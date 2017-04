358€ à gagner avec Naples & Manchester City

0

3e de Serie A, Naples est revenu à seulement 2 points de la Roma qui a concédé le nul à domicile face à l'Atalanta le week-end passé. Jouant un football de très haute tenue, le club napolitain reste sur 5 victoires et 1 nul (contre la Juve en championnat), dont deux 3-0 infligés à la Lazio et à l'Udinese sur les deux dernières journées. Malgré quatre points pris sur les 2 dernières journées qui lui ont permis quasiment d'assurer le maintien, Sassuolo reste à une 15 place très décevante cette saison. Déjà battu 9 fois sur 16 matchs joués à domicile en championnat, le club d'Émilie-Romagne est loin du niveau affiché par le Napoli vainqueur dernièrement de la Roma et de la Lazio en déplacement.Très vraisemblablement en fin de cycle, Arsenal finit la saison en souffrance avec un fond de jeu proche du néant. Fessés en Ligue des Champions par le Bayern (10-2 sur l'ensemble des deux matchs), les Gunners sauvent un peu la face à domicile mais est en grosse galère loin de l'Emirates (3 larges défaites et 1 victoire très compliquée contre le relégable Boro sur leurs 4 derniers déplacements). Pour cette demi-finale de Cup se jouant à Wembley, Arsenal va affronter une formation de Manchester City qui va beaucoup mieux depuis que Guardiola a décidé de repasser dans le plus solide 4-2-3-1. Egalement dans l'obligation de sauver sa saison avec cette Cup, City vient de battre largement Hull (3-1) et Southampton à l'extérieur (0-3).