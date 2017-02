321€ à gagner avec la Juventus, Dortmund & Nice - Sainté

0

Crotone - Juventus :

Dortmund - Herta Berlin :

Nice - Saint-Etienne :

Leader de Serie A, la Juventus vient d'enchaîner 4 victoires consécutives depuis qu'Allegri a décidé de passer en 4-2-3-1. La Vieille Dame a battu la Lazio (2-0), le Milan (2-1), une équipe de Sassuolo qui revient bien (0-2) et l'Inter de Milan qui restait (1-0) sur 7 victoires consécutives en championnat. Promu classé 19e, Crotone a pris un coup sur la tête ce week-end en s'inclinant à Palerme, autre équipe relégable, concédant là sa 15e défaite de la saison en 22 rencontres.Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2012 et finaliste lors des trois dernières saisons, le Borussia Dortmund a une histoire particulière avec cette compétition. Alors qu'il avait fait tourner au tour précédent, Thomas Tuchel a annoncé qu'il allait aligner son numéro 1 Roman Bürki dans les cages, signe que le 11 de départ sera très proche de l'équipe-type avec notamment la présence d'Aubameyang en pointe. Invaincu à domicile en coupe et en championnat cette saison, le Borussia accueille une équipe du Herta Berlin qui a perdu ses deux matchs joués à l'extérieur depuis la reprise, face au Bayer Leverkusen et contre Fribourg.Vainqueurs dimanche d'un derby une nouvelle fois viril, les Verts ont dépensé énormément d'énergie à presser très haut pendant plus d'une heure de jeu. Seulement trois jours après, Saint-Etienne se déplace à Nice, toujours invaincu à domicile cette saison, et dont la prestation à Monaco a été meilleure que ce que ne laisse entendre le score. Belhanda rentré en jeu samedi après avoir été blessé un bon mois, Nice va retrouver un onze de départ quasiment au complet (sans Ricardo plutôt bien remplacé par Souquet et sans Sarr, suspendu, moins bien depuis quelques matchs). A domicile et face à une formation stéphanoise fatiguée, les Aiglons devraient au moins prendre un point.Si vous misez sur les victoires de la Juve, du Borussia Dortmund et le pari "Victoire Nice ou Match Nul" dans un combiné, la cote atteindra 2,01 chezet 1,75 chez, les deux seuls sites de paris sportifs qui offrent des bonus EXCLUSIF aux lecteurs de SoFoot.