325€ à gagner avec Arsenal & Tottenham

Arsenal - Crystal Palace :

Watford - Tottenham :

4e de Premier League, Arsenal reste sur 6 victoires et 2 nuls à domicile avec un dernier succès obtenu cette semaine sur l'équipe de WBA, solide cette saison. Récupérant leur défenseur central allemand Mustafi, les Gunners reçoivent une équipe de Crystal Palace en pleine crise. 17e et donc premier non-relégable du championnat, Palace a viré la semaine passée Pardew pour prendre Allardyce, limogé il y a quelques mois de son poste de sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Le club de Yohan Cabaye, qui avait déjà beaucoup de monde à l'infirmerie (les anciens de L1 Mandanda, Pape Souaré, Bakary Sako et Loïc Rémy notamment) ont en plus perdu en début de semaine à Watford trois habituels titulaires : les milieux Ledley et McArthur (blessés) et le défenseur Delaney (suspendu).Un point et une place derrière Arsenal, Tottenham a passé un bon mois de décembre, remportant 5 victoires sur ses 6 matchs du dernier mois de l'année. Impeccables à domicile, les Spurs viennent de vaincre leurs démons à l'extérieur, en s'imposant mercredi avec la manière (1-4) à Southampton qui n'avait pourtant été battu que par le leader Chelsea depuis le début de la saison à la maison. 10e de Premier League, Watford a baissé de pied après un bon démarrage. Les Hornets n'ont pris qu'un point sur leurs 3 derniers matchs (défaites sur les pelouses de Manchester City et Sunderland, match nul concédé à domicile face à un Crystal Palace malade). En manque d'inspiration devant depuis la grave blessure de l'ancien Juventini Roberto Pereyra, Watford devrait avoir du mal face à l'armada offensive des Spurs, en grande forme.