348€ à gagner avec PSG & Lyon

Vexé par sa défaite à Nice et la perte de son titre de champion de France, le PSG a depuis explosé Bastia et Saint-Etienne (5-0 à chaque fois). A la lutte pour le maintien, Caen finit mal la saison (1 victoire et 3 défaites sur les 4 dernières journées) et sera de nouveau très diminué ce week-end, avec notamment l'absence quasi-assurée de son meilleur buteur Santini. Très sérieux défensivement sur ses 2 derniers matchs, le PSG peut l'emporter sans concéder de but face à Caen, comme il l'a fait sur ses 4 dernières rencontres jouées au Parc des Princes. Avec comme objectif, l'envie d'offrir une dernière victoire en L1 à ses supporters, avant de jouer la finale de Coupe de France.Depuis sa victoire face à Paris, dernier coup d'éclat de la saison, Nice a lâché l'affaire, perdant au Vélodrome (1-2) et à domicile face à Angers (0-2), première défaite de la saison à l'Allianz Riviera en Ligue 1. Ce deuxième revers consécutif a été concédé en l'absence de nombreux joueurs (Eysseric, Ricardo, Cyprien, Pléa, Dalbert, Le Marchand, Obbadi et Le Bihan). Si Dalbert et Le Marchand seront de retour, Dante est à son tour suspendu, tandis que Balotelli et Baysse sont blessés. Battu par Nice à l'aller et dans la course au podium, Lyon a des envies de revanche. Au complet, les Lyonnais peuvent enchaîner une 4e victoire consécutive face à des Niçois démobilisés et menés par un Lucien Favre sur le départ.