sa saison avec une qualification facilement obtenue pour la phase finales d'Europa League et une première victoire sur la 1ere journée du championnat. En déplacement à Crotone dimanche dernier, les Milanais ont facilement disposé de la formation calabraise. Vainqueur 6-0 à San Siro de son Barrage aller d'Europa League, Milan a pu laisser au repos ses titulaires ce jeudi. Le 11 type lombard devrait pourvoir enchaîner sans trop de problème à domicile face à une équipe de Cagliari battue par la Juve samedi dernier (3-0) et qui a perdu beaucoup de joueurs cet été (Borriello, Isla, Alves, Di Gennaro, Tachtsidis).Dépossédé par le Spartak de son titre de champion de Russie, le CSKA a dû passer deux tours préliminaires pour retrouver la Champions League. Hyper solides, les Russes ont remporté leurs 4 matchs sans prendre de but, face à l'AEK Athènes (victoires 2-0 à l'extérieur et 1-0 à domicile) et contre les Young Boys de Berne (victoires 1-0 à l'extérieur et 2-0 à domicile mercredi). 4e de son championnat après 7 journées, le CSKA peut maintenant se concentrer sur les matchs du week-end. La venue du Terek Grozny, qui reste sur 4 défaites consécutives dont un dernier déplacement chaotique chez le Zénith (4-0), est l'occasion parfaite pour les Moscovites d'enchaîner.Si vous misez sur les victoires du Napoli, Milan AC et CSKA Moscou dans un combiné, la cote atteindra 2,25 chez, 2,09 chezet 2,15 chez