359€ à gagner avec Chelsea, Bayern & Juve - Barrça

Après avoir doublé votre mise dimanche puis une nouvelle fois hier mardi, tentez la passe de trois ce mercredi. Attention, début des matchs à 18h !

Qarabag - Chelsea :

Anderlecht – Bayern Munich :

Juventus - Barcelone :

2ème de son groupe avec 4 unités d'avance sur l'Atlético, Chelsea doit l'emporter pour valider sa qualification en 1/8es et espérer récupérer la 1ere place. Après avoir aligné 2 revers de rang en Premier League, les hommes d'Antonio Conte ont repris leur marche en avant en remportant leurs 4 derniers matchs. Ce net regain de forme coïncide avec les retours de blessure de Morata devant et de l'irremplaçable Ngolo Kanté au milieu. Face à une équipe de Qarabag que les Londoniens avaient largement dominé lors de la phase aller (6-0) et qui seront privés de l'un de leurs meilleurs joueurs (l'ancien milieu rennais Pedro Henrique), Les Blues devraient faire le travail.Au 2ème rang du groupe B avec 9 points pris lors des 4 premières journées, le Bayern va bien mieux depuis son changement d'entraîneur. Après une lourde défaite concédée à Paris (0-3), les dirigeants avaient pris la décision d'écarter Carlo Ancelotti pour le remplacer par Jupp Heynckes. Depuis ce remplacement, les Bavarois affichent un beau bilan de 8 victoires et 1 match nul toutes compétitions confondues. Lors de la dernière journée de C1, ils ont trouvé les ressources pour s'imposer sur la pelouse du Celtic et valider leur présence en 1/8e (2-1). Opposé à une formation d'Anderlecht qui n'a toujours pas glané le moindre point dans cette phase de poules de Ligue des Champions, le Bayern Munich devrait enchaîner.1er de ce groupe D de C1 et en tête de la Liga, le Barça affiche un bilan de 14 victoires et 2 matchs nuls depuis sa SuperCoupe d'Espagne ratée en tout début d'exercice. En face, la Juve est moins sereine cette saison que la précédente, comme l'avait montré la correction qu'elle avait reçue au Camp Nou au match aller (3-0). La Vielle Dame s'est d'ailleurs encore inclinée samedi en Serie A chez la Sampdoria (3-2) et va peut-être même avoir du mal à conserver son titre national. Porté par la belle forme de Leo Messi et avec un Suarez qui a retrouvé la confiance en marquant un doublé le week-end dernier, Barcelone peut définitivement s'adjuger la 1ère place de la poule en prenant au moins 1 point ce soir.