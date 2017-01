347€ à gagner avec Inter Milan, Burnley & Angers - Metz

0

Inter Milan - Pescara :

Burnley - Bristol City :

Angers - Metz :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Remonté à la 5e place de Serie A, l'Inter est désormais dans les places européennes et peut même encore rêver à un retour en Ligue des Champions. Transformé par l'arrivée de Pioli sur leur banc, les Intéristes ont remporté leurs 8 derniers matchs toutes compétitions confondues. De nouveau très costaud à San Siro (série en cours de 6 victoires d'affilée avec notamment des succès face à la Fiorentina et la Lazio), l'Inter reçoit Pescara, lanterne rouge qui ne compte que 9 points en 21 journées, dont 3 ont été gagnés sur tapis vert.13e de Premier League, Burnley fait une bonne saison pour un promu. Battu de très peu à Arsenal dimanche (but à la dernière seconde sur un penalty discutable accordé aux Gunners), l'équipe entraînée par Sean Dyche carbure à domicile avec notamment 7 victoires sur ses 8 derniers matchs joués à la maison (pour une courte défaite face à City). Face à une équipe de Championship, Bristol City, qui reste sur 8 défaites consécutives en championnat, Burnley devrait pouvoir passer ce tour de Cup.Déjà très bon à Nice pour la reprise de Ligue 1 (match nul 0-0 avec les plus grosses occasions pour les Messins), Metz a confirmé le week-end dernier en battant facilement Montpellier à domicile (2-0). Samedi, les Lorrains se déplacent à Angers, concurrent direct pour la descente, qui n'a plus gagné de match en Ligue 1 depuis le 5 novembre dernier face à Lille (1-0). Sur sa lancée, Metz ne devrait pas couler à Angers, qui marque peu et qui a toujours beaucoup de joueurs à la CAN.Si vous misez sur les victoires de l'Inter, de Burnley et le pari "Metz ne perd pas ou perd de 1 but" dans un combiné, la cote atteindra 2,27 chezet 2,03 chez, les deux seuls sites de paris sportifs qui offrent des bonus EXCLUSIF aux lecteurs de SoFoot.quel que soit le résultat de votre 1er pari ! Inscrivez-vous avec le code "SOFOOT", misez votre premier pari de 100€ sur ce combiné et gagnez 347€ (227€ du pari + 120€ de bonus). Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !en vous inscrivant avec le code "SOFOOT" : vous obtenez un premier pari remboursé jusqu'à 90€ + 20€ de bonus supplémentaires. Misez votre premier pari de 90€ sur ce combiné et gagnez 182€. Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pourrez rejouer vos 90€ ! Vous aurez aussi 20€ de bonus en + à utiliser, que ce pari soit gagnant ou perdant.avecqui vous offre un premier pari remboursé SANS RISQUE de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé SANS RISQUE de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé SANS RISQUE de 100€avecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont 60€ pour 20€ déposésavecqui rembourse votre premier pari jusqu'à 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui vous offre un premier pari remboursé jusqu'à 100€, pour 170€ de bonus au totalavecqui vous offre un bonus énorme de 250€ (1er pari remboursé de 50€ + 100€ de Bonus sur votre 1er dépôt + 100€ à utiliser dans les Casinos JOA)