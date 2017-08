340€ à gagner avec Bordeaux & Caen-Saint-Etienne

Après avoir doublé votre mise le week-end dernier pour la reprise, tentez de gagner jusqu'à 339€ ce week-end en profitant de bonus exclusifs sur un combiné Ligue 1

Bordeaux - Metz :

Caen - Saint-Etienne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si Bordeaux n'a pas bien commencé l'année niveau résultats (une élimination d'Europa League et un nul à Amiens), le club girondin a été intéressant dans le jeu, notamment lors de sa victoire à l'aller contre Videoton et dimanche dernier à Angers où les hommes de Gourvennec auraient dû prendre les 3 points. Avec l'arrivée nouvelles recrues, les Bordelais devraient s'arroger leur 2e victoire consécutive à la maison de la saison, face à des Messins qui ont fait peur à voir le week-end dernier face à Guingamp (défaite 1-3 à domicile).Comme Metz, Caen a semblé en difficultés sur sa rentrée, avec peu de jeu proposé et au final une défaite concédée chez un Montpellier pas non plus très fringant (1-0). Même s'il s'est sauvé de peu la saison passée, le club normand ne s'est quasiment pas renforcé et va devoir affronter maintenant un Saint-Etienne qui est apparu tactiquement très bien en place face à Nice (victoire 1-0 des Verts) avec plusieurs joueurs bien mieux que la saison passée comme Dabo qui avait terminé écarté du groupe ou Jonathan Bamba qui avait été prêté à Angers. Sainté devrait au moins ramener le nul de son déplacement en Normandie.Si vous misez sur la victoire de Bordeaux et le pari "Match nul ou Saint-Etienne" dans un combiné, la cote atteindra 1,92 chez, 1,69 chezet 1,77 chezSur SoFoot, Unibet et NetBet offrent des bonus EXCLUSIFS et ZEbet offre un bonus ÉNORMEquel que soit le résultat de votre 1er pari ! Inscrivez-vous avec le code "SOFOOT", misez votre premier pari de 100€ sur ce combiné et gagnez 318€ (188€ du pari + 120€ de bonus). Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !en vous inscrivant avec le code "SOFOOT" : vous obtenez un premier pari remboursé jusqu'à 190€ + 20€ de bonus supplémentaires. Misez votre premier pari de 90€ sur ce combiné et gagnez 312€. Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pourrez rejouer vos 190€ ! Vous aurez aussi 20€ de bonus en + à utiliser en exclu, que ce pari soit gagnant ou perdant.Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez 287€. Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !► NOUVEAU : Découvrezet son nouveau Bonus de 100€.avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui rembourse votre premier pari en paris gratuits jusqu'à 107€, hommage à Robert Pirès le nouvel ambassadeur du siteavecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui vous offre un bonus pari sportif jusqu'à 100€avecqui vous offre un bonus énorme de 250€ (1er pari remboursé de 50€ + 100€ de Bonus sur votre 1er dépôt + 100€ à utiliser dans les Casinos JOA)