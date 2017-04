344€ à gagner avec Man City, Fiorentina & Man United

1



Middlesbrough - Manchester City :

Palerme - Fiorentina :

Manchester United - Swansea :

Défait par Arsenal en demi-finale de la Cup avec un arbitrage difficile à avaler, Manchester City n'a désormais plus que la qualification directe en Champions League en tête pour sauver une saison qui sera vierge de titres. 4es de Premier League mais a portée de tir de Liverpool qui occupe la 3e place visée avec un match joué en plus, les Citizens ont pris 7 points sur leurs 3 derniers matchs de Premier League (2 victoires aisées face à Southampton et Hull, et 1 nul jeudi dans le derby mancunien). Quasiment condamné à la relégation vu son calendrier, Middlesbrough s'est fait battre à domicile par toutes les top équipes anglaises cette saison.Comme Boro en Angleterre, Palerme a un pied et demi en deuxième division. Défait 6-2 sur la pelouse de la Lazio le week-end dernier, le club sicilien n'a pris que 2 points sur les 11 dernières journées. 8e de Serie A, la Fiorentina peut encore espérer retrouver la Ligue Europa la saison prochaine grâce à sa belle victoire obtenue samedi dernier contre l'Inter (5-4). A seulement 3 points de la 6e place qualificative pour les Barrages de la C3, la Viola visera sa 5e victoire en 8 matchs, et son 3e succès à l'extérieur chez les 3 relégables (victoires obtenues à Pescara et à Crotone précédemment).Sur une série recrod de 24 matchs sans défaite en Premier League, Manchester United vise toujours une qualif en Ligue des Champions via le championnat ou le titre en C3. Auteur d'un bon nul à l'Etihad dans le derby avec une équipe décimée, les Mancuniens devraient retrouver Pogba, Smalling et Jones pour ce match du dimanche. N'ayant pas galvaudé ses précédents matchs de championnat placés avant des rencontres d'Europa League (Man U a par exemple battu Chelsea juste avant son quart de finale retour de C3), Mourinho voudra aller chercher ses 3 points face à une équipe de Swansea qui a perdu lors de ses 6 derniers déplacements.