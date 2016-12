354€ à gagner avec Manchester United, Ostende & Reading - Norwich

1

Manchester United - Sunderland :

Ostende - Eupen :

Reading - Norwich :

Invaincu depuis le 6 novembre, Manchester United va bien mieux. Qualifiés pour les 1/2 finales de Coupe de la Ligue anglaise (victoire récente 4-1 face à West Ham en 1/4) et pour les 1/16es de finale d'Europa League (grâce à 2 succès sur les 2 dernières journées), les Red Devils ont aussi gagné leurs 3 derniers matchs de Premier League. D'abord vainqueur à Old Trafford de Tottenham (1-0), Man U s'est ensuite imposé chez Crystal Palace (1-2) puis sur la pelouse de WBA (0-2), deux équipes compliquées à jouer. Les Mancuniens devraient poursuivre leur série face à une équipe de Sunderland relégable qui a perdu 5 de ses 6 derniers matchs joués à l'extérieur.Déjà beau 4e la saison passée en Jupiler League, Ostende continue de progresser et n'est aujourd'hui qu'à 4 points de la place de leader du FC Bruges. Battu seulement une seule fois sur ses 14 derniers matchs, Ostende est qualifié pour les 1/2 finales de la coupe nationale (victoire sur La Gantoise) et vient de l'emporter mercredi à Courtrai (0-2), club de milieu de tableau. Invaincu à domicile cette saison (8 victoires, 3 nuls), Ostende affronte ce lundi le promu Eupen. 14e du classement sur 16 équipes, Eupen vient de prendre 4-0 contre Anderlecht et 4-1 contre le FC Bruges, et le club n'a pris qu'1 point sur ses 8 derniers déplacements en championnat.3e de Championship, Reading rêve de retrouver la Premier League que le club a quitté il y a trois ans et demi. Après deux saisons à flirter avec la relégation en troisième division, les Royals sont repartis de l'avant grâce à l'arrivée de Jaap Stam et à un bilan très solide à domicile. Battu une seule fois cette saison à la maison (par Aston Villa), Reading reste sur 4 belles victoires consécutives dans son stade Madejski , dont la dernière face à Sheffield, autre candidat à la montée. En face, Norwich a perdu pied après pourtant un bon démarrage et se retrouve désormais seulement 10e de Championship avec 9 défaites concédées sur les 11 dernières journées. Le club relégué de Premier League à l'intersaison vient d'ailleurs de perdre ses 5 derniers matchs disputés à l'extérieur.