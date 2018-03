389€ à gagner avec Manchester City & Tottenham - Juventus

Manchester City - Bâle :

Tottenham - Juventus :

Si vous misez sur les paris "Moins de 2,5 buts" lors de Tottenham - Juventus et "Manchester city gagne sans encaisser" (ou "Manchester City garde sa cage inviolée" chez NetBet) dans un pari combiné, la cote atteindra :

Après s'être imposé avec autorité en Suisse lors du match aller (4-0), Manchester City est d'ores et déjà quasiment assuré de sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Affichant un excellent niveau de jeu depuis le début de la saison, les Citizens se distinguent également à travers la qualité de leur secteur défensif, le meilleur de Premier League avec seulement 20 buts encaissés. Opposé à une formation suisse découragée à la veille de ce match retour, nous voyons Manchester City gérer son net avantage en conservant sa cage inviolée, à l'image de ses 3 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues (3-0 contre Arsenal en EFL Cup et Premier League et 1-0 face à Chelsea en championnat).Tottenham a fait très belle impression lors du match aller en ramenant un bon match nul de Turin (2-2) malgré une domination certaine. Qualifiés au coup d'envoi de ce match retour, les Spurs n'ont aucun intérêt à se porter à l'attaque d'entrée de jeu et devrait plutôt tenter de contenir les assauts italiens. En face, la Juventus est réputée pour construire ses succès grâce à son imperméabilité défensive. Plus expérimentés à ce niveau de la compétition que leurs adversaires du jour, les Bianconeri, qui disposent de la meilleure défense de Serie A, peuvent se contenter d'une courte victoire 1-0 pour valider leur ticket pour les quarts de finale. En revanche, un but encaissé les obligerait à inscrire 2 buts. A l'inverse du match aller, nous misons sur une rencontre cadenassée entre ces deux formations qui peuvent se contenter d'un petit score sur ce match retour.