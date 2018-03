341€ à gagner avec Lyon, OM & Plzen-Sporting

Lyon - CSKA :

Bilbao - OM :

Plzen - Sporting :

Si vous misez sur les 2 équipes marquent pour les matchs du Sporting et de l’OM, et sur la victoire ou le nul de Lyon dans un pari combiné, la cote atteindra :

L'Olympique Lyonnais a réalisé une belle opération en s'imposant à Moscou sur le score de 1 à 0. Devant leur public, les Rhodaniens vont vouloir confirmer cet avantage pour atteindre les quarts de finale de l'Europa League. Jean Michel Aulas a fait de cette compétition une priorité, la finale se déroulant au Groupama Stadium et n'a besoin que d'un nul pour se qualifier. Sur la scène européenne cette saison, les joueurs de Bruno Genésio sont invaincus dans leur stade. On voit les Lyonnais tenir au moins le nulSurclassé au Vélodrome par une très plaisante équipe marseillaise, Bilbao doit marquer tôt pour espérer se qualifier. Il devrait donc y avoir de nouveaux des espaces pour les deux équipes comme au match aller (victoire 3-1 de l'OM) Bilbao marque souvent dans son stade mais encaisse aussi des buts, cette rencontre devrait être plaisante à suivre dans la ferveur de San Mamès. Les deux formations apportent plus de garanties au niveau offensif avec d'un côté le vétéran Aduriz qui a déjà marqué 11 buts en EL, et de l'autre l'armada offensive marseillaise. Les 2 équipes devraient marquer.Battu par deux buts d'écart, Plzen va également devoir attaquer à tout va pour refaire son retard. Cette saison en C3 dans leur stade, les Tchèques ont à chaque fois au moins marqué 2 buts et en ont aussi souvent encaissé. De son côté, le Sporting a marqué dans toutes ses rencontres à l'extérieur en Europe cette saison, excepté à Barcelone qui verrouille souvent très bien les équipes adverses au Camp Nou. De plus, les Portugais vont pouvoir compter sur leur meilleur buteur Bas Dost, tout juste revenu de blessure et auteur d'un doublé ce week-end. Là encore, les 2 équipes devraient pouvoir marquer.