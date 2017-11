390€ à gagner avec l'OM & la Real Sociedad

Après avoir passé les 3 derniers combinés (dimanche dernier, puis mardi et encore mercredi, tentez le quatre à la suite ce week-end avec un combi à prendre avant dimanche 16h15 !

1

OM - Guingamp :

Real Sociedad – Las Palmas :

Si vous misez sur les victoires de l'OM et la Real Sociedad dans un pari combiné, la cote atteindra :

4e de Ligue 1, l'OM est allé chercher le point qu'il fallait jeudi en Turquie pour quasiment assurer sa qualification en 1/16es de finale d'Europa League. Toujours meilleur à domicile (6 victoires, 2 nuls et 1 défaite cette saison), le club phocéen a fait du championnat sa priorité. Pointant à une mauvaise 15e place en Ligue 1, Guingamp n'a plus gagné depuis 5 matchs (2 nuls, 3 défaites) et a perdu sur ses 5 derniers déplacements. Avec le retour en plus de son meilleur joueur Luiz Gustavo (suspendu lors du bon nul obtenu à Bordeaux dimanche dernier),l'OM devrait s'imposer.7e de Liga, la Real Sociedad est allée s'imposer jeudi à Rosenborg (0-1), validant ainsi sa qualif pour les 1/16es de finale de C3. A la lutte comme souvent dans le haut du tableau du championnat espagnol, le club basque reste sur 3 victoires et 1 nul lors de ces 4 derniers matchs. Vainqueur d'Eibar (3-1) sur son dernier match à domicile qui suivait déjà une journée d'Europa League, la Real accueille Las Palmas. Lanterne rouge, le club des Canaries a perdu lors des 8 dernières journées et va avoir du mal à se relancer à Anoeta face à une équipe basque qui joue bien au football.