388€ à gagner avec Atlético, Dortmund & Lazio

Si vous êtes l'un des nombreux parieurs à avoir profiter du bonus de 10€ sans dépôt chez Winamax en février, vous avez la possibilité de jouer ce combiné en utilisant votre 2e bonus : un 1er pari remboursé de 100€ en CASH !

Dortmund - Salzburg :

Atletico Madrid – Lokomotiv Moscou :

Lazio Rome – Dynamo Kiev :

Si vous misez sur les victoires de Dortmund et de la Lazio Rome et le clean sheet de l'Atletico Madrid dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un 1er pari remboursé en CASH de 100€ chez Betclic

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ de remboursement EN CASH chez ParionSport En Ligne

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après une 1ère partie de saison délicate marquée par une certaine irrégularité en Bundesliga et une élimination précoce en phase de poules de Ligue des Champions (seulement 2 points glanés dans le groupe H), Dortmund a bien réagi par la suite, en atteste la belle série en cours de 10 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Au tour précédent, les partenaires d'un Marco Reus en jambes (3 buts lors des 3 derniers matchs de championnat) ont écarté l'Atalanta Bergame après s'être imposés devant leurs supporters (3-2). En face, Salzburg, pas vraiment habitué à rencontrer des formations de si gros calibre, devrait éprouver des difficultés.Le week-end dernier, l'Atlético Madrid, 2ème du championnat espagnol, a très certainement dit adieu au titre en Liga en s'inclinant sur la pelouse de l'actuel leader, Barcelone (0-1). Avec désormais 8 unités de retard, les Colchoneros peuvent se concentrer exclusivement sur la victoire en Ligue Europa en cette fin de saison. Pour cela, ils pourront se reposer sur leur imperméabilité défensive (meilleure défense du championnat avec seulement 12 buts encaissés). Connaissant l'importance de garder sa cage inviolée à domicile dans ces confrontations aller retour, l'Atletico Madrid devrait prendre la mesure du Lokomotiv Moscou sans encaisser le moindre but.Excellente cette saison, la Lazio Rome s'est adjugée la tête du groupe K de Ligue Europa, au sein duquel figuraient Nice, Zulte-Waregem et le Vitesse, et occupe une prometteuse 4ème place en Serie A. En 16èmes de finale de Ligue Europa, les Biancocelesti se sont tout d'abord inclinés sur la pelouse du Steaua Bucarest (0-1) avant de se réveiller à domicile en s'imposant avec autorité lors du match retour (5-1).En face, le Dynamo Kiev, a éprouvé de grosses difficultés à se défaire de l'AEK Athènes au tour précédent (1-1 à l'issue des matchs aller retour), a même du mal hors de ses bases en championnat d'Ukraine cette saison (seulement 16 points pris en 11 déplacements).- 3,26 chezqui offre- 3,09 chezqui offre- 3,05 chezqui offre!!!- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce combiné et gagnez 326€- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce combiné et gagnez 309€- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1er pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce combiné et gagnez 388€ (Psport rajoute 2,5% de combi boosté)- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€avecqui vous offre en ce moment un bonus EXCLUSIF de 120€ de paris gratuits en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre un NOUVEAU bonus de 100€ dont un premier pari remboursé 50€avecqui rembourse votre premier pari en paris gratuits jusqu'à 107€, hommage à Robert Pirès le nouvel ambassadeur du siteavecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont 60€ pour seulement 20€ déposésavecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui vous offre un bonus pari sportif jusqu'à 100€