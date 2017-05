327€ à gagner avec Monaco & Hull City

1

Nancy - Monaco :

Hull City - Sunderland :

jusqu'au 15 mai seulement

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Battu mercredi par la défense et le réalisme de la Juve, Monaco n'a pas fait un mauvais match mais a été abandonné par quelques cadres moins tranchants. Alors que la Ligue 1 était déjà la principale priorité de Leonardo Jardim de la fin de saison, cette défaite à domicile face à la Vieille Dame donne encore un peu plus d'importance à ce match joué à Nancy. Sur une série de 8 victoires consécutives en L1, l'ASM ferait un grand pas vers le titre de champion en prenant 3 points. Avec sans doute le meilleur 11 de départ possible aligné, Monaco peut aller chercher un succès à Nancy, avant-dernier du classement qui n'a pris qu'1 point sur les 3 dernières journées (avec beaucoup de réussite face à un OM souvent en difficultés à l'extérieur).Promu et 17e du classement, Hull City rêve à un maintien qui passe absolument par une victoire ce samedi face à Sunderland. Les Tigers affrontant ensuite Palace à l'extérieur puis Tottenham, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre les 3 points contre la lanterne rouge du classement. Officiellement relégué depuis le week-end dernier, Sunderland n'a pris qu'1 point sur les 8 dernières journées et s'est incliné sur ses 4 derniers déplacements. Encore lanterne rouge en début d'année, Hull a pu sortir de la zone rouge grâce à un mercato hivernal réussi (les recrues Ranocchia, Ndiaye, Evandro, Niasse, Markovic et Grosicki sont devenues des titulaires indiscutables) et de supers résultats à domicile. Hull reste en effet sur une série de 8 victoires et 2 nuls à la maison.Si vous misez sur les victoires de Monaco et de Hull City dans un combiné, la cote atteindra 2,10 chezet 2,07 chez, deux sites de paris sportifs qui offrent des bonus EXCLUSIF aux lecteurs de SoFoot.en vous inscrivant avec le code "SOFOOT125" : vous obtenez un premier pari remboursé de 125€ au lieu des 100€ habituels jusqu'au 11 mai seulement. Misez votre premier pari de 125€ sur ce combiné et gagnez 262€. Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pourrez rejouer vos 125€ !quel que soit le résultat de votre 1er pari ! Inscrivez-vous avec le code "SOFOOT", misez votre premier pari de 100€ sur ce combiné et gagnez 327€ (207€ du pari + 120€ de bonus). Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre en ce moment un bonus EXCLUSIF de 110€ (premier pari remboursé à hauteur de 90€ + 20€ supplémentaires) en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont 60€ pour 20€ déposésavecqui vous offre un bonus paris sportifs de 100€avecqui vous offre un bonus énorme de 250€ (1er pari remboursé de 50€ + 100€ de Bonus sur votre 1er dépôt + 100€ à utiliser dans les Casinos JOA)