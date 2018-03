353€ à gagner avec Juventus, Atlético & Galatasaray

Juventus - Udinese :

Atletico Madrid - Celta Vigo :

Galatasaray - Konyaspor :

Si vous misez sur les victoires de la Juventus, de l'Atletico Madrid et de Galatasaray dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 210€ chez Netbet

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

2ème de Serie A avec 1 match en moins et un point de retard par rapport au Napoli, la Juventus semble imbattable depuis quelques semaines. Le week-end dernier, les Bianconeri ont ramené une précieuse victoire de leur périlleux déplacement sur la pelouse de la Lazio Rome (1-0), signant ainsi un 10ème succès de rang en championnat. En milieu de semaine, ils ont validé leur ticket pour les quarts de finale de Ligue des Champions suite à une belle victoire acquise dans l'antre de Tottenham (2-1), tout à l'expérience. En face, l'Udinese marque le pas depuis quelques temps. Lors de la dernière journée, ils ont confirmé leurs difficultés actuelles en alignant une 3ème défaite consécutive (1-2) sur la pelouse de la Sampdoria.2ème en Liga et toujours en lice en Europa League, l'Atletico Madrid va bien. Le week-end dernier, les Colchoneros ont vu leur belle série de 9 matchs sans défaite (8 victoires et 1 match nul) s'arrêter en s'inclinant sur la plus petite des marges à Barcelone (0-1). Intraitables devant leurs supporters, les partenaires d'Antoine Griezmann sont toujours invaincus à domicile en championnat (9 victoires et 4 matchs nuls) et restent sur 4 succès de rang. De son côté, le Celta Vigo, 9ème, figure dans le ventre mou du classement. En difficultés hors de leurs bases, les Galiciens ont été défaits lors de leurs 3 derniers déplacements.Choc des extrêmes ce dimanche en Super Lig turque entre le leader Galatasaray et le relégable Konyaspor. Depuis le début du championnat, les partenaires de l'ancien Marseillais Bafé Gomis sont au top à domicile (11 victoires et 1 match nul). Lors des 2 dernières journées, ils ont infligé de grosses corrections à Bursaspor à domicile (5-0) puis à Karabukspor à l'extérieur (7-0). De son côté, l'Européen Konyaspor (dans la poule de l'OM en C3) déçoit et concède 3 unités de retard sur la 1ère formation non relégable. Défaits lors des 2 dernières journées, les visiteurs devraient éprouver de légitimes difficultés à bien figurer sur la pelouse du leader.- 1,94 chezqui offre, dont 60€ pour 20€ déposés- 1,85 chezqui offre!!!- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez 291€.- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez 116€.- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !- Vous obtenez un premier pari remboursé jusqu'à 190€ + 20€ de bonus supplémentaires- Misez votre premier pari de 190€ sur ce combiné et gagnez 353€- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pourrez rejouer vos 190€ !- Vous aurez aussi 20€ de bonus en + à utiliser en exclu, que ce pari soit gagnant ou perdant.avecqui vous offre en ce moment un bonus EXCLUSIF de 120€ de paris gratuits en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un NOUVEAU BONUS de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 107€avecqui vous offre 100€ de remboursement EN CASH sur votre 1er pariavecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui vous offre un bonus pari sportif jusqu'à 100€