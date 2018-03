365€ à gagner avec France & Egypte - Grèce

Russie - France :

Egypte - Grèce :

Si vous misez sur la victoire de la France et le pari "Victoire Egypte ou Match nul" en faveur dans un pari combiné, la cote atteindra :

Si l'équipe de France s'est fait surprendre à domicile par la Colombie (2-3), son début de match était quasiment parfait vendredi. Nettement dominateurs, les Bleus ont fait tourner la tête des défenseurs colombiens, récitant leur football sur les 30 premières minutes. Forts d'un potentiel offensif impressionnant, les hommes de Didier Deschamps ont les atouts pour trouver le chemin des filets face à n'importe quelle sélection. De son côté, la Russie est bien évidemment qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 en qualité de pays organisateur mais cette sélection manque de talent. Très décevants lors du dernier Euro, les partenaires de l'emblématique gardien de but Akinfeev se sont inclinés largement vendredi face au Brésil devant leurs supporters (0-3). Dans l'obligation de réagir après avoir fait preuve de suffisance, la France devrait livrer une performance sérieuse en Russie ce mardi.Equipe la plus titrée à l'échelon continental (7 Coupes d'Afrique des Nations remportées), l'Egypte va disputer cet été sa 1ère Coupe du Monde depuis 1990. Lors des éliminatoires, les Pharaons n'ont eu aucun mal à dominer un groupe composé de l'Ouganda, du Ghana et du Congo. Vendredi dernier, ils ont longtemps cru tenir une victoire de prestige face au Portugal mais 2 buts inscrits dans le temps additionnel par Cristiano Ronaldo ont anéanti leurs espoirs. De son côté, l'équipe nationale grecque est en reconstruction après avoir manqué la qualification pour le Mondial. Vendredi dernier, les Hellènes ont été défaits par la Suisse (0-1). A Zurich ce mardi, l'Egypte sera emmené par Salah, buteur face au Portugal, et peut largement prétendre faire un résultat face à la Grèce. Victoire ou match nul des Egyptiens.- 2,14 chezqui offre!!!- 1,92 chezqui offre!!!- 2,02 chezqui offre, dont 60€ pour 20€ déposés- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce combiné et gagnez 334€ (214€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !- Vous obtenez un premier pari remboursé jusqu'à 190€ + 20€ de bonus supplémentaires- Misez votre premier pari de 190€ sur ce combiné et gagnez 365€ (NetBet rajoute un Combi Boost de 5%)- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pourrez rejouer vos 190€ !- Vous aurez aussi 20€ de bonus en + à utiliser en exclu, que ce pari soit gagnant ou perdant.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez 303€.- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez 121€.- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un NOUVEAU BONUS de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 107€avecqui vous offre 100€ de remboursement EN CASH sur votre 1er pariavecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui vous offre un bonus pari sportif jusqu'à 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé de 50€