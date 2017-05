328€ à gagner avec Lyon & ManU-Celta

0

Lyon - Ajax :

Manchester United - Celta Vigo :

jusqu'au 15 mai seulement

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme face à la Roma et contre le Besiktas aux tours précédents, Lyon a été battu à l'extérieur par l'Ajax la semaine passée (4-1). Malgré ce score sévère, l'OL a encore un petit espoir de se qualifier grâce au but marqué par Valbuena à Amsterdam. Encore vainqueur à domicile ce week-end face à une bonne équipe de Nantes, Lyon est sûr de sa force au Parc OL (8 victoires sur ses 10 derniers matchs à la maison). Face à une équipe de l'Ajax qui a de la marge et qui est beaucoup moins bien à l'extérieur (défaites à Schalke et Copenhague sur les deux tours précédents, et chez le PSV lors de son dernier déplacement en championnat), l'OL devrait signer un nouveau succès à domicile.Petit vainqueur au match aller (1-0 sur joli coup-franc de Rashford), ManU a un pied en finale. Limités offensivement depuis la blessure de Zlatan Ibrahimovic, les Mancuniens n'ont marqué que 2 buts sur leurs 4 derniers matchs. Du côté du Celta Vigo, la fin de saison est encore plus compliquée puisque le club espagnol a perdu ses 5 derniers matchs en ne marquant qu'un seul but. En bon gestionnaire et confronté à un effectif diminué par les blessures, José Mourinho devrait s'attacher à contrôler le match et son avantage au score. D'autant que les Mancuniens ont récupéré Smalling et Jones derrière, ce qui laisse plus de choix au Mou pour composer sa défense.Si vous misez sur les victoires de Lyon et le pari "Moins de 3,5 buts ManU-Celta" dans un combiné, la cote atteindra 1,98 chezet 2,08 chez, deux sites de paris sportifs qui offrent des bonus EXCLUSIF aux lecteurs de SoFoot.en vous inscrivant avec le code "SOFOOT125" : vous obtenez un premier pari remboursé de 125€ au lieu des 100€ habituels jusqu'à ce jeudi 11 mai seulement. Misez votre premier pari de 125€ sur ce combiné et gagnez 247€. Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pourrez rejouer vos 125€ !quel que soit le résultat de votre 1er pari ! Inscrivez-vous avec le code "SOFOOT", misez votre premier pari de 100€ sur ce combiné et gagnez 328€ (208€ du pari + 120€ de bonus). Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre en ce moment un bonus EXCLUSIF de 110€ (premier pari remboursé à hauteur de 90€ + 20€ supplémentaires) en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont 60€ pour 20€ déposésavecqui vous offre un bonus paris sportifs de 100€avecqui vous offre un bonus énorme de 250€ (1er pari remboursé de 50€ + 100€ de Bonus sur votre 1er dépôt + 100€ à utiliser dans les Casinos JOA)avecqui vous offre un premier pari remboursé de 50€