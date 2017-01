345€ à gagner avec Atlético Madrid, Arsenal & Istanbul BB

0

Atlético Madrid - Bétis Sévile :

Swansea - Arsenal :

İstanbul Başakşehir - Kayserispor :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qualifié mardi pour les 1/4 de finale de Coupe du Roi aux dépens de Las Palmas en gérant son match retour, l'Atlético avait repris la Liga le week-end dernier par une victoire à l'extérieur contre Eibar (0-2), équipe basque toujours difficile à manœuvrer lorsqu'elle évolue à domicile. En déficit de points en Liga, les Colchoneros ont absolument besoin d'un succès ce samedi face au Bétis qui a perdu 7 de ses 9 matchs de la saison joués à l'extérieur (pour 2 victoires face aux mal-classés Osasuna et Valence).Après un léger passage à vide à la mi-décembre (2 défaites lors de 2 déplacements compliqués à gérer sur les pelouses d'Everton et Manchester City), Arsenal a remis le bleu de chauffe, prenant 7 points sur 9 possibles sur les 3 dernières journées de Premier League et se qualifiant pour le 4e tour de la FA Cup la semaine passée. Avant-dernier du classement et défait sur 5 de ses 6 derniers matchs, Swansea s'apprête à vivre un match compliqué face à une équipe d'Arsenal qui devrait en plus retrouver ce week-end Özil, Walcott, Bellerin et Gibbs.Leader en Turquie devant tous les favoris après la première partie de saison, Istanbul BB a fini l'année 2016 par une bonne série de 4 victoires sur ses 5 derniers matchs. Pour leur premier match de reprise, l'emblématique capitaine Emre Belözoğlu et ses coéquipiers accueillent le petit club de Kayserispor. 16e du classement et donc relégable, Kayserispor reste sur 5 défaites consécutives à l'extérieur alors qu'Istanbul BB a remporté 5 de ses 6 derniers matchs joués à domicile.Si vous misez sur les victoires de l'Atlético Madrid, d'Arsenal et d'Istanbul BB dans un combiné, la cote atteindra 2,25 chezet 2,19 chezquel que soit le résultat de votre 1er pari ! Inscrivez-vous avec le code "SOFOOT", misez votre premier pari de 100€ sur ce combiné et gagnez 345€ (225€ du pari + 120€ de bonus). Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !avecqui vous offre un premier pari remboursé SANS RISQUE de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé SANS RISQUE de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé SANS RISQUE de 100€avecqui vous offre en ce moment un bonus ÉNORME et EXCLUSIF de 110€ (premier pari remboursé à hauteur de 90€ + 20€ supplémentaires) en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont 60€ pour 20€ déposésavecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui vous offre un premier pari remboursé jusqu'à 100€, pour 170€ de bonus au totalavecqui vous offre un bonus énorme de 250€ (1er pari remboursé de 50€ + 100€ de Bonus sur votre 1er dépôt + 100€ à utiliser dans les Casinos JOA)avecqui vous offre un premier pari remboursé de 50€