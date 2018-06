384€ à gagner avec Uruguay & Maroc - Iran

On a fini la saison avec 3 bons combinés sur les 4 derniers (ici, ici, encore ici, mais pas ici). On espère continuer la série avec ce début de Coupe du Monde

Egypte - Uruguay :

Maroc - Iran :

Absente des 6 dernières éditions, l'Egypte fait son grand retour en Coupe du Monde cet été en Russie. Pour leur entrée en lice, les Pharaons affrontent, ce vendredi, l'adversaire le plus redoutable a priori du groupe A, l'Uruguay. La seule véritable star de la sélection, Mohamed Salah (48 buts en 56 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison), n'est toujours pas assurée de pouvoir disputer cette 1ère rencontre. En effet, le goleador de Liverpool n'a pris part à aucun match de préparation et sa présence sera décidée au dernier moment. Une aubaine pour l'Uruguay, très costaud pendant les éliminatoires de la zone AmSud, qui ne vise rien d'autre que la 1ère place de la poule. Menée par un groupe de joueurs évoluant dans les grands clubs européens et habitué à jouer ensemble depuis de nombreuses années (Muslera, Godin, Gimenez, Vecino, Betancour, Suarez, Cavani), la sélection sud-américaine devrait s'imposer.Présent un groupe B très relevé, le Maroc doit absolument prendre des points sur ce 1er match pour espérer les 1/8es. Intéressants lors des matchs de préparation, les Marocains ont fait match nul face à l'Ukraine (0-0) avant de prendre la mesure de la Slovaquie (2-1) et de l'Estonie (3-1). Très costaud durant les éliminatoires (le Maroc s'est qualifié dans un groupe compliqué comprenant notamment le Maroc), la sélection marocaine se repose sur des éléments de qualité à l'image des défenseurs Benatia, Dirar et Hakimi, des milieux Aït-Bennasser, Belhanda, Ziyech et Harit et du prolifique attaquant Ayoub El Kaabi (11 buts en 10 sélections). Au regard de la qualité des effectifs, le Maroc apparaît supérieur à son adversaire et devrait au moins prendre 1 point pour son entrée en lice face aux Iraniens.