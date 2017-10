350€ à gagner avec Séville & Naples - Man City

FC Séville - CSKA Moscou :

Naples - Manchester City :

Si vous misez sur la victoire de Séville et le pari "Les 2 équipes marquent" dans le match Naples-City, la cote atteindra dans un combiné :

Ecrasé au match aller joué à Moscou, le FC Séville va avoir les crocs ce mercredi. Dans un ménage à 3 avec Liverpool, les Andalous doivent en plus absolument l'emporter sur ce match s'ils veulent revoir les 1/8es de finale. Cela tombe bien les Sévillans font un début de saison très sérieux dans leur stade Sanchez-Pizjuan avec 2 nuls en début de saison puis 5 victoires consécutives dont l'une 3-0 face à Maribor. En difficulté chez cette équipe slovène pour son seul déplacement de C1 pour l'instant (match nul 1-1), le CSKA reste sur 2 nuls décevants en championnat face à des mal-classés et a pas mal de joueurs blessés et incertains sur ce déplacement.Comme il y a 15 jours, cette opposition entre Naples et Manchester City devrait être assez ouvert. Vainqueur sur le score de 2-1 à l'Etihad avec un péno raté du côté napolitain, les Citizens ont pour principe de ne jamais fermer le jeu. De son côté, Naples devra faire un résultat s'il veut continuer à espérer reprendre la 2ème place au Shaktar. Mis à part les absents habituels (Milik côté napolitain, Mendy et Kompany pour les Citizens), les deux équipes seront au complet avec toutes leurs forces offensives habituelles.