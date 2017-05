383€ à gagner avec Juventus - Monaco & Atlético - Real Madrid

0

Juventus - Monaco :

Atlético Madrid - Real Madrid :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Battu à domicile à l'aller (0-2) malgré plusieurs occasions en début de match qui auraient pu changer le cours de la rencontre, les Monégasques ont quasiment fait une croix sur une qualification en finale. Comme face au Barça au tour précédent (victoire 3-0 à l'aller, match nul 0-0 au retour), la Juve va pouvoir mettre à l'œuvre sa traditionnelle capacité à gérer les matchs. Laissée au repos face au Torino ce week-end (Buffon, Chiellini, Alex Sandro, Alves et Barzagli étaient sur le banc), la défense turinoise sera de nouveau physiquement au point pour contrer les velléités offensives de l'ASM. A noter aussi que la Juve n'a encaissé que 2 buts sur ses 11 matchs de Ligue des Champions cette saison. On prend le "Moins de 2,5 buts"Si Monaco a manqué d'expérience et de réussite sur sa demi-finale aller, l'Atlético a lui été tout simplement pas au niveau (défaite 3-0 au Santiago Bernabeu). Confirmant l'impression générale d'une saison moins bonne que les précédente, les Colchoneros ne se sont créés que très peu d'occasion face à un Real qui peut compter sur un Cristiano Ronaldo. Au point tactiquement et de nouveau solide derrière avec le retour de Varane, le club merengue semble bien supérieur à l'Atlético et ne se privera pas d'enfoncer le club ennemi chez lui. D'autant plus que Zidane gère parfaitement le turn-over de son effectif cette saison. On prend le pari "Match nul ou Real".